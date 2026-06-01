Florentino Pérez raqibiga hujum qildi: Uning takliflari halokatli

·103·Sport
Florentino Pérez raqibiga hujum qildi: Uning takliflari halokatli

Real Madrid prezidenti Florentino Pérez klubdagi hokimiyat uchun kurashda oʻzining asosiy raqibi Enrique Riquelme ustidan keskin tanqidlar yogʻdirdi. Pérez raqibining rejalari klub kelajagiga tahdid solishini taʼkidlab, boshqaruvni yana eski guruhlar qoʻliga topshirib qoʻymasligini maʼlum qildi. "Men ularning klubni qayta egallashiga yoʻl qoʻya olmayman. Bular oʻsha-oʻsha odamlar: oʻgʻillar, doʻstlar va aka-ukalar", — deya taʼkidladi amaldagi prezident. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Riquelme saylovchilarni jalb qilish uchun yirik transfer vaʼdalaridan foydalanayotgani Pérezning gʻazabini keltirgan. 37 yoshli nomzod agar prezident etib saylansa, Real Madrid uchun oʻta muhim boʻlgan ikki nafar jahon darajasidagi yulduz bilan kelishuvga erishganini iddao qilgan edi. Bunga javoban Pérez: "Mening rahbarligim ostida dunyoning eng yaxshi futbolchilari Real Madrid safida oʻynashda davom etishiga kimdir shubha qiladimi?" — deya savol tashladi.

Raqib nomzod, shuningdek, klubni xususiylashtirish rejalari boʻyicha ham Pérezni aybladi. Uning soʻzlariga koʻra, Pérez klubning bir qismini investorlarga sotish orqali uni aʼzolardan tortib olmoqchi. Biroq Florentino Pérez bu ayblovlarni rad etib, Real Madrid har doim oʻz aʼzolariga tegishli boʻlib qolishini va u klubni qutqarish uchun oʻz boyligini xavf ostiga qoʻyganini eslatib oʻtdi.

Klubdagi ichki tartibsizliklar, xususan, Xabi Alonso va Álvaro Arbeloa bilan bogʻliq muvaffaqiyatsiz tayinlovlar Pérezning mavqeiga putur yetkazgan edi. Jamoa ichidagi nizolar va sovrinsiz yakunlangan mavsumdan soʻng, Pérez yangi murabbiy masalasiga toʻxtaldi. Agar u 7-iyun kuni boʻlib oʻtadigan saylovda gʻalaba qozonsa, Joze Mourinyo ikkinchi bor Madridga qaytishi kutilmoqda.

Real MadridFlorentino PérezJoze MourinyoFutbolTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi