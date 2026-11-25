«Barselona»ning Bokudagi o‘yiniga 68 mingdan ortiq chipta sotildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bugun, 25 noyabr kuni Boku Olimpiya stadionida UYEFA Chempionlar ligasi doirasida Ozarbayjonning «Sabah» va Ispaniyaning «Barselona» klublari o‘rtasidagi uchrashuv bo‘lib o‘tadi.
- Muxlislar qiziqishi yuqori bo‘lgan mazkur o‘yinga 68 mingdan ortiq chipta sotilgani ma’lum qilindi.
- Chiptalar narxi 15 manatdan 1500 manatgacha bo‘lgan oraliqda belgilangan.
Bugun, 25 noyabr kuni UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining beshinchi turi doirasida Ozarbayjonning «Sabah» klubi Ispaniyaning «Barselona» jamoasini qabul qiladi. Bokudagi uchrashuvga muxlislar qiziqishi yuqori bo‘lib, 68 mingdan ortiq chipta sotilgani ma’lum qilindi. Bu haqda Ozarbayjon OAV xabar berdi.
«Sabah» klubi matbuot xizmati rahbari Elnur Hamidovning ma’lum qilishicha, paketli sotuvlar ham hisobga olinganda, uchrashuv uchun 66 mingdan ortiq chipta sotilgan. Keyingi xabarlarda bu ko‘rsatkich 68 mingdan oshgani qayd etildi.
Uchrashuv Boku Olimpiya stadionida bo‘lib o‘tadi. O‘yin Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadi.
Chiptalar narxi qancha bo‘lgan?
«Sabah» – «Barselona» uchrashuvi uchun chiptalar dastlab 15 ozarbayjon manatidan boshlab sotuvga chiqarilgan. Eng qimmat chipta VIP zona uchun 1500 manat etib belgilangan.
Bu taxminan 8,8 dollardan 882 dollargacha bo‘lgan narxlarni anglatadi. Chipta savdosi 19 oktyabr kuni boshlangan.
Biroq o‘yin kuni standart sektorlar uchun chiptalar tugagani, sotuvda 500 va 1500 manatlik cheklangan chiptalar qolgani haqida xabar berildi. Shu bois 15 manatlik narx dastlabki sotuvdagi eng arzon chipta qiymati hisoblanadi.
«Barselona»ning o‘z maydonidagi o‘yin chiptalari qimmatroq
«Barselona»ning Chempionlar ligasi doirasidagi ayrim uy uchrashuvlariga chiptalar ancha qimmat bo‘lishi mumkin. Jamoa 8 dekabr kuni «Manchester Siti»ni qabul qilishi rejalashtirilgan.
Mazkur uchrashuv uchun ayrim sotuv platformalarida chiptalar 390 yevroda boshlanishi haqida ma’lumotlar tarqalgan. Biroq bu narx rasmiy sotuvdagi barcha chiptalar uchun yagona qiymat emas, u sektor va sotuvchiga qarab o‘zgarishi mumkin.
Jamoalarning turnirdagi holati
Chempionlar ligasining dastlabki to‘rt turidan so‘ng «Sabah» uch ochko bilan turnir jadvalining 30-pog‘onasida, «Barselona» esa to‘qqiz ochko bilan 8-o‘rinda bormoqda.
Bugungi uchrashuv Ozarbayjon klubi uchun kuchli raqibga qarshi muhim sinov bo‘lsa, «Barselona» turnir jadvalidagi o‘rnini yaxshilash uchun ochko olishga intiladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…