Jahon kubogi: Abdurahmon Mahmudjonov ilk bahsda tailandlik raqibiga mag‘lub bo‘ldi
Toshkent shahri boks bo‘yicha Jahon kubogining final bosqichi bahslariga mezbonlik qilmoqda. Nufuzli musobaqada -65 kg vazn toifasida O‘zbekiston sharafini himoya qilayotgan Abdurahmon Mahmudjonov ilk bosqichda tailandlik tajribali charm qo‘lqop ustasi Bunjong Sinsiriga qarshi ringga ko‘tarildi.
Hakamlar qaroriga ko‘ra tailandlik bokschi ustun keldi
Uch raund davom etgan to‘liq bellashuvda har ikki bokschi faol harakat qilishga intildi. Biroq bahs yakuniga ko‘ra, hakamlar bir ovozdan tailandlik sportchining g‘alabasini qayd etishdi va hamyurtimiz 0:5 hisobida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqadagi ishtirokini erta yakunladi.
Jang qaydnomasi va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Musobaqa va manzil
Boks bo‘yicha Jahon kubogi (final bosqichi) — Toshkent, O‘zbekiston
Bosqich va vazn toifasi
Ilk bosqich, erkaklar, -65 kg
Juftlik
Abdurahmon Mahmudjonov (O‘zbekiston) — Bunjong Sinsiri (Tailand)
Jang natijasi
0 : 5 (to‘liq 3 raund yakunida Bunjong Sinsiri g‘alaba qozondi)
Sizningcha, Toshkentda o‘tayotgan Jahon kubogi final bosqichida qolgan vazn toifalaridagi o‘zbekistonlik bokschilar nechta oltin medalni qo‘lga kirita oladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek boksi vakillarining Toshkent ringlaridagi ishtirokini qo‘llab-quvvatlayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…