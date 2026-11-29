O‘zbekistonlik gandbolchilar Osiyo chempionatida Hindistonni mag‘lub etib, chorak finalga yo‘l oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston ayollar terma jamoasi Olmaotada o‘tayotgan gandbol bo‘yicha Osiyo chempionatida Hindistonni 28:26 hisobida mag‘lub etib, pley-off bosqichiga yo‘llanma oldi.
- Guruhda 3-o‘rinni egallagan hamyurtlarimiz Avstraliya ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng ketma-ket ikkinchi muvaffaqiyatiga erishdi.
- Endilikda terma jamoamiz 30 noyabr kuni bo‘lib o‘tadigan chorak final bahsida Xitoy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Qozog‘istonning Olmaota shahri mezbonlik qilayotgan gandbol bo‘yicha ayollar o‘rtasidagi 21-Osiyo chempionatida guruh bosqichining hal qiluvchi beshinchi tur o‘yinlari yakunlandi. Musobaqada ishtirok etayotgan O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ketma-ket ikkinchi g‘alabasini tantana qildi.
Shiddatli bahs va pley-off yo‘llanmasi
Avstraliya ustidan qozonilgan yirik g‘alabadan (36:20) so‘ng, hamyurtlarimiz guruhdagi so‘nggi bahsda Hindiston qo‘l to‘pi ustalariga qarshi maydonga tushib, keskin va murosasiz kurashda 28:26 hisobida g‘alaba qozonishdi (uchrashuvda Sevara Saparboyeva 7 ta gol bilan jamoamiz to‘purariga aylandi).
Eslatib o‘tamiz, qizlarimiz turnirning dastlabki ikki uchrashuvida qit’a grandi Koreya Respublikasi (11:43) va mezbon Qozog‘istonga (29:32) imkoniyatni boy berishgan edi. Shunga qaramay, ketma-ket qo‘lga kiritilgan ikki g‘alaba vakillarimizga guruhda 3-o‘rinni egallab, pley-off bosqichiga chiqish imkonini berdi.
Navbatdagi bosqich va chorak finaldagi raqib
Bugun, 29 noyabr kuni Osiyo chempionatida dam olish kuni e’lon qilingan. Ertaga, 30 noyabr kunidan esa musobaqaning hal qiluvchi pley-off (chorak final) o‘yinlariga start beriladi. O‘zbekiston terma jamoasi yarim final yo‘llanmasi hamda 2027 yilgi Jahon chempionati chiptasi uchun Xitoy terma jamoasiga qarshi bahs olib boradi.
O‘zbekiston terma jamoasining guruh bosqichidagi natijalari
Tur / Sana
Uchrashuv
Hisob
Natija
1-tur (23 noyabr)
O‘zbekiston — Koreya Respublikasi
11:43
Mag‘lubiyat
3-tur (26 noyabr)
Qozog‘iston — O‘zbekiston
32:29
Mag‘lubiyat
4-tur (27 noyabr)
O‘zbekiston — Avstraliya
36:20
G‘alaba
5-tur (28 noyabr)
O‘zbekiston — Hindiston
28:26
G‘alaba
Chorak final (30 noyabr)
Xitoy — O‘zbekiston
—
Ertaga o‘tkaziladi
Sizningcha, ketma-ket ikki g‘alaba bilan ruhiy ustunlikka ega bo‘lgan O‘zbekiston ayollar terma jamoasi ertangi chorak finalda Xitoy to‘sig‘idan o‘tib, yarim finalga chiqa oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Olmaotadagi Osiyo chempionatida yurtimiz sharafini munosib himoya qilayotgan gandbolchi qizlarimizni qo‘llab-quvvatlayotgan yaqinlaringizga ushbu xushxabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…