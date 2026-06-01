Iroq terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e’lon qildi
Futbolobrusi yuqori bo‘lgan navbatdagi jahon chempionati starti yaqinlashgani sari ishtirokchi mamlakatlar o‘zlarining bosh jamoalari qaydnomasini taqdim etishda davom etmoqda. Bugun Iroq milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi ham mundialda yurt sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini muxlislarga oshkor qildi.
E’tiborli jihati shundaki, ushbu muhim ro‘yxatdan Toshkentning «Paxtakor» klubi himoyachisi Zayd Tahsin hamda Angliyaning «Luton» klubi hujumchisi Ali Al Hamadi kabi mahoratli vakillar joy olgan.
Bo‘lajak musobaqada qatnashadigan Iroq terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan tanishing:
Darvozabonlar
Iroqlik muxlislarning darvoza chizig‘i borasida ko‘ngli ancha xotirjam. Boisi, bu pozitsiyaga mahalliy chempionatning eng ishonchli posbonlari jalb etilgan:
Fahad Tolib («At Talaba»)
Ahmad Basil («Ash Shorta»)
Jalol Hasan («Az Zavra»)
Himoyachilar
Mudofaa chizig‘idan yurtimiz muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan «paxtakorchi» Zayd Tahsin bilan birgalikda, Yevropa va Osiyo jamoalarida to‘p surayotgan bir qator baquvvat himoyachilar o‘rin olgan:
Manaf Yunus («Ash Shorta»)
Husayn Ali («Pogon»)
Zayd Tahsin («Paxtakor»)
Rebin Sulaka («Port»)
Akam Hoshim («Az Zavra»)
Merxas Doski («Viktoriya»)
Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)
Frans Putros («Persib»)
Mustafo Saadun («Ash Shorta»)
Yarimhimoyachilar
Terma jamoaning markaziy chizig‘i anchagina mazmunli va Yevropa "havosi"dan bahramand bo‘lgan legionerlarga boy. Bu esa jamoaning o‘yin shiddatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda:
Zayd Ismoil («Al Talaba»)
Amir Al Ammari («Krakoviya»)
Kevin Yakob («Orxus»)
Zidan Iqbol («Utrext»)
Aymar Sher («Sarpsborg»)
Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)
Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)
Ahmad Qosim («Neshvill»)
Marko Farji («Venetsiya»)
Ali Jassim («An Najma»)
Hujumchilar
Vakillarimizning hujum chizig‘i raqib himoyachilari uchun haqiqiy xavf manbai bo‘la oladi. Boisi, kuchli pressing va gol sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan forvardlar mundialga shay holatda:
Ali Al Hamadi («Luton»)
Ali Yusuf («At Talaba»)
Ayman Husayn («Al Karma»)
Mohanad Ali («Dibba»)
Ma’lumot uchun: Iroq milliy terma jamoasi bo‘lajak jahon birinchiligining guruh bosqichida oson bo‘lmagan, "o‘lim guruhi" ta’rifiga mos keluvchi kvartetdan joy olgan. Futbolchilar keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun dunyo grandlaridan biri Fransiya, ambitsiyalarga boy Norvegiya hamda afrikalik kuchli Senegal terma jamoalariga qarshi jiddiy imtihon topshirishadi. Eng avvalo, «Paxtakor» vakili Zayd Tahsin va butun Iroq jamoasiga bo‘lajak musobaqada omad yor bo‘lishini tilaymiz!
…