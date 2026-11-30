Ro‘ziqul Berdiyevdan Ne’matovning ketishiga ishora: darvozabonga xorijdan taklif bor
«Nasaf» bosh murabbiyi Ro‘ziqul Berdiyev OKMK ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan keyin bir qator muhim masalalarga oydinlik kiritdi. Murabbiy Abduvohid Ne’matovning Qarshi klubidagi faoliyati yakunlanishi mumkinligiga ishora qildi. Uning aytishicha, darvozabonga Niderlandiya, Eron va O‘zbekistonning yetakchi klublaridan takliflar bor.
Berdiyev: «Ne’matovning stadionimizdagi oxirgi o‘yini bo‘ldi, shekilli»
«Nasaf» o‘z maydonida OKMKni 3:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan keyingi matbuot anjumanida Ro‘ziqul Berdiyev jamoasining g‘alabasi, futbolchilarning holati va klubdagi ehtimoliy o‘zgarishlar haqida gapirdi.
Ayniqsa, Abduvohid Ne’matovning kelajagi haqidagi savolga berilgan javob e’tiborga molik bo‘ldi.
«Menimcha, shunaqa bo‘lsa kerak. O‘zi bilan suhbatlashdim. Oldida turgan variantlarni ko‘rib chiqyapti. Menimcha, uning “Nasaf” markaziy stadionidagi oxirgi o‘yini bo‘ldi. Bilmadim, balki yana qaytib kelib o‘ynar. Uning qarorini to‘g‘ri tushunamiz va omad tilaymiz. Jamoamiz uchun ko‘p mehnati singdi», — dedi Berdiyev.
Murabbiyning ma’lum qilishicha, Ne’matovga Niderlandiya Superligasidan, Erondan hamda O‘zbekistonning yetakchi klublaridan takliflar bor. Qaror esa futbolchining o‘ziga bog‘liq.
Ikki asosiy futbolchi nega maydonga tushmadi?
Matbuot anjumanida Umar Eshmurodov va Sharof Muhitdinovning OKMKga qarshi uchrashuvda ishtirok etmagani ham so‘raldi.
Berdiyev har ikki futbolchida jarohat borligini ma’lum qildi. Shu sababli murabbiylar shtabi ularni tavakkal qilib maydonga tushirmaslikka qaror qilgan.
«Balki keyingi uchrashuvda ham ularni asrashimiz kerak bo‘ladi. Chunki bizni xalqaro darajadagi muhim o‘yin kutib turibdi. O‘ylaymanki, tiklanib jamoaga yordam berishadi», — dedi murabbiy.
G‘olib G‘aybullayevning qizil kartochkasi haqida
Uchrashuvda G‘olib G‘aybullayevning maydondagi harakatlari va qizil kartochka olishi ham muhokama qilindi.
Berdiyev futbolchining o‘zini noto‘g‘ri tutgan bo‘lishi mumkinligini tan oldi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi raqib tomonidan qo‘pol muomala va haqoratga uchraganini aytgan, bu esa uning jahlini chiqargan.
Shu bilan birga, murabbiy futbolchilarni hissiyotlarga berilib, jamoani qiyin ahvolga solib qo‘ymaslikka chaqirdi.
«Bunday hissiyotlarga berilib qizil kartochka olish kerak emas. Ammo maydonda har doim kurash va jang bo‘lishi lozim. Faqat hammasi me’yorida, chegaradan chiqmagan holatda», — dedi Berdiyev.
«Al-Vahda»ga qarshi bahs: Berdiyev nimadan xavotirda?
«Nasaf»ni xalqaro maydonda muhim uchrashuv kutib turibdi. Berdiyev jamoada g‘alabaga bo‘lgan ishonch tiklanganini ta’kidladi.
Uning aytishicha, ketma-ket ikki mag‘lubiyatdan keyin futbolchilarda ishonchsizlik paydo bo‘lgan, biroq jamoa bu holatni yengib o‘ta olgan.
«Bu o‘yinga ham albatta g‘alaba uchun harakat qilamiz. Yo‘qotishlar bo‘lmasa bo‘ldi, meni o‘ylantiradigan narsa shu. To‘liq tarkib bilan o‘ynasak, u yerda ham yutishga qodirmiz», — dedi murabbiy.
Legionerlar masalasi hozircha ochiq
Berdiyevdan jamoadagi legionerlarning kelasi mavsumda ham «Nasaf»da qolish-qolmasligi haqida ham so‘raldi.
Murabbiy Shala bo‘yicha klub futbolchini saqlab qolishni xohlayotganini aytdi. Qolgan legionerlarning kelajagi borasida esa hozircha aniq ma’lumot bermadi.
Shu tariqa, OKMK ustidan qozonilgan 3:0 hisobidagi g‘alaba «Nasaf»ga nafaqat ijobiy kayfiyat, balki muhim xalqaro bahs oldidan ishonch ham bag‘ishladi. Biroq Abduvohid Ne’matovning ehtimoliy ketishi va asosiy futbolchilarning jarohatlari Qarshi klubi uchun yaqin kunlardagi eng muhim masalalardan bo‘lib turibdi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…