Arsenal Gabriel Jesus va yana uch yulduzini sotishga tayyor
Mikel Arteta yozgi transfer oynasida Arsenal tarkibini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati jamoaning yuqori saviyadagi oʻrnini saqlab qolish uchun katta ambitsiyalarni namoyon etish niyatida. Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng, Emirates stadioniga yangi qon olib kelish zarurati yaqqol koʻrinib qoldi. Shu sababli, braziliyalik hujumchi Gabriel Jesus 18 million funt evaziga sotilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Daily Mail nashrining xabar berishicha, Arsenal Jesus uchun kutilmagan darajada past narx belgilagan. 29 yoshli hujumchi agar munosib taklif tushsa, Shimoliy Londonni tark etishiga ruxsat beriladi. Bu Artetaning hujum chizigʻini yanada samaraliroq qilish yoʻlidagi strategik yurishi sifatida baholanmoqda. Faqatgina Jesus emas, balki Gabriel Martinelli, Leandro Trossard va Ben White kabi yetakchilar ham jiddiy taklif tushgan taqdirda jamoani tark etishi mumkin.
Arteta Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi kechgan finaldan soʻng, klub bir joyda toʻxtab qolmasligi kerakligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, keyingi bosqichga chiqish uchun juda aqlli va tezkor qarorlar qabul qilinishi lozim. Arsenal hozirda toʻrtta asosiy pozitsiyani kuchaytirishni maqsad qilgan: hujumning chap qanoti, yangi toʻqqizinchi raqamli hujumchi, oʻng qanot himoyachisi va markaziy yarim himoya.
Klub transfer bozorida keng koʻlamli qidiruv ishlarini olib bormoqda. Real Madrid himoyachisi Victor Valdepenas, Nyukasl aʼzolari Tino Livramento va Sandro Tonali kabi futbolchilar Arsenal radarida turibdi. Shuningdek, Barselona hujumchisi Marcus Rashford bilan bogʻliq vaziyat ham London klubi tomonidan kuzatilmoqda. Agar moliyaviy muammolar tufayli Rashford Ispaniyani tark etsa, Arsenal u uchun asosiy variant boʻlishi kutilmoqda.
…