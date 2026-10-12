O‘zbekistonlik talabalar uchun 60 dollarlik Gemini AI Plus bepul bo‘ldi
O‘zbekistonlik talaba-yoshlar uchun sun’iy intellekt imkoniyatlaridan chegirmasiz va bepul foydalanish bo‘yicha ulkan yangilik e’lon qilindi. Raqamli texnologiyalar vazirligi hamda jahon texnologiya giganti Google o‘rtasidagi rasmiy hamkorlik doirasida yurtimiz talabalari Google Gemini AI Plus premium obunasini bir yil davomida mutlaqo bepul ishlatish imkoniga ega bo‘ldi.
Bozor bahosi 60 AQSH dollariga teng bo‘lgan ushbu yillik obunaga kirish imkoniyati maxsus Aileaders.uz platformasi orqali yo‘lga qo‘yildi.
Xalqaro tan olinish: SheerID O‘zbekistonni qo‘lladi
Ushbu tashabbusning muvaffaqiyatli amalga oshishida Google'ning xalqaro talabalik maqomini tasdiqlash bo‘yicha rasmiy hamkori — SheerID platformasi hal qiluvchi rol o‘ynadi:
Rasmiy ro‘yxatdan o‘tish: SheerID platformasi O‘zbekistonni rasman qo‘llab-quvvatlanadigan davlatlar safiga kiritdi;
Oson verifikatsiya: Bu qaror tufayli o‘zbekistonlik talabalar endi Google tomonidan belgilangan xalqaro verifikatsiyadan bemalol o‘tib, o‘z talabalik maqomini tasdiqlash imkoniga ega bo‘ldilar.
Talabalar qanday imtiyozlarga ega bo‘ladi?
Mazkur kelishuv oliy ta’lim tizimidagi yoshlar uchun ilmiy izlanishlar, dasturlash va tadqiqot jarayonlarida yangi bosqichni ochmoqda:
1 yillik to‘liq bepul muddat: Tasdiqlangan har bir talaba 12 oy davomida premium sun’iy intellekt vositasidan cheklovlarsiz foydalana oladi;
60 dollarlik tejamkorlik: Ilgari pullik tarif asosida taqdim etilgan ilg‘or model va funksiyalar endi respublika yoshlari uchun bepul bilim olish vositasiga aylandi;
Ta’lim va kasbiy ko‘nikmalarni rivojlantirish: Talabalar Gemini AI Plus orqali murakkab dasturlash masalalari, ilmiy maqolalar tahlili va xorijiy tillarni o‘rganish jarayonini keskin tezlashtirishlari mumkin.
Raqamli texnologiyalar vazirligining ushbu tashabbusi mamlakatimizda IT sohasini rivojlantirish, yoshlarning global texnologiyalarga integratsiyalashuvi hamda zamonaviy raqamli savodxonlikni oshirish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadam bo‘ldi.
Izohlar 0
…