Parma Benjamin Cremaschi transferini toʻliq sotib oldi
Inter Miami jamoasining sobiq yarim himoyachisi Benjamin Cremaschi faoliyatini Italiyada davom ettiradigan boʻldi. Italiya Seriya A vakili Parma futbolchining ijara shartnomasidagi sotib olish bandini faollashtirdi. Xabarlarga koʻra, ushbu transfer Italiya klubiga qariyb 5 million dollarga (4 million yevro) tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
AQSHlik iqtidorli futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida Italiyaga yoʻl olgan edi. Biroq jarohatlar va sport formasi bilan bogʻliq muammolar sababli u Parma safida bor-yoʻgʻi 9 ta oʻyinda maydonga tushdi. Mart oyida olgan tizzasidagi ogʻir jarohati (menisk) tufayli u joriy mavsumni erta yakunlashga majbur boʻldi.
Inter Miami akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Benjamin Cremaschi oʻtgan mavsumda AQSHning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topilgan edi. Shuningdek, u AQSH terma jamoasi safida uchta oʻyinda ishtirok etgan. Uning doimiy transferi Inter Miami uchun tarkibni shakllantirishda qoʻshimcha moliyaviy imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.
Cremaschi va Inter Miami oʻrtasidagi munosabatlar futbolchining sobiq murabbiy Javier Mascherano taktikasi haqidagi tanqidiy fikrlaridan soʻng sovuqlashgan edi. Markaziy yarim himoyachi oʻzining kam oʻyin amaliyotidan norozi boʻlgan va yuqori darajaga chiqish uchun koʻproq maydonda harakat qilishi kerakligini taʼkidlagan edi.
Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Parma rahbariyati futbolchining salohiyatiga ishonishda davom etmoqda va jarohatdan soʻng u jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylanishiga umid qilmoqda.
…