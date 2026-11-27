O‘zbekiston U-17 terma jamoasi pley-offga chiqdi: 1/16 finalda raqibimiz — Ispaniya!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston U-17 terma jamoasi 3 ochko va +1 to‘plar nisbati bilan uchinchi o‘rin egalari reytingida 8-pog‘onani egallab, jahon chempionatining 1/16 final bosqichiga yo‘llanma oldi.
- Ruminiya terma jamoasi Kamerun ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozonganiga qaramay, to‘plar nisbati bo‘yicha O‘zbekistondan ortda qolib, musobaqani tark etdi.
- Pley-offning ilk bosqichida Sergey Chigodayev shogirdlari Ispaniya U-17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Qatarda o‘tkazilayotgan o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatining guruh bosqichi 3-turidan o‘rin olgan «K» guruhi bahslari yakunlandi va ushbu natijalar O‘zbekiston U-17 terma jamoasining keyingi bosqich taqdirini hal qildi.
«K» guruhi o‘yinlari va so‘nggi yo‘llanma taqdiri
Guruhning hal qiluvchi uchrashuvlarida Ruminiya o‘smirlar terma jamoasi Kamerun ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi. Ikkinchi bo‘lim boshida yevropaliklar uchta gol urib, hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa, bahs yakunida kamerunliklar safida Aviyel Xentcho Nseke javob to‘pini kiritdi.
Ushbu g‘alaba Ruminiyaga 3 ochko bilan guruhda 3-o‘rinni egallash imkonini berdi, biroq to‘plar nisbatiga ko‘ra ruminiyaliklar O‘zbekistondan ortda qoldi. Natijada 3 ochko va +1 to‘plar nisbatiga (8:7) ega O‘zbekiston U-17 jamoasi 12 ta guruhdagi uchinchi o‘rin sohiblari reytingida so‘nggi, 8-pog‘onani egallab, 1/16 final yo‘llanmasini qo‘lga kiritdi. Pley-offning ilk bosqichida vakillarimiz guruh bosqichining eng yaxshi natija qayd etgan jamoasi — Ispaniya U-17 terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
№
Jamoa
G
O‘
T-N
O
1
Urugvay
D
3
+1
6
2
Mozambik
C
3
+3
4
3
Xitoy
H
3
+3
4
4
Ekvador
B
3
0
4
5
Dominikan R.
J
3
0
4
6
Tojikiston
F
3
-2
4
7
Yaponiya
L
3
+5
3
8
O‘zbekiston
E
3
+1
3
Guruhning ikkinchi bahsida esa Venesuela va Meksika nursiz durang (0:0) qayd etdi va har ikki jamoa 7 ochkodan jamg‘argan holda keyingi bosqichga yo‘l oldi.
«K» guruhining yakuniy jadvali
O‘rin
Terma jamoa
To‘plagan ochkosi
Guruh bosqichi yakuni
1
Meksika
7 ochko
To‘plar nisbati evaziga birinchi o‘rin bilan 1/16 finalga chiqdi
2
Venesuela
7 ochko
Ikkinchi o‘rin bilan 1/16 finalga yo‘l oldi
3
Ruminiya
3 ochko
To‘plar nisbati tufayli O‘zbekistondan ortda qolib, musobaqani tark etdi
4
Kamerun
0 ochko
So‘nggi o‘rin bilan guruh bosqichida qoldi
Uchrashuvlar qaydnomasi
JCH U-17. 3-tur («K» guruhi)
Ruminiya — Kamerun 3:1
Venesuela — Meksika 0:0
Sizningcha, pley-offga chiqishni uddalagan Sergey Chigodayev shogirdlari 1/16 finalda turnir favoritlaridan biri — Ispaniya U-17 terma jamoasiga munosib qarshilik ko‘rsata oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda Qatardagi jahon chempionati yangiliklarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu quvonchli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…