Saudiya Arabistoni terma jamoasining JCH-2026 qaydnomasi e’lon qilindi
Osiyo qit’asining eng kuchli va mahoratli jamoalaridan biri, yashil maydonlarda o‘zgacha shijoat ko‘rsata oladigan Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasi barcha futbol ishqibozlari intiqlik bilan kutayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati uchun o‘z yakuniy tarkibini rasman ommaga taqdim etdi. Jamoa bosh murabbiyi bo‘lajak ulug‘vor musobaqada mamlakat sharafini himoya qilish va yuqori natijalarni qayd etish uchun eng sara 26 nafar futbolchini tarkibga jalb etdi.
So‘nggi yillarda ichki chempionatiga dunyo yulduzlarini jalb qilish orqali tajriba oshirgan saudiyalik futbolchilar bu yilgi mundialda ham kutilmagan sovg‘alar taqdim etishga shaylanmoqda. Sahifamizdan uzoqlashmang, tarkibning asosiy suyagi bo‘lmish mahalliy grand klublar vakillari, jamoaning Yevropa yashil maydonlaridagi yagona legioneri va ular joy olgan og‘ir guruh tafsilotlarini e’tiboringizga havola etamiz!
Riyod va Jidda grandlari ustunligi hamda yagona legioner
Saudiya Arabistoni milliy terma jamoasining bu yilgi tarkibiga nazar tashlasak, qaydnomaning mutlaq katta qismini mamlakatning yetakchi klublari — «Al Hilol», «An Nasr», «Al Ittihod» va «Al Ahli» vakillari tashkil etganini ko‘rishimiz mumkin. Jamoaning ko‘p yillik yetakchisi va sardori Salem Ad Dovsari («Al Hilol») hamda portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu bilan bir klubda to‘p surayotgan mahoratli hujumchi Abdulla Al Hamdan («An Nasr») kabi yulduzlar jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lishadi.
Bundan tashqari, tarkibdagi eng e’tiborli jihatlardan biri — jamoa himoyachisi Saud Abdulhamidning Fransiyaning taniqli «Lans» klubi safidan qaydnomaga kiritilgani bo‘ldi. Ushbu mahoratli himoyachi Saudiya Arabistonining bu yilgi tarkibidagi yagona yevropalik legioner hisoblanadi.
Saudiya Arabistoni terma jamoasi joy olgan og‘ir kvartet: Qur’a natijalariga ko‘ra, Saudiya Arabistoni terma jamoasi bo‘lajak Jahon chempionatining guruh bosqichida ancha jiddiy va raqobatbardosh jamoalar bilan kuch sinashadi. Ular keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun dunyo futboli grandi bo‘lmish mag‘rur Ispaniya, Afrikaning shiddatli vakili Kabo-Verde hamda Janubiy Amerikaning matonatli va ikki karra jahon chempioni hisoblangan Urugvay terma jamoalariga qarshi yashil maydonda ayovsiz bahs olib borishadi.
Saudiya Arabistoni terma jamoasining JCH-2026 uchun to‘liq va rasmiy qaydnomasi
Mundialda zafar quchish va o‘z muxlislarini xushnud etish ishtiyoqida yo‘lga chiqayotgan Saudiya Arabistoni terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan quyidagi jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Amplualar
Futbolchilar va ular sharafini himoya qilayotgan klublar
Darvozabonlar
Ahmed Al Kassar («Al Qodisiya»), Muhammad Al Ovays («Al Hilol»), Navaf Al Akidi («An Nasr»).
Himoyachilar
Saud Abdulhamid («Lans»), Abdulla Al Amri («Al Ittihod»), Jehod Takri («Al Qodisiya»), Hassan Al Tambakti («Al Hilol»), Ali Alavjami («Al Hilol»), Hassan Kadesh («Al Ittihod»), Moteb Al Harbi («Al Hilol»), Ali Majrashi («Al Ahli»), Muhammad Abu Al Shamat («Al Qodisiya»), Navaf Al Bushal («An Nasr»).
Yarimhimoyachilar
Ziyod Al Johani («Al Ahli»), Nosir Ad Dovsari («Al Hilol»), Muhammad Kanno («Al Hilol»), Abdulla Al Haybari («An Nasr»), Ala Al Xoji («Neom»), Musab Al Juvair («Al Qodisiya»), Salem Ad Dovsari («Al Hilol»).
Hujumchilar
Firas Al Buraykan («Al Ahli»), Abdulla Al Hamdan («An Nasr»), Solih Ash Shehri («Al Ittihod»), Sultan Madash («Al Hilol»), Ayman Yahyo («An Nasr»), Holid Al G‘annam («Al Ittifoq»).
Tarkibdan ko‘rinib turibdiki, jamoada bir necha yillardan beri birga o‘ynab kelayotgan futbolchilarning o‘zaro tushunishi va jipsligi yuqori darajada. Bu esa ularga kuchli raqiblarga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatish imkonini beradi.
Biz esa ushbu ulug‘vor futbol bayramida Osiyo qit’asi vakillariga va barcha ishtirokchilarga chin qalbdan omad tilaymiz. Futbol olamining eng issiq, hayajonli va yoqimli yangiliklarini biz bilan birgalikda kuzatib boring, aziz futbol muxlislari! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…