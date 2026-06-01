Arsenal Gabriel Jesus va yana uch yulduzini sotishga tayyor

·81·Sport
Arsenal Gabriel Jesus va yana uch yulduzini sotishga tayyor

Mikel Arteta yozgi transfer oynasida Arsenal tarkibini tubdan isloh qilishni rejalashtirmoqda. Klub rahbariyati jamoaning yuqori saviyadagi oʻrnini saqlab qolish uchun katta ambitsiyalarni namoyon etish niyatida. Chempionlar ligasi finalidagi magʻlubiyatdan soʻng, Emirates stadioniga yangi qon olib kelish zarurati yaqqol koʻrinib qoldi. Shu sababli, braziliyalik hujumchi Gabriel Jesus 18 million funt evaziga sotilishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Daily Mail nashrining xabar berishicha, Arsenal Jesus uchun kutilmagan darajada past narx belgilagan. 29 yoshli hujumchi agar munosib taklif tushsa, Shimoliy Londonni tark etishiga ruxsat beriladi. Bu Artetaning hujum chizigʻini yanada samaraliroq qilish yoʻlidagi strategik yurishi sifatida baholanmoqda. Faqatgina Jesus emas, balki Gabriel Martinelli, Leandro Trossard va Ben White kabi yetakchilar ham jiddiy taklif tushgan taqdirda jamoani tark etishi mumkin.

Arteta Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi kechgan finaldan soʻng, klub bir joyda toʻxtab qolmasligi kerakligini taʼkidladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, keyingi bosqichga chiqish uchun juda aqlli va tezkor qarorlar qabul qilinishi lozim. Arsenal hozirda toʻrtta asosiy pozitsiyani kuchaytirishni maqsad qilgan: hujumning chap qanoti, yangi toʻqqizinchi raqamli hujumchi, oʻng qanot himoyachisi va markaziy yarim himoya.

Klub transfer bozorida keng koʻlamli qidiruv ishlarini olib bormoqda. Real Madrid himoyachisi Victor Valdepenas, Nyukasl aʼzolari Tino Livramento va Sandro Tonali kabi futbolchilar Arsenal radarida turibdi. Shuningdek, Barselona hujumchisi Marcus Rashford bilan bogʻliq vaziyat ham London klubi tomonidan kuzatilmoqda. Agar moliyaviy muammolar tufayli Rashford Ispaniyani tark etsa, Arsenal u uchun asosiy variant boʻlishi kutilmoqda.

ArsenalGabriel JesusTransferlarAngliya Premer-ligasiMikel Arteta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi