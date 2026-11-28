«U ko‘pchilik o‘ylagandek odam emas»: Sneyder Ronaldu bilan «Real»dagi xotiralarini esladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Niderlandiya terma jamoasi va «Real Madrid»ning sobiq yarimhimoyachisi Uesli Sneyder Krishtianu Ronaldu bilan birga o‘ynagan davrlari haqida iliq xotiralari bilan o‘rtoqlashdi.
- Sneyderning so‘zlariga ko‘ra, Ronaldu jamoatchilik o‘ylaganidan farqli o‘laroq, juda hazilkash, samimiy va kamtarin inson hisoblanadi.
Madridning «Real» klubi va Niderlandiya milliy jamoasining sobiq yarimhimoyachisi Uesli Sneyder portugaliyalik yulduz Krishtianu Ronaldu bilan birga o‘ynagan davrlari haqida iliq fikrlarini bildirdi. Bu haqda The Touchline nashri xabar berdi.
«Avtobusning orqa qismida birga o‘tirardik, u juda hazilkash»
Niderlandiyalik sobiq futbolchi Ronaldu haqida jamoatchilikda shakllangan ayrim tasavvurlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasligini ta’kidlab, uning kamtarligi va mehnatkashligini alohida e’tirof etdi:
«U ajoyib inson. Krishtianu Ronaldu ko‘pchilik o‘ylagandek odam emas. U bizdan biri edi, yaxshi yigit. Avtobusning orqa qismida doimo birga o‘tirardik, tinimsiz suhbatlashardik. Bundan tashqari, u juda hazilkash!
Hozir ham ba’zida uni ko‘rib qolaman, u hamon o‘sha-o‘sha. Men uchun u haqiqiy afsona. Ronaldu — bu sayyorada ko‘rilgan eng yaxshi futbolchilardan biri. Biz uni ko‘proq hurmat qilishimiz kerak. Krishtianu to‘liq hurmatga loyiq! U doimo mashg‘ulotga hammadan oldin kelar, oxirida esa ketardi», — dedi Uesli Sneyder.
Xotiralar va hamkorlik tafsilotlari
Ko‘rsatkichlar
Ma’lumotlar
Fikr bildirgan futbolchi
Uesli Sneyder («Real Madrid» va Niderlandiya terma jamoasi sobiq yarimhimoyachisi)
E’tirof etilgan yulduz
Krishtianu Ronaldu
Birga to‘p tepgan davri
2009/10 yilgi mavsum, Madridning «Real» klubi safida
Sneyder ta’kidlagan jihatlar
Hazilkash va samimiy inson, mashg‘ulotlarga hammadan oldin kelib, hammadan keyin ketadigan professional
Manba
The Touchline
Sizningcha, Krishtianu Ronalduning bunday yuksak professionalligi va mehnatsevarligi yosh avlod futbolchilari uchun qanchalik muhim o‘rnak bo‘lib xizmat qiladi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va jahon futboli afsonalari hamda «Real Madrid» tarixiga oid eng qiziqarli xotiralarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…