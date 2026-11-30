«Nasaf» va «Andijon»dan muhim g‘alabalar: Superligada 29-tur natijalari
O‘zbekiston Superligasining 29-turida «Nasaf» va «Andijon» o‘z muxlislarini xursand qildi. Qarshida OKMK yirik hisobda mag‘lub etildi, Andijonda esa mezbonlar «Bunyodkor»ning qarshiligini yengib, 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
«Nasaf» OKMK darvozasiga javobsiz uchta gol urdi
Qarshidagi bahsda «Nasaf» uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni o‘z qo‘liga oldi. 10-daqiqada Yusuf Otubanjo hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi.
30-daqiqada Bobur Abduholiqov farqni ikkitaga oshirdi. Ikkinchi bo‘limda ham «Nasaf» hujumkor o‘yinni davom ettirdi. 59-daqiqada Zafarmurod Abdirahmatov uchinchi golni kiritib, uchrashuv taqdirini amalda hal qildi.
Shu tariqa, «Nasaf» OKMKni 3:0 hisobida mag‘lub etib, muhim uch ochkoga ega bo‘ldi.
«Andijon» ortda borayotgan bo‘lsa-da, g‘alabani ilib ketdi
Andijondagi bellashuv esa ancha keskin kechdi. Dastlab mehmonlar hisobni ochdi: 27-daqiqada Nosirjon Abdusalomov «Bunyodkor»ni oldinga olib chiqdi.
Biroq mezbonlar birinchi bo‘lim yakuniga qadar muvozanatni tiklashga ulgurdi. 39-daqiqada Aleksandre Andronikashvili hisobni tenglashtirdi.
Ikkinchi bo‘lim boshlanishi bilan «Andijon» oldinga chiqdi. 49-daqiqada Martin Boake jamoasining ikkinchi golini kiritdi. Uchrashuvning asosiy vaqti tugagach, 90+3-daqiqada Usmonali Ismonaliyev yakuniy hisobni belgiladi — 3:1.
Shunday qilib, «Andijon» dastlabki golni o‘tkazib yuborganiga qaramay, irodali g‘alabaga erishdi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu natijalardan keyin «Nasaf» 51 ochko bilan to‘rtinchi o‘rinda qoldi. OKMK esa 45 ochko bilan oltinchi pog‘onada.
«Andijon» ochkolarini 35 taga yetkazib, o‘ninchi o‘rinni mustahkamladi. «Bunyodkor» esa 29 ochko bilan 14-pog‘onada qoldi.
Superliga. 29-tur natijalari
«Nasaf» — OKMK — 3:0
Gollar: Yusuf Otubanjo, 10; Bobur Abduholiqov, 30; Zafarmurod Abdirahmatov, 59.
«Andijon» — «Bunyodkor» — 3:1
Gollar: Nosirjon Abdusalomov, 27 — Aleksandre Andronikashvili, 39; Martin Boake, 49; Usmonali Ismonaliyev, 90+3.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…