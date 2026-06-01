Iroq terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e’lon qildi

·64·Sport
Iroq terma jamoasi jahon chempionati uchun yakuniy tarkibini e’lon qildi

Futbolobrusi yuqori bo‘lgan navbatdagi jahon chempionati starti yaqinlashgani sari ishtirokchi mamlakatlar o‘zlarining bosh jamoalari qaydnomasini taqdim etishda davom etmoqda. Bugun Iroq milliy terma jamoasi murabbiylar shtabi ham mundialda yurt sharafini himoya qiladigan futbolchilarning yakuniy ro‘yxatini muxlislarga oshkor qildi.

E’tiborli jihati shundaki, ushbu muhim ro‘yxatdan Toshkentning «Paxtakor» klubi himoyachisi Zayd Tahsin hamda Angliyaning «Luton» klubi hujumchisi Ali Al Hamadi kabi mahoratli vakillar joy olgan.

Bo‘lajak musobaqada qatnashadigan Iroq terma jamoasining to‘liq tarkibi bilan tanishing:

Darvozabonlar

Iroqlik muxlislarning darvoza chizig‘i borasida ko‘ngli ancha xotirjam. Boisi, bu pozitsiyaga mahalliy chempionatning eng ishonchli posbonlari jalb etilgan:

  • Fahad Tolib («At Talaba»)

  • Ahmad Basil («Ash Shorta»)

  • Jalol Hasan («Az Zavra»)

Himoyachilar

Mudofaa chizig‘idan yurtimiz muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan «paxtakorchi» Zayd Tahsin bilan birgalikda, Yevropa va Osiyo jamoalarida to‘p surayotgan bir qator baquvvat himoyachilar o‘rin olgan:

  • Manaf Yunus («Ash Shorta»)

  • Husayn Ali («Pogon»)

  • Zayd Tahsin («Paxtakor»)

  • Rebin Sulaka («Port»)

  • Akam Hoshim («Az Zavra»)

  • Merxas Doski («Viktoriya»)

  • Ahmad Yahyo («Ash Shorta»)

  • Frans Putros («Persib»)

  • Mustafo Saadun («Ash Shorta»)

Yarimhimoyachilar

Terma jamoaning markaziy chizig‘i anchagina mazmunli va Yevropa "havosi"dan bahramand bo‘lgan legionerlarga boy. Bu esa jamoaning o‘yin shiddatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda:

  • Zayd Ismoil («Al Talaba»)

  • Amir Al Ammari («Krakoviya»)

  • Kevin Yakob («Orxus»)

  • Zidan Iqbol («Utrext»)

  • Aymar Sher («Sarpsborg»)

  • Yusuf Amin («AYEK Larnaka»)

  • Ibrohim Bayish («Ad Dafra»)

  • Ahmad Qosim («Neshvill»)

  • Marko Farji («Venetsiya»)

  • Ali Jassim («An Najma»)

Hujumchilar

Vakillarimizning hujum chizig‘i raqib himoyachilari uchun haqiqiy xavf manbai bo‘la oladi. Boisi, kuchli pressing va gol sezish qobiliyati yuqori bo‘lgan forvardlar mundialga shay holatda:

  • Ali Al Hamadi («Luton»)

  • Ali Yusuf («At Talaba»)

  • Ayman Husayn («Al Karma»)

  • Mohanad Ali («Dibba»)

Ma’lumot uchun: Iroq milliy terma jamoasi bo‘lajak jahon birinchiligining guruh bosqichida oson bo‘lmagan, "o‘lim guruhi" ta’rifiga mos keluvchi kvartetdan joy olgan. Futbolchilar keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun dunyo grandlaridan biri Fransiya, ambitsiyalarga boy Norvegiya hamda afrikalik kuchli Senegal terma jamoalariga qarshi jiddiy imtihon topshirishadi. Eng avvalo, «Paxtakor» vakili Zayd Tahsin va butun Iroq jamoasiga bo‘lajak musobaqada omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi