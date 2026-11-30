O‘zbekiston taekvondosida tarixiy natija: Mavlonov ham shohsupaga ko‘tarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ostona shahrida o‘tgan taekvondo WT Gran-prisining yakuniy bosqichida O‘zbekiston terma jamoasi ilk bor bir musobaqada ikkita medalni qo‘lga kiritib, tarixiy natijani qayd etdi.
- Madina Mirabzalova ayollar o‘rtasida kumush medalga ega chiqib, final Gran-prilari tarixidagi ilk o‘zbekistonlik ayol sovrindorga aylandi.
- Marat Mavlonov esa og‘ir vazn toifasida Olimpiya chempioni Arian Salimini mag‘lub etib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahrida taekvondo WT bo‘yicha Gran-prining yakuniy bosqichi o‘zbekistonlik sportchilar uchun tarixiy natija bilan yakunlandi. Marat Mavlonov bronza medaliga sazovor bo‘lib, Madina Mirabzalovaning kumush medaliga qo‘shildi. Shu tariqa terma jamoa ilk bor mazkur musobaqaning yakuniy bosqichida bir yo‘la ikkita medal qo‘lga kiritdi.
Marat Mavlonov kuchli raqiblarni ortda qoldirdi
Musobaqaning ikkinchi kunida og‘ir vazn toifasida ishtirok etgan Marat Mavlonov O‘zbekiston terma jamoasi hisobini yana bir medal bilan boyitdi.
U turnir davomida koreyalik ikki karra jahon chempioni Sang Hyun Kang hamda turkiyalik Husayn Beratdan ustun keldi. Mavlonov yarimfinalda Olimpiya o‘yinlari sovrindori va jahon chempioni, misrlik Saif Eysaga mag‘lub bo‘ldi.
Biroq o‘zbekistonlik taekvondochi bronza medali uchun kechgan bahsda taslim bo‘lmadi. U Olimpiya chempioni, eronlik Arian Salimini mag‘lub etib, musobaqaning bronza medaliga ega chiqdi.
Madina Mirabzalova ham tarix yozdi
Gran-prining birinchi kunida Madina Mirabzalova kumush medalni qo‘lga kiritgan edi. Bu natija o‘zbek ayol taekvondochilari uchun final Gran-prilari tarixidagi ilk medal sifatida qayd etildi.
Mavlonovning bronza medali esa jamoaning musobaqadagi yutug‘ini yanada salmoqli qildi.
O‘zbekiston uchun yangi tarixiy marra
Shu tariqa O‘zbekiston terma jamoasi Ostonadagi yakuniy Gran-prini ikki medal bilan yakunladi. Bu mamlakat taekvondosi tarixida muhim voqea bo‘ldi.
Chunki o‘zbekistonlik sportchilar bungacha final Gran-pri bosqichlarida bir musobaqa davomida hech qachon ikkita medal qo‘lga kiritishmagan edi. Madina Mirabzalova va Marat Mavlonovning natijalari esa terma jamoa uchun yangi tarixiy marrani belgiladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…