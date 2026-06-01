Angliya Premer-ligasi rekordschisi James Milner 40 yoshida faoliyatini yakunladi
Professional futbolda uzoq yillik barqarorlik timsoliga aylangan James Milner 40 yoshida butsalarini mixga ilishga qaror qildi. Angliya Premer-ligasi tarixida eng koʻp oʻyin oʻtkazgan mutloq rekordschi sifatida u 24 yillik yorqin faoliyatiga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yanvar oyida 40 yoshni qarshi olgan Brayton yarim himoyachisi Angliya chempionatida jami 658 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Shu tariqa u joriy yil boshida Gareth Barry tomonidan oʻrnatilgan 653 ta oʻyinlik rekordni yangilab, liganing haqiqiy "marafonchisi"ga aylangan edi.
Sobiq Angliya terma jamoasi aʼzosi oʻzining chorak asrlik faoliyati davomida Lids Yunayted, Nyukasl, Aston Villa, Manchester Siti, Liverpul va Brayton kabi jamoalar sharafini himoya qildi. Milner Lids Yunayted safida 16 yoshida debyut qilib, oʻsha paytda Premer-liganing eng yosh gol muallifiga aylangan edi.
"Premer-ligadagi 24 mavsumdan soʻng, faoliyatimni yakunlash uchun toʻgʻri vaqt keldi deb hisoblayman. Men futbolni ulkan faxr, minnatdorchilik va bir umrga tatigulik xotiralar bilan tark etmoqdaman. Bolaligimda muxlislik qilgan Lids Yunayted safida debyut qilganimda, bunday uzoq yoʻlni bosib oʻtishni tasavvur ham qilmagandim", — deya taʼkidladi Milner.
James Milner oʻz faoliyati davomida barcha yirik sovrinlarni, jumladan Premer-liga, Chempionlar ligasi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. Uning soʻnggi yutugʻi Brayton jamoasi bilan ketma-ket ikkinchi bor Yevrokuboklarga yoʻllanma olish boʻldi.
…