O‘zbekistonlik talabalar uchun 60 dollarlik Gemini AI Plus bepul bo‘ldi

·0·Texno
O‘zbekistonlik talabalar uchun 60 dollarlik Gemini AI Plus bepul bo‘ldi

O‘zbekistonlik talaba-yoshlar uchun sun’iy intellekt imkoniyatlaridan chegirmasiz va bepul foydalanish bo‘yicha ulkan yangilik e’lon qilindi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda jahon texnologiya giganti Google o‘rtasidagi rasmiy hamkorlik doirasida yurtimiz talabalari Google Gemini AI Plus premium obunasini bir yil davomida mutlaqo bepul ishlatish imkoniga ega bo‘ldi.

Bozor bahosi 60 AQSH dollariga teng bo‘lgan ushbu yillik obunaga kirish imkoniyati maxsus Aileaders.uz platformasi orqali yo‘lga qo‘yildi.

Xalqaro tan olinish: SheerID O‘zbekistonni qo‘lladi

Ushbu tashabbusning muvaffaqiyatli amalga oshishida Google'ning xalqaro talabalik maqomini tasdiqlash bo‘yicha rasmiy hamkori — SheerID platformasi hal qiluvchi rol o‘ynadi:

  • Rasmiy ro‘yxatdan o‘tish: SheerID platformasi O‘zbekistonni rasman qo‘llab-quvvatlanadigan davlatlar safiga kiritdi;

  • Oson verifikatsiya: Bu qaror tufayli o‘zbekistonlik talabalar endi Google tomonidan belgilangan xalqaro verifikatsiyadan bemalol o‘tib, o‘z talabalik maqomini tasdiqlash imkoniga ega bo‘ldilar.

Talabalar qanday imtiyozlarga ega bo‘ladi?

Mazkur kelishuv oliy ta’lim tizimidagi yoshlar uchun ilmiy izlanishlar, dasturlash va tadqiqot jarayonlarida yangi bosqichni ochmoqda:

  • 1 yillik to‘liq bepul muddat: Tasdiqlangan har bir talaba 12 oy davomida premium sun’iy intellekt vositasidan cheklovlarsiz foydalana oladi;

  • 60 dollarlik tejamkorlik: Ilgari pullik tarif asosida taqdim etilgan ilg‘or model va funksiyalar endi respublika yoshlari uchun bepul bilim olish vositasiga aylandi;

  • Ta’lim va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Talabalar Gemini AI Plus orqali murakkab dasturlash masalalari, ilmiy maqolalar tahlili va xorijiy tillarni o‘rganish jarayonini keskin tezlashtirishlari mumkin.

Raqamli texnologiyalar vazirligining ushbu tashabbusi mamlakatimizda IT sohasini rivojlantirish, yoshlarning global texnologiyalarga integratsiyalashuvi hamda zamonaviy raqamli savodxonlikni oshirish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.

Google Gemini AI PlusSheerIDRaqamli texnologiyalar vazirligiAileaders.uz
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

10-sinf o‘quvchilari ham texnikumda o‘qishi mumkin10-sinf o‘quvchilari ham texnikumda o‘qishi mumkin21 avgust 20:09Bloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldiBloger Aziz Hakimov 4 yildan ortiq muddatga qamaldi11 avgust 17:56Jarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradiJarima maydonchasidan avtomobilni olish tartibi keskin o‘zgaradi8 iyul 13:29Avtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradiAvtomobilni jarima maydonchasidan chiqarish tartibi o‘zgaradi7 iyul 12:24Google sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga oʻtdi: Gemini 3.6 va Gemini 4 anons qilindiGoogle sunʼiy intellekt poygasida yangi bosqichga oʻtdi: Gemini 3.6 va Gemini 4 anons qilindi22 iyul 03:26Google yangi Gemini modellarini taqdim etdi: Tezkorlik va xavfsizlikka asosiy urgʻuGoogle yangi Gemini modellarini taqdim etdi: Tezkorlik va xavfsizlikka asosiy urgʻu21 iyul 22:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)