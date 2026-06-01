Raxmat, kumir! Rodrygo Cristiano Ronaldo tomonidan yuborilgan sovgʻani qabul qildi

·96·Sport
Raxmat, kumir! Rodrygo Cristiano Ronaldo tomonidan yuborilgan sovgʻani qabul qildi

Real Madrid hujumchisi Rodrygo oʻzining uzoq yillik kumiri Cristiano Ronaldo tomonidan yuborilgan maxsus sovgʻani qabul qilib olgach, hissiyotlarini muxlislari bilan oʻrtoqlashdi. Braziliyalik futbolchi ayni damda tizzasidan olgan ogʻir jarohati tufayli maydondan tashqarida qolmoqda, biroq Portugaliya terma jamoasi afsonasi Bernabeu yulduzini qoʻllab-quvvatlash uchun vaqt topdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rodrygo hech qachon Cristiano Ronaldo boʻlgan hurmatini yashirmagan, koʻpincha gollarini uning mashhur "Siu" uslubida nishonlaydi va Al-Nassr sardorini futboldagi asosiy ilhom manbai deb biladi. Tiklanish jarayonining qiyin pallasida 23 yoshli futbolchi oʻzi uchun barcha davrlarning eng buyuk oʻyinchisi deb hisoblaydigan insonning bu samimiy harakatidan taʼsirlandi.

Braziliyalik hujumchi oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida bevosita Ronaldo tomonidan yuborilgan va imzolangan Al-Nassr formasini namoyish etdi. Portugaliyalik afsona matoga: "Rodrygoga, quchoqlab qolaman", deya shaxsiy tilaklarini yozib qoldirgan. Kutilmagan sovgʻadan boshi koʻkka yetgan Rodrygo postga: "Raxmat, kumir! Cristiano", deya izoh qoldirdi.

Ushbu qoʻllab-quvvatlash Rodrygo faoliyatidagi eng ogʻir davrda yuz berdi. Mart oyi boshida "qaymoqranglilar" hujumchisi La Liga doirasidagi Xetafega qarshi oʻyinda oʻng oyogʻining oldingi xochsimon bogʻlamlari va tashqi meniskini yirtib olgani haqida xabar topgan edi. Ushbu jarohat 10 oydan 12 oygacha tiklanish vaqtini talab etadi, bu esa uning mavsumini muddatidan oldin yakunladi.

Klubdagi oʻyinlardan tashqari, bu jarohat Braziliya terma jamoasining rejalariga ham katta zarba boʻldi. Rodrygo rasman Jahon chempionatini oʻtkazib yuboradigan boʻldi, bu esa "Selesao"ni Shimoliy Amerikadagi turnirda eng kreativ oʻyinchilaridan birisiz qoldiradi. Ronaldo esa uzoq vaqt maydondan tashqarida qoladigan futbolchining ruhiyatini koʻtarishni maqsad qilgan.

Cristiano Ronaldo Real Madrid bilan xayrlashib, Yuventus safiga oʻtganidan soʻng, Rodrygo Ispaniyaga koʻchib oʻtgan edi. Braziliyalik iqtidor Madridga kelganida Ronaldo allaqachon jamoani tark etgandi. Bu Rodrygo uchun futboldagi eng katta armon boʻlib qolmoqda: "Men Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashni xohlardim, lekin bu amalga oshmadi. U mening namuna oladigan insonim", deydi futbolchi.

Real MadridCristiano RonaldoRodrygoAl-NassrLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43Harry Kane 2026-yilgi Jahon chempionatida tarixiy natija qayd eta oladimi?Bugun, 12:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi