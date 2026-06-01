Angliya Premer-ligasi rekordschisi James Milner 40 yoshida faoliyatini yakunladi

·49·Sport
Angliya Premer-ligasi rekordschisi James Milner 40 yoshida faoliyatini yakunladi

Professional futbolda uzoq yillik barqarorlik timsoliga aylangan James Milner 40 yoshida butsalarini mixga ilishga qaror qildi. Angliya Premer-ligasi tarixida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan mutloq rekordschi sifatida u 24 yillik yorqin faoliyatiga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yanvar oyida 40 yoshni qarshi olgan Brayton yarim himoyachisi Angliya chempionatida jami 658 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shu tariqa u joriy yil boshida Gareth Barry tomonidan oʻrnatilgan 653 ta oʻyinlik rekordni yangilab, liganing haqiqiy "marafonchisi"ga aylangan edi.

Sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi oʻzining chorak asrlik faoliyati davomida Lids Yunayted, Nyukasl, Aston Villa, Manchester Siti, Liverpul va Brayton kabi jamoalar sharafini himoya qildi. Milner Lids Yunayted safida 16 yoshida debyut qilib, oʻsha paytda Premer-liganing eng yosh gol muallifiga aylangan edi.

"Premer-ligadagi 24 mavsumdan soʻng, faoliyatimni yakunlash uchun toʻgʻri vaqt keldi deb hisoblayman. Men futbolni ulkan faxr, minnatdorchilik va bir umrga tatigulik xotiralar bilan tark etmoqdaman. Bolaligimda muxlislik qilgan Lids Yunayted safida debyut qilganimda, bunday uzoq yoʻlni bosib oʻtishni tasavvur ham qilmagandim", — deya taʼkidladi Milner.

James Milner oʻz faoliyati davomida barcha yirik sovrinlarni, jumladan Premer-liga, Chempionlar ligasi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. Uning soʻnggi yutugʻi Brayton jamoasi bilan ketma-ket ikkinchi bor Yevrokuboklarga yoʻllanma olish boʻldi.

James MilnerAngliya Premer-ligasiLiverpulManchester SitiRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi