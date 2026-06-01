Saudiya Arabistoni terma jamoasining JCH-2026 qaydnomasi e’lon qilindi

·105·Sport
Saudiya Arabistoni terma jamoasining JCH-2026 qaydnomasi e’lon qilindi

Osiyo qit’asining eng kuchli va mahoratli jamoalaridan biri, yashil maydonlarda o‘zgacha shijoat ko‘rsata oladigan Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi barcha futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z yakuniy tarkibini rasman ommaga taqdim etdi. Jamoa bosh murabbiyi bo‘lajak ulug‘vor musobaqada mamlakat sharafini himoya qilish va yuqori natijalarni qayd etish uchun eng sara 26 nafar futbolchini tarkibga jalb etdi.

So‘nggi yillarda ichki chempionatiga dunyo yulduzlarini jalb qilish orqali tajriba oshirgan saudiyalik futbolchilar bu yilgi mundialda ham kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga shaylanmoqda. Sahifamizdan uzoqlashmang, tarkibning asosiy suyagi bo‘lmish mahalliy grand klublar vakillari, jamoaning Yevropa yashil maydonlaridagi yagona legioneri va ular joy olgan og‘ir guruh tafsilotlarini e’tiboringizga havola etamiz!

Riyod va Jidda grandlari ustunligi hamda yagona legioner

Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasining bu yilgi tarkibiga nazar tashlasak, qaydnomaning mutlaq katta qismini mamlakatning yetakchi klublari — «Al Hilol», «An Nasr», «Al Ittihod» va «Al Ahli» vakillari tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin. Jamoaning ko‘p yillik yetakchisi va sardori Salem Ad Dovsari («Al Hilol») hamda portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu bilan bir klubda to‘p surayotgan mahoratli hujumchi Abdulla Al Hamdan («An Nasr») kabi yulduzlar jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishadi.

Bundan tashqari, tarkibdagi eng e’tiborli jihatlardan biri — jamoa himoyachisi Saud Abdulhamidning Fransiyaning taniqli «Lans» klubi safidan qaydnomaga kiritilgani bo‘ldi. Ushbu mahoratli himoyachi Saudiya Arabistonining bu yilgi tarkibidagi yagona yevropalik legioner hisoblanadi.

Saudiya Arabistoni terma jamoasi joy olgan og‘ir kvartet: Qur’a natijalariga ko‘ra, Saudiya Arabistoni terma jamoasi bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichida ancha jiddiy va raqobatbardosh jamoalar bilan kuch sinashadi. Ular keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun dunyo futboli grandi bo‘lmish mag‘rur Ispaniya, Afrikaning shiddatli vakili Kabo-Verde hamda Janubiy Amerikaning matonatli va ikki karra jahon chempioni hisoblangan Urugvay terma jamoalariga qarshi yashil maydonda ayovsiz bahs olib borishadi.

Saudiya Arabistoni terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi

Mundialda zafar quchish va o‘z muxlislarini xushnud etish ishtiyoqida yo‘lga chiqayotgan Saudiya Arabistoni terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Amplualar

Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar

Darvozabonlar

Ahmed Al Kassar («Al Qodisiya»), Muhammad Al Ovays («Al Hilol»), Navaf Al Akidi («An Nasr»).

Himoyachilar

Saud Abdulhamid («Lans»), Abdulla Al Amri («Al Ittihod»), Jehod Takri («Al Qodisiya»), Hassan Al Tambakti («Al Hilol»), Ali Alavjami («Al Hilol»), Hassan Kadesh («Al Ittihod»), Moteb Al Harbi («Al Hilol»), Ali Majrashi («Al Ahli»), Muhammad Abu Al Shamat («Al Qodisiya»), Navaf Al Bushal («An Nasr»).

Yarimhimoyachilar

Ziyod Al Johani («Al Ahli»), Nosir Ad Dovsari («Al Hilol»), Muhammad Kanno («Al Hilol»), Abdulla Al Haybari («An Nasr»), Ala Al Xoji («Neom»), Musab Al Juvair («Al Qodisiya»), Salem Ad Dovsari («Al Hilol»).

Hujumchilar

Firas Al Buraykan («Al Ahli»), Abdulla Al Hamdan («An Nasr»), Solih Ash Shehri («Al Ittihod»), Sultan Madash («Al Hilol»), Ayman Yahyo («An Nasr»), Holid Al G‘annam («Al Ittifoq»).

Tarkibdan ko‘rinib turibdiki, jamoada bir necha yillardan beri birga o‘ynab kelayotgan futbolchilarning o‘zaro tushunishi va jipsligi yuqori darajada. Bu esa ularga kuchli raqiblarga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatish imkonini beradi.

Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida Osiyo qit’asi vakillariga va barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi