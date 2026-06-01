Arsenal yulduzlari Djed Spence va tanqidchilarga keskin javob qaytardi

·69·Sport
Arsenal yulduzlari Djed Spence va tanqidchilarga keskin javob qaytardi

Declan Rice va Noni Madueke ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidchilarga nisbatan keskin munosabat bildirishdi. Angliya Premer-ligasida 22 yillik tanaffusdan so'ng chempionlikni qo'lga kiritgan Arsenal jamoasi bayram tantanalari va Chempionlar ligasi finalidagi mag'lubiyatning achchiq xotiralari orasida qoldi. Tottenxem himoyachisi Djed Spence "kanonirlar"ning Pari Sen-Jermen jamoasidan uchralgan mag'lubiyatini masxara qilishi ortidan futbolchilar jim turishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Budapeshtda o'tgan Chempionlar ligasi finalida Arsenal penaltilar seriyasida PSJga imkoniyatni boy berdi. Eberechi Eze va Gabriel Magalhaes hal qiluvchi zarbalarda adashgan bo'lsa, Noni Madueke o'yinda zaxiradan maydonga tushdi. Madueke Instagram sahifasida Declan Rice bilan Premer-liga kubogini ushlab turgan suratini joylab, "Chempionlar! Boshqalar esa tvit yozish va post qo'yish bilan band. Rahmat, Xudoyim!" deya izoh qoldirdi.

Declan Rice ham jamoadoshining fikrini qo'llab-quvvatlab, izohlar bo'limida "Hamma joyda hasad", deya kulib turgan emojilar bilan javob qaytardi. Sobiq Vest Xem sardori finaldagi penaltini aniq amalga oshirgan bo'lsa-da, jamoasining umumiy muvaffaqiyati va ligadagi g'alabasini birinchi o'ringa qo'ydi. Rice parad vaqtida muxlislarga qarata: "Ular ustimizdan kulishgan edi, endi esa kulishmayapti. Kelasi mavsumda yanada kuchli bo'lib qaytamiz", deya ta'kidladi.

Ushbu ziddiyatning asosiy sababchisi bo'lgan Djed Spence mavsum davomida Arsenal yulduzlarini masxara qilib kelgan edi. Fevral oyidagi Shimoliy London derbisidan so'ng Arsenal rasmiy sahifasi Spenceni trolled qilgan bo'lsa, himoyachi PSJ g'alabasidan so'ng o'sha postga quluf ochilgan emoji bilan javob qaytardi. Bu esa Londonning ikki klubi o'rtasidagi raqobat naqadar qizg'in ekanini yana bir bor isbotladi.

ArsenalDeclan RiceNoni MaduekeAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi