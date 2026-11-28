Sindarov va Gukeshning o‘zaro o‘yinlarida kim ustun?
Jahon shaxmat chempionati boshlandi. Hozirgacha o‘tkazilgan uchta partiyaning barchasi durang bilan yakunlandi. Musobaqa davom etayotgan bir paytda O‘zbekiston vakili Javohir Sindarov hamda Hindiston shaxmatchisi Dommaraju Gukeshning o‘zaro o‘yinlari statistikasi ham e’tibor markazida.
Avvalgi uchrashuvlar natijalariga ko‘ra, klassik shaxmatda Sindarov ustunlikka ega. Ularning o‘zaro partiyalarida o‘zbekistonlik shaxmatchi 2,5 ochko jamg‘argan, Gukesh esa 0,5 ochko olgan.
Rapid yo‘nalishida Gukesh bir ochko bilan oldinda. Sindarov hozircha bu turda ochko qo‘lga kiritmagan. Blis bahslarida esa Sindarov ikki ochko jamg‘argan, Gukesh hisobida ochko yo‘q.
Shaxmatchilarning reyting ko‘rsatkichlari ham bir-biridan farq qiladi. 2006 yilda tug‘ilgan Gukeshning joriy reytingi 2710 ochko, eng yuqori ko‘rsatkichi esa 2794 ochkoni tashkil etadi.
2005 yilda tug‘ilgan Javohir Sindarovning joriy reytingi 2782 ochko. Bu uning shaxsiy eng yuqori reytingi ham hisoblanadi.
Chempionatdagi uchta partiya durang bilan tugagan. Musobaqa davom etmoqda.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…