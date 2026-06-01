Joze Mourinyo "Real"ga qaytsa Eder Militao sotilishi mumkin
Madridning “Real” klubi atrofida yana katta o‘zgarishlar haqida gap-so‘zlar kuchaymoqda. Taniqli portugaliyalik mutaxassis Joze Mourinyo tez orada “Qirollik klubi” bosh murabbiyi lavozimiga qaytishi mumkinligi aytilmoqda. Agar bu ssenariy amalga oshsa, Madridda navbatdagi katta qayta qurish jarayoni boshlanishi ehtimoldan xoli emas.
Xabarlarga ko‘ra, Mourinyo allaqachon kelasi mavsum uchun tarkibni rejalashtirishga kirishgan. Portugaliyalik murabbiy har doim o‘z talablari, qattiq xarakteri va tarkibni o‘z qarashlariga mos shakllantirishi bilan tanilgan. Shu bois uning “Real”ga ehtimoliy qaytishi bir qator futbolchilarning kelajagiga bevosita ta’sir qilishi mumkin.
Transfer News Live va El Nacional kabi manbalar ma’lumotiga ko‘ra, Mourinyo “Real Madrid” rahbariyatidan markaziy himoyachi Eder Militaoni sotishni talab qilmoqda. Bu qarorning asosiy sababi sifatida braziliyalik futbolchining doimiy jarohat muammolari ko‘rsatilmoqda.
Militao so‘nggi yillarda “Real” himoya chizig‘ida muhim o‘yinchilardan biri bo‘lib keldi. U tezligi, jismoniy kuchi va yakkama-yakka kurashlardagi qat’iyati bilan ajralib turadi. Ammo tez-tez uchraydigan jarohatlar uning barqaror o‘yin ko‘rsatishiga to‘sqinlik qilib kelmoqda. Katta maqsadlar uchun kurashadigan klubda esa har bir asosiy futbolchining doimiy tayyor holatda bo‘lishi juda muhim.
Mourinyo aynan shu jihatga jiddiy e’tibor qaratayotgani aytilmoqda. Portugaliyalik mutaxassis o‘z jamoalarida ishonchli, jismonan tayyor va uzoq mavsum davomida barqaror harakat qila oladigan himoyachilarga tayanishni yaxshi ko‘radi. Agar futbolchi tez-tez safdan chiqsa, bu murabbiy rejalariga jiddiy ta’sir qilishi mumkin.
Shu bois Militaoning kelajagi savol ostida qolmoqda. Manbalarga ko‘ra, 28 yoshli braziliyalik futbolchiga PSJ qiziqish bildirmoqda. Parij klubi himoya chizig‘ini kuchaytirish imkoniyatlarini o‘rganayotgani va Militao nomini variantlardan biri sifatida ko‘rayotgani aytilmoqda.
Biroq transfer oson kechmasligi mumkin. Chunki “Real” futbolchini arzon narxga qo‘yib yubormoqchi emas. Madridliklar Militao uchun katta summa talab qilayotgani, PSJ esa hozircha bu mablag‘ni to‘lashga tayyor emasligi ta’kidlanmoqda. Demak, qiziqish bor, ammo kelishuvga erishish uchun tomonlar moliyaviy masalada jiddiy muzokara olib borishiga to‘g‘ri keladi.
Militao uchun bu vaziyat faoliyatidagi muhim burilish nuqtasiga aylanishi mumkin. Bir tomonda u “Real”dek dunyo futbolidagi eng katta klublardan birida o‘ynamoqda. Ikkinchi tomonda esa yangi murabbiyning rejalariga kirmaslik xavfi bor. Bunday holatda futbolchi uchun yangi jamoaga o‘tish ham mantiqiy variantga aylanishi mumkin.
PSJ esa bunday himoyachiga qiziqishi bilan o‘z maqsadlarini yana bir bor ko‘rsatmoqda. Parijliklar har mavsum Yevropada yuqori natija uchun kurashadi va tarkibda katta tajribaga ega futbolchilar bo‘lishini istaydi. Militao sog‘lom holatda o‘z darajasini ko‘rsata olsa, har qanday top-klub himoyasini kuchaytirishi mumkin.
Shu bilan birga, Joze Mourinyoning “Real”ga qaytishi ham hali to‘liq rasmiylashmagan. Xabarlarga ko‘ra, 7 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovida Florentino Peres g‘alaba qozonsa, portugaliyalik mutaxassisning Madrid klubi bosh murabbiyiga aylanish ehtimoli juda yuqori bo‘ladi.
Bu ssenariy “Real” muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otishi aniq. Mourinyo avval ham “Qirollik klubi”ni boshqargan va Madriddagi davri turli hissiyotlar, katta g‘alabalar va keskin vaziyatlar bilan esda qolgan. Uning qaytishi klubga yanada qattiq intizom, kuchli raqobat va o‘ziga xos xarakter olib kelishi mumkin.
Ammo Mourinyo qayerga borsa, u yerda o‘z talablari bilan keladi. U tarkibda o‘z g‘oyasiga mos futbolchilarni ko‘rishni xohlaydi. Shu sababli Militao bilan bog‘liq xabarlar portugaliyalik murabbiyning ehtimoliy rejalari qanday bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatuvchi birinchi signallardan biri sifatida qabul qilinmoqda.
“Real” uchun esa bu qaror juda nozik. Militao o‘zining eng yaxshi holatida dunyoning kuchli markaziy himoyachilaridan biri bo‘la oladi. Ammo jarohatlar xavfi va barqarorlik masalasi klubni jiddiy o‘ylantirishi tabiiy. Katta mavsumda har bir pozitsiyada ishonchlilik kerak, ayniqsa himoya markazida.
Endi vaziyat qanday rivojlanishi Peresning saylovdagi natijasi, Mourinyo bilan bog‘liq yakuniy qaror va PSJning moliyaviy taklifiga bog‘liq bo‘ladi. Bir narsa aniq: agar Mourinyo haqiqatan ham “Real”ga qaytsa, Madridda tinch yoz bo‘lmaydi. Tarkibda jiddiy o‘zgarishlar boshlanishi mumkin.
…