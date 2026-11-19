Yo‘lovchilar nimalarni bojsiz olib kirishi va nimalarni deklaratsiyasiz olib chiqishi mumkin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston bojxona hududiga tovarlarni bojsiz olib kirish me’yorlari transport turiga qarab havo transportida 1 000 AQSH dollari, temir yo‘l va daryo transportida 500 AQSH dollari hamda avtomobil va piyoda o‘tish punktlarida 300 AQSH dollari etib belgilandi.
- Xorijda bo‘lish muddati qisqa bo‘lgan yoki bir oy ichida 3 martadan ko‘p safar qilgan shaxslarga ushbu imtiyozlar qo‘llanilmasligi mumkin.
O‘zbekistonga xorijdan qaytib kelayotgan yoki mamlakatdan chiqib ketayotgan yo‘lovchilar uchun bojxona me’yorlari va deklaratsiya talablariga oid yangilangan ma’lumotlar e’lon qilindi. Elektron deklaratsiya xavf darajasi past deb baholansa, u bojxona xodimi ishtirokisiz avtomatik rasmiylashtirilishi mumkin. Shuningdek, tovarlar, oziq-ovqat, alkogol, tamaki, valyuta va zargarlik buyumlarini olib o‘tish bo‘yicha belgilangan me’yorlar yo‘lovchilar uchun muhim.
Bojsiz olib kirish me’yorlari: qancha tovar olib kelish mumkin?
O‘zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan notijorat maqsadlarda tovarlarni bojsiz olib kirish me’yorlari transport turiga qarab belgilangan.
Xalqaro aeroportlar orqali: 1 000 AQSH dollarigacha;
Temir yo‘l va daryo transporti orqali: 500 AQSH dollarigacha;
Avtomobil va piyoda o‘tish punktlari orqali: 300 AQSH dollarigacha.
Ushbu me’yorlardan tashqari, ayrim tovarlar uchun alohida miqdoriy cheklovlar ham belgilangan.
Tovar turi
Bojsiz olib kirish me’yori
Alkogol mahsulotlari
2 litr
Sigareta
200 dona
Sigara
5 dona
Tamaki
100 gramm
Atir
3 dona, har biri 300 ml dan oshmagan
Biologik faol qo‘shimchalar (BFQ)
10 xil nomda, jami 3 kg gacha
Qaysi holatlarda bojsiz olib kirish me’yorlari qo‘llanilmaydi?
Bojsiz olib kirish imtiyozlari yo‘lovchining xorijda bo‘lgan muddati va safarlar soniga ham bog‘liq.
Ma’lumotlarga ko‘ra, agar shaxs xorijda:
avtomobil, temir yo‘l yoki daryo transporti orqali safar qilganda 2 kundan kam;
havo transporti orqali safar qilganda 3 kundan kam bo‘lgan;
bir kalendar oyi davomida xorijga 3 marta yoki undan ko‘p chiqqan bo‘lsa,
belgilangan bojsiz olib kirish me’yorlari qo‘llanilmasligi mumkin.
Bu holatlarda tovarlarni olib kirishda bojxona to‘lovlari va boshqa talablar yuzaga kelishi ehtimoli bor.
O‘zbekistondan deklaratsiyasiz olib chiqish mumkin bo‘lgan mahsulotlar
Mamlakatdan chiqib ketayotgan yo‘lovchilar uchun ham ayrim tovarlar va mahsulotlarni deklaratsiyasiz olib chiqish bo‘yicha me’yorlar belgilangan.
Tovar yoki mahsulot
Me’yor
Naqd xorijiy valyuta
5 000 AQSH dollarigacha
Guruch
3 kg
Non va non-bulka mahsulotlari
5 kg
Go‘sht mahsulotlari
2 kg
Shakar
2 kg
O‘simlik moyi
2 kg
Meva va sabzavotlar
40 kg gacha
Oltindan yasalgan zargarlik buyumlari
65 gramm
Kumushdan yasalgan zargarlik buyumlari
200 gramm
100 million so‘mdan ortiq naqd pul olib chiqish mumkinmi?
E’lon qilingan ma’lumotlarda naqd milliy va xorijiy valyutadagi mablag‘larning umumiy qiymati 100 million so‘m ekvivalentidan oshmasligi ko‘rsatilgan.
Shuning uchun safar oldidan naqd pul olib chiqish me’yorlarini tekshirish, mablag‘ miqdori belgilangan chegaradan oshmasligiga e’tibor berish muhim.
Safar oldidan bojxona qoidalarini tekshirish nima uchun muhim?
Bojxona me’yorlarini bilmaslik safar vaqtida ortiqcha xarajatlar, tovarlarni rasmiylashtirishdagi qiyinchiliklar yoki qonunchilikda belgilangan choralarga sabab bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, xorijdan ko‘p miqdorda tovar, alkogol, tamaki, BFQ yoki boshqa mahsulotlar olib kelayotgan yo‘lovchilar uchun belgilangan me’yorlarni oldindan bilib olish muhim.
Bojxona qoidalari va cheklovlari o‘zgarishi mumkinligi sababli safar oldidan O‘zbekiston Respublikasi Bojxona qo‘mitasining rasmiy manbalari orqali amaldagi talablarni tekshirish tavsiya etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…