Real Madrid Denzel Dumfries transferi boʻyicha Inter bilan muzokaralarni boshladi

·76·Sport
Real Madrid Denzel Dumfries transferi boʻyicha Inter bilan muzokaralarni boshladi

Madridning Real Madrid klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Inter qanot himoyachisi Denzel Dumfriesga boʻlgan qiziqishini jiddiylashtirdi. Niderlandiya terma jamoasi aʼzosining shartnomasida 25 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgani uni Ispaniya giganti uchun asosiy nishonga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Santyago Bernabeuda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotganiga qaramay, klub tarkibni yangilash rejalarini davom ettirmoqda. Dani Carvajal ketganidan soʻng, oʻng qanot himoyasi Real Madrid uchun ustuvor vazifaga aylandi. Hozirda ushbu pozitsiyada Trent Alexander-Arnold harakat qilayotgan boʻlsa-da, klub rahbariyati raqobatni kuchaytirish niyatida.

Mashhur insayder Gianluca Di Marzio xabariga koʻra, Real Madrid allaqachon futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrganish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. 30 yoshli Dumfries Inter safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelayotgan boʻlsa-da, Italiya chempionlari manfaatli taklif tushsa, uni sotishga tayyor.

Inter rahbariyati ham boʻsh kelmay, Dumfriesga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Milanliklar Atalanta himoyachisi Palestrani asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Yosh iqtidor egasining Kalyari safidagi ijaradan soʻng koʻrsatgan oʻyinlari Inter skautlarida katta taassurot qoldirgan.

Dumfriesning 25 million yevrolik tovon puli Real Madrid uchun juda qulay variant hisoblanadi. Bu holat klubga Inter bilan uzoq davom etadigan muzokaralardan qochish imkonini beradi. Shuningdek, niderlandiyalik himoyachi Pedro Porro va Ivan Fresneda kabi muqobillarga qaraganda arzonroq va tajribaliroq variant sifatida baholanmoqda.

Real MadridInterDenzel DumfriesTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi