Parma Benjamin Cremaschi transferini toʻliq sotib oldi

·60·Sport
Parma Benjamin Cremaschi transferini toʻliq sotib oldi

Inter Miami jamoasining sobiq yarim himoyachisi Benjamin Cremaschi faoliyatini Italiyada davom ettiradigan boʻldi. Italiya Seriya A vakili Parma futbolchining ijara shartnomasidagi sotib olish bandini faollashtirdi. Xabarlarga koʻra, ushbu transfer Italiya klubiga qariyb 5 million dollarga (4 million yevro) tushgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

AQSHlik iqtidorli futbolchi oʻtgan yilning sentyabr oyida Italiyaga yoʻl olgan edi. Biroq jarohatlar va sport formasi bilan bogʻliq muammolar sababli u Parma safida bor-yoʻgʻi 9 ta oʻyinda maydonga tushdi. Mart oyida olgan tizzasidagi ogʻir jarohati (menisk) tufayli u joriy mavsumni erta yakunlashga majbur boʻldi.

Inter Miami akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Benjamin Cremaschi oʻtgan mavsumda AQSHning eng yaxshi yosh futbolchisi deb topilgan edi. Shuningdek, u AQSH terma jamoasi safida uchta oʻyinda ishtirok etgan. Uning doimiy transferi Inter Miami uchun tarkibni shakllantirishda qoʻshimcha moliyaviy imkoniyatlar yaratishi kutilmoqda.

Cremaschi va Inter Miami oʻrtasidagi munosabatlar futbolchining sobiq murabbiy Javier Mascherano taktikasi haqidagi tanqidiy fikrlaridan soʻng sovuqlashgan edi. Markaziy yarim himoyachi oʻzining kam oʻyin amaliyotidan norozi boʻlgan va yuqori darajaga chiqish uchun koʻproq maydonda harakat qilishi kerakligini taʼkidlagan edi.

Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Parma rahbariyati futbolchining salohiyatiga ishonishda davom etmoqda va jarohatdan soʻng u jamoaning asosiy figuralaridan biriga aylanishiga umid qilmoqda.

ParmaInter MiamiBenjamin CremaschiItaliya Seriya ATransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi