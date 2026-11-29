Ertaga O‘zbekistonning qaysi hududlarida sovuq kuzatiladi?
O‘zgidromet 30 noyabr, yakshanba kuni O‘zbekiston hududida kuzatiladigan ob-havo prognozini e’lon qildi. Unga ko‘ra, mamlakatning aksariyat viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lishi, yog‘ingarchilik kutilmasligi prognoz qilinmoqda. Biroq Qoraqalpog‘iston Respublikasining ayrim hududlarida yomg‘ir yoki qor yog‘ishi ehtimoli bor.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Asosan yog‘ingarchilik kutilmaydi, faqat 30 noyabr kuni Qoraqalpog‘istonning ba’zi joylarida yog‘ingarchilik kuzatilishi mumkin. Shamol g‘arbdan soatiga 7–12 metr tezlikda esadi. Harorat kechasi 2 daraja sovuqdan 3 daraja iliqqacha, kunduzi esa 0–5 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.
Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham o‘zgaruvchan bulutli ob-havo kuzatiladi. Bu hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lishi kutilmayapti. G‘arbdan esadigan shamol tezligi soniyasiga 7–12 metrni tashkil etadi. Havo harorati kechasi 3–8 daraja iliq, kunduzi 12–17 daraja iliq bo‘ladi.
Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o‘zgaruvchan bo‘lib, yog‘ingarchilik ehtimoli mavjud emas. Shamol g‘arb tomondan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 3–8 daraja iliq, kunduzgi vaqtda esa 10–15 daraja iliq atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.
Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kun davomida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esishi kutilmoqda. Bu hududlarda harorat respublika bo‘yicha nisbatan yuqoriroq bo‘lib, kechasi 4–9 daraja, kunduzi esa 15–20 daraja iliq bo‘ladi.
Andijon, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham havo o‘zgaruvchan bo‘lishi kutilmoqda. Hududlarda yog‘ingarchilik kuzatilmaydi, shamol sharqdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2–7 daraja iliq, kunduzi 8–13 daraja iliq bo‘lishi ma’lum qilingan.
Respublikaning tog‘li hududlarida esa havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, shamol g‘arbdan 7–12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0–5 daraja iliq, ba’zi joylarda esa 1–3 daraja sovuq bo‘lishi mumkin. Kunduzi havo 5–10 daraja iliqqacha ko‘tariladi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…