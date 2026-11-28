«UFCdan tashqarida o‘n barobar ko‘proq daromad topyapman» — Muhammad Mokayev
Professional faoliyatida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan britaniyalik jangchi Muhammad Mokayev 2024 yilda UFC tashkilotidan yetti g‘alabali seriya bilan ketkazilgan edi. Shunga qaramay, 26 yoshli sportchi dunyoning eng nufuzli ligasiga qaytishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘ymaganini ma’lum qildi.
«Men ularning barcha jangchilarini mag‘lub etdim»
Mokayev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali moliyaviy jihatdan UFCdan tashqarida ancha yaxshi sharoitlarga ega ekanini ta’kidlab, shunday bayonot berdi:
«To‘g‘risi, men UFCning eng yosh chempioni bo‘lishni orzu qilganman, lekin hozirda tashkilotdan tashqarida o‘n barobar ko‘proq daromad topayotganim uchun menga endi farqi yo‘q. Men ularning barcha jangchilarini mag‘lub etdim, hatto faoliyatim cho‘qqisida ham emas edim», — deb yozdi Muhammad Mokayev.
Eslatib o‘tamiz, Mokayev UFC bayrog‘i ostidagi so‘nggi jangida hakamlarning yakdil qarori bilan Manel Kape ustidan g‘alaba qozongan edi (ayni paytda Kape yanvar oyida eng yengil vazn toifasi chempionlik kamari uchun oktagonga chiqishi kutilmoqda). Tashkilotdan ketgandan so‘ng dog‘istonlik jangchi professional faoliyatida yana to‘rtta g‘alabaga erishdi va Brave CF chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.
Navbatdagi bellashuv — Dubayda o‘zbekistonlik Sanjar Zokirovga qarshi
Muhammad Mokayevning navbatdagi chiqishi o‘zbekistonlik MMA muxlislari uchun ham katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Rasmiy ma’lumotlar
Jangchi va yoshi
Muhammad Mokayev (26 yosh, faoliyatida mag‘lubiyatsiz)
UFCdagi natijasi
7 ta ketma-ket g‘alaba (so‘nggi jangda Manel Kapeni mag‘lub etgan)
UFCdan keyingi natijalari
4 ta g‘alaba va Brave CF chempionlik kamari
Navbatdagi turnir va sana
ACBJJ 24 — 20 dekabr, Dubay (BAA)
Raqibi
Sanjar Zokirov (O‘zbekiston)
Sizningcha, 20 dekabr kuni Dubaydagi ACBJJ 24 turnirida hamyurtimiz Sanjar Zokirov mag‘lubiyatsiz kelayotgan Muhammad Mokayevga qarshi bellashuvda qanday natija qayd eta oladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek yakkakurashchilari hamda jahon MMA olamidagi eng qiziqarli yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…