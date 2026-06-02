Bavariya kutilmagan transferni amalga oshirishi mumkin

·76·Sport
Bavariya kutilmagan transferni amalga oshirishi mumkin

Myunxenning Bavariya klubi shu yozda kutilmagan transferni amalga oshirishga yaqin turibdi. Taniqli insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Anthony Gordon transferi muvaffaqiyatsizlikka uchragach, nemis grandi PSV jamoasi hujumchisi Ismael Saibari nomzodiga eʼtibor qaratgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, Bavariya va Saibari oʻrtasida muzokaralar allaqachon boshlangan. Marokashlik futbolchi shu yozda Myunxen klubiga qoʻshilishga katta qiziqish bildirmoqda. Hozirda futbolchi PSV rahbariyati tomonidan belgilanadigan transfer narxini kutmoqda. Ismael Saibari uchun kurashda Bavariya bilan bir qatorda Galatasaroy va Pari Sen-Jermen klublari ham ishtirok etmoqda.

Bavariya rahbariyati hujum chizigʻini kuchaytirish uchun universal futbolchi qidirmoqda. Ular ham qanotlarda, ham markazda Harry Kane oʻrnini bosa oladigan oʻyinchiga ehtiyoj sezishmoqda. Avvalroq ushbu rolga asosiy nomzod sifatida koʻrilgan Anthony Gordon 80 million yevro evaziga Barselona safiga oʻtishni maʼqul koʻrdi.

Ismael Saibari oʻzining texnikasi, dinamikasi va gol sezish qobiliyati bilan Bavariya sport direktori Max Eberl eʼtiborini tortgan. Yanvar oyi oxirida Chempionlar ligasi guruh bosqichi doirasida PSV va Bavariya oʻrtasidagi oʻyinda aynan Saibari myunxenliklar darvozasiga gol urib, hisobni tenglashtirgan edi.

BavariyaPSVTransferIsmael SaibariChempionlar Ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi