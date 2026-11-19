Lamin Yamalning 4 yoshli ukasi mashhur brend reklamasining yuziga aylandi
Ispaniya futbol terma jamoasi va “Barselona” klubining yosh yulduzi Lamin Yamalning ukasi Keyn ham omma e’tiboriga tushmoqda. Atigi 4 yoshda bo‘lgan bolakay shu oy boshlangan “Boss” moda brendining yangi reklama kampaniyasida ishtirok etib, uning yuziga aylandi.
Keyn brendning yangi kolleksiyasiga mansub kiyimlarda suratga tushmoqda. Uning reklama loyihasida qatnashishi ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Hali bog‘cha yoshidagi bolakayning mashhur xalqaro brend bilan hamkorlik qilayotgani ko‘pchilik uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi.
Ayni paytda uning akasi Lamin Yamal futbol maydonidagi muvaffaqiyatlari bilan dunyo e’tiborini qozongan. Endi esa oilaning yana bir vakili moda olamida o‘zini namoyon qila boshladi.
Qizig‘i, Keynning reklama sohasidagi ilk qadamlari akasining futbolchilik faoliyati bilan taqqoslanmoqda. Albatta, to‘rt yoshli bolakayning kelajakdagi yo‘li haqida hozircha biror xulosa qilishga erta. Biroq uning mashhur brend kampaniyasida ishtirok etishi allaqachon e’tiborga molik voqeaga aylandi.
Ehtimol, Lamin Yamal ham ukasining bu qadar erta mashhurlikka erishishini tasavvur qilmagandir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…