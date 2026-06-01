Raxmat, kumir! Rodrygo Cristiano Ronaldo tomonidan yuborilgan sovgʻani qabul qildi
Real Madrid hujumchisi Rodrygo oʻzining uzoq yillik kumiri Cristiano Ronaldo tomonidan yuborilgan maxsus sovgʻani qabul qilib olgach, hissiyotlarini muxlislari bilan oʻrtoqlashdi. Braziliyalik futbolchi ayni damda tizzasidan olgan ogʻir jarohati tufayli maydondan tashqarida qolmoqda, biroq Portugaliya terma jamoasi afsonasi Bernabeu yulduzini qoʻllab-quvvatlash uchun vaqt topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rodrygo hech qachon Cristiano Ronaldo boʻlgan hurmatini yashirmagan, koʻpincha gollarini uning mashhur "Siu" uslubida nishonlaydi va Al-Nassr sardorini futboldagi asosiy ilhom manbai deb biladi. Tiklanish jarayonining qiyin pallasida 23 yoshli futbolchi oʻzi uchun barcha davrlarning eng buyuk oʻyinchisi deb hisoblaydigan insonning bu samimiy harakatidan taʼsirlandi.
Braziliyalik hujumchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida bevosita Ronaldo tomonidan yuborilgan va imzolangan Al-Nassr formasini namoyish etdi. Portugaliyalik afsona matoga: "Rodrygoga, quchoqlab qolaman", deya shaxsiy tilaklarini yozib qoldirgan. Kutilmagan sovgʻadan boshi koʻkka yetgan Rodrygo postga: "Raxmat, kumir! Cristiano", deya izoh qoldirdi.
Ushbu qoʻllab-quvvatlash Rodrygo faoliyatidagi eng ogʻir davrda yuz berdi. Mart oyi boshida "qaymoqranglilar" hujumchisi La Liga doirasidagi Xetafega qarshi oʻyinda oʻng oyogʻining oldingi xochsimon bogʻlamlari va tashqi meniskini yirtib olgani haqida xabar topgan edi. Ushbu jarohat 10 oydan 12 oygacha tiklanish vaqtini talab etadi, bu esa uning mavsumini muddatidan oldin yakunladi.
Klubdagi oʻyinlardan tashqari, bu jarohat Braziliya terma jamoasining rejalariga ham katta zarba boʻldi. Rodrygo rasman Jahon chempionatini oʻtkazib yuboradigan boʻldi, bu esa "Selesao"ni Shimoliy Amerikadagi turnirda eng kreativ oʻyinchilaridan birisiz qoldiradi. Ronaldo esa uzoq vaqt maydondan tashqarida qoladigan futbolchining ruhiyatini koʻtarishni maqsad qilgan.
Cristiano Ronaldo Real Madrid bilan xayrlashib, Yuventus safiga oʻtganidan soʻng, Rodrygo Ispaniyaga koʻchib oʻtgan edi. Braziliyalik iqtidor Madridga kelganida Ronaldo allaqachon jamoani tark etgandi. Bu Rodrygo uchun futboldagi eng katta armon boʻlib qolmoqda: "Men Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashni xohlardim, lekin bu amalga oshmadi. U mening namuna oladigan insonim", deydi futbolchi.
…