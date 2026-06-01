Arsenal yulduzlari Djed Spence va tanqidchilarga keskin javob qaytardi
Declan Rice va Noni Madueke ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidchilarga nisbatan keskin munosabat bildirishdi. Angliya Premer-ligasida 22 yillik tanaffusdan so'ng chempionlikni qo'lga kiritgan Arsenal jamoasi bayram tantanalari va Chempionlar ligasi finalidagi mag'lubiyatning achchiq xotiralari orasida qoldi. Tottenxem himoyachisi Djed Spence "kanonirlar"ning Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan mag'lubiyatini masxara qilishi ortidan futbolchilar jim turishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Budapeshtda o'tgan Chempionlar ligasi finalida Arsenal penaltilar seriyasida PSJga imkoniyatni boy berdi. Eberechi Eze va Gabriel Magalhaes hal qiluvchi zarbalarda adashgan bo'lsa, Noni Madueke o'yinda zaxiradan maydonga tushdi. Madueke Instagram sahifasida Declan Rice bilan Premer-liga kubogini ushlab turgan suratini joylab, "Chempionlar! Boshqalar esa tvit yozish va post qo'yish bilan band. Rahmat, Xudoyim!" deya izoh qoldirdi.
Declan Rice ham jamoadoshining fikrini qo'llab-quvvatlab, izohlar bo'limida "Hamma joyda hasad", deya kulib turgan emojilar bilan javob qaytardi. Sobiq Vest Xem sardori finaldagi penaltini aniq amalga oshirgan bo'lsa-da, jamoasining umumiy muvaffaqiyati va ligadagi g'alabasini birinchi o'ringa qo'ydi. Rice parad vaqtida muxlislarga qarata: "Ular ustimizdan kulishgan edi, endi esa kulishmayapti. Kelasi mavsumda yanada kuchli bo'lib qaytamiz", deya ta'kidladi.
Ushbu ziddiyatning asosiy sababchisi bo'lgan Djed Spence mavsum davomida Arsenal yulduzlarini masxara qilib kelgan edi. Fevral oyidagi Shimoliy London derbisidan so'ng Arsenal rasmiy sahifasi Spenceni trolled qilgan bo'lsa, himoyachi PSJ g'alabasidan so'ng o'sha postga quluf ochilgan emoji bilan javob qaytardi. Bu esa Londonning ikki klubi o'rtasidagi raqobat naqadar qizg'in ekanini yana bir bor isbotladi.
…