Enso Mareska Erling Holandning keskin so‘zlariga munosabat bildirdi
«Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska jamoa hujumchisi Erling Holandning Chempionlar Ligasi doirasida «Napoli»ga qarshi kechgan 2:2 hisobidagi durangdan so‘ng bildirgan noroziligi yuzasidan o‘z fikrlarini bayon qildi.
«Men muvozanatni saqlashim kerak»
Eslatib o‘tamiz, «Napoli» bilan bahsdan so‘ng norvegiyalik to‘purar jamoaning o‘yinidan qoniqmaganini yashirmagan va g‘alabalar bo‘lmasa, inson hamma narsadan shubhalana boshlashini ta’kidlagan edi. Enso Mareska esa futbolchining bunday reaksiyasini uning g‘oliblik ruhi bilan izohladi:
«Menimcha, Erling tabiatan g‘oliblikka intiladigan inson. G‘alaba qozona olmaganimizda uning norozi bo‘lishi tabiiy. Bu faqat Erlingga emas, barchamizga tegishli. Bir necha hafta oldin uning maydonda raqsga tushganini eslang. Siz istaganingizcha yozishingiz va o‘ylashingiz mumkin. Erling xafa. Men ham g‘alaba qozona olmaganimizdan ranjidim. Ammo bu bizning ishimiz, bu futbol. Shu sababli men muvozanatni saqlashim kerak», — deya Enso Mareskaning so‘zlarini keltiradi BBC nashri.
«Manchester Siti»ning so‘nggi natijalari va oldindagi muhim sinov
Ayni paytda «shaharliklar» natijalar borasida qiyin davrni boshdan kechirmoqda va oldinda ularni Angliya Premer-ligasining markaziy uchrashuvi kutib turibdi:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Chempionlar Ligasidagi so‘nggi bahs
«Napoli» bilan 2:2 hisobidagi durang
So‘nggi 7 o‘yin statistikasi
Barcha musobaqalarda atigi 1 ta g‘alaba qo‘lga kiritilgan
Navbatdagi raqib va musobaqa
APL doirasida safarda «Arsenal»ga qarshi bahs
Uchrashuv sanasi va vaqti
29 noyabr, Toshkent vaqti bilan soat 21:30 da
Sizningcha, «Manchester Siti» 29 noyabr kuni safarda «Arsenal»ni mag‘lub etib, so‘nggi o‘yinlardagi omadsiz seriyaga chek qo‘ya oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Angliya Premer-ligasi hamda jahon futbolidagi eng muhim yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…