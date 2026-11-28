«Ordabasi» klubi elchisi Angliyada Abduqodir Husanov bilan uchrashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonning «Ordabasi» klubi elchisi Beybit Alibekov Angliyaga tashrifi davomida «Manchester Siti» himoyachisi Abduqodir Husanov bilan uchrashdi.
- Mazkur muloqot do‘stona ruhda o‘tib, unda hech qanday rasmiy muzokaralar o‘tkazilmadi.
- Uchrashuv yakunida o‘zbekistonlik futbolchi mehmonlarga o‘z dastxati tushirilgan futbolkani esdalik sifatida sovg‘a qildi.
Qozog‘iston chempioni — Shimkentning «Ordabasi» klubi elchisi, taniqli tadbirkor Beybit Alibekov Angliyaga tashrifi doirasida «Manchester Siti» safida to‘p surayotgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov bilan uchrashdi. Alibekov o‘zining Instagram sahifasida o‘zbek futbolchisi bilan tushgan suratlarini e’lon qildi.
APL tajribasi va do‘stona uchrashuv
Mazkur uchrashuv Qozog‘istonning amaldagi chempioni vakillarining Angliyaga xizmat safari chog‘ida bo‘lib o‘tdi. Safar davomida Shimkent klubi delegatsiyasi Angliya Premer-ligasi jamoalarining zamonaviy infratuzilmasi hamda ishni tashkil etish tajribasini o‘rganmoqda. E’tiborlisi, Beybit Alibekov bundan avval Londonning «Chelsi» klubi ixtiyorida jarohatidan tiklanayotgan Qozog‘iston terma jamoasi hujumchisi Dastan Satpayev bilan tushgan suratini ham ommaga namoyish qilgan edi.
Tadbirkor Husanov bilan suhbat tafsilotlarini oshkor etmagan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda o‘zbek futbolchisi va «Ordabasi» o‘rtasidagi ehtimoliy hamkorlik haqida turli taxminlar tarqala boshladi. Biroq tomonlar o‘rtasida hech qanday rasmiy muzokaralar o‘tkazilmagani ta’kidlanmoqda — uchrashuv faqat do‘stona ruhda kechgan va Abduqodir Husanov mehmonlarga o‘z dastxati tushirilgan futbolkani esdalik sifatida sovg‘a qilgan.
Husanovning APLdagi maqomi va «Ordabasi»ning o‘zbek futboli bilan bog‘liq tarixi
Qozog‘istonlik futbol muxlislari va OAV vakillari 22 yoshli o‘zbekistonlik himoyachining «shaharliklar» safidagi faoliyatini katta qiziqish bilan kuzatib bormoqda. O‘z navbatida, Shimkent klubi tarixidagi zafarli onlar ham bevosita o‘zbek futbolchilari nomi bilan bog‘liq:
Yo‘nalish
Asosiy ma’lumotlar
Uchrashuv ishtirokchilari
Abduqodir Husanov («Manchester Siti») va Beybit Alibekov («Ordabasi» klubi elchisi)
Uchrashuv maqsadi va sovg‘a
Shimkent klubi delegatsiyasining APL infratuzilmasini o‘rganish safari; Husanov mehmonlarga imzoli futbolkasini sovg‘a qildi
Abduqodir Husanov faoliyati
2025 yil yanvarda «Lans»dan «Manchester Siti»ga o‘tgan (APL tarixidagi ilk o‘zbekistonlik); shartnomasi o‘tgan yozda 2031 yil 30 iyungacha uzaytirilgan
«Ordabasi» va o‘zbek futboli
2023 yilda ilk bor Qozog‘iston chempioni bo‘lgan (o‘zbekistonlik Shahboz Umarov va Bobur Abduxoliqov katta hissa qo‘shgan)
Shimkent klubining joriy holati
2026 yilgi Qozog‘iston Premer-ligasi chempioni; kelasi mavsumda UYEFA Chempionlar ligasi saralashida qatnashadi
Sizningcha, Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi muvaffaqiyatli faoliyati va 2031 yilgacha uzaytirilgan shartnomasi Markaziy Osiyo futbolining Yevropadagi nufuzini yanada oshirishga qanday hissa qo‘shmoqda?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli faxri Abduqodir Husanov hamda Yevropa maydonlaridagi yurtdoshlarimizni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…