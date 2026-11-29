50 metrlik tik devorda yurgan Alp echkilari hayratga soldi
Italiya shimolidagi Alp tog‘larida joylashgan Chingino to‘g‘oni devoriga tirmashib chiqayotgan echkilar tasvirlangan videolar ko‘pchilikning e’tiborini tortmoqda. Ularda Alp echkilari qariyb 50 metr balandlikdagi tik beton devorda bemalol harakatlanayotganini ko‘rish mumkin.
Qizig‘i shundaki, echkilar bu xavfli joyga tasodifan chiqmaydi. Ularning asosiy maqsadi — to‘g‘on devoridagi tosh va qurilish materiallari orasida to‘plangan tuz hamda mineral moddalarni yalash. Bu moddalar hayvonlar organizmi uchun zarur bo‘lgan minerallarning manbai hisoblanadi.
Echkilarning bunday tik yuzada muvozanatni saqlab qolishi tuyoqlarining o‘ziga xos tuzilishi bilan bog‘liq. Ularning tuyoqlari ikki qismga ajralgan bo‘lib, har bir qismi mustaqil harakatlana oladi. Tuyoqning tashqi qismi qattiq, ichki qismi esa yumshoq va ishqalanish xususiyatiga ega. Bu ularga toshlar orasidagi kichik bo‘rtiq va tirqishlarga mahkam tayanib harakatlanish imkonini beradi.
Shuningdek, baquvvat oyoqlari va muvozanatni yaxshi saqlash qobiliyati ham bunday chiqishlarda muhim ahamiyatga ega.
Mutaxassislar qayd etishicha, Alp echkilari tog‘larning tik qoyalarida harakatlanishga moslashgan. Shu sababli ular uchun to‘g‘on devoridagi tor tayanch nuqtalaridan foydalanib yuqoriga ko‘tarilish tabiiy harakat hisoblanadi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…