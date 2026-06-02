Real Madrid Denzel Dumfries transferi boʻyicha Inter bilan muzokaralarni boshladi
Madridning Real Madrid klubi himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Inter qanot himoyachisi Denzel Dumfriesga boʻlgan qiziqishini jiddiylashtirdi. Niderlandiya terma jamoasi aʼzosining shartnomasida 25 million yevro miqdoridagi tovon puli koʻrsatilgani uni Ispaniya giganti uchun asosiy nishonga aylantirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Santyago Bernabeuda prezidentlik saylovlari yaqinlashayotganiga qaramay, klub tarkibni yangilash rejalarini davom ettirmoqda. Dani Carvajal ketganidan soʻng, oʻng qanot himoyasi Real Madrid uchun ustuvor vazifaga aylandi. Hozirda ushbu pozitsiyada Trent Alexander-Arnold harakat qilayotgan boʻlsa-da, klub rahbariyati raqobatni kuchaytirish niyatida.
Mashhur insayder Gianluca Di Marzio xabariga koʻra, Real Madrid allaqachon futbolchining transfer imkoniyatlarini oʻrganish uchun dastlabki aloqalarni oʻrnatgan. 30 yoshli Dumfries Inter safida barqaror oʻyin koʻrsatib kelayotgan boʻlsa-da, Italiya chempionlari manfaatli taklif tushsa, uni sotishga tayyor.
Inter rahbariyati ham boʻsh kelmay, Dumfriesga oʻrinbosar qidirishni boshlab yuborgan. Milanliklar Atalanta himoyachisi Palestrani asosiy nomzod sifatida koʻrmoqda. Yosh iqtidor egasining Kalyari safidagi ijaradan soʻng koʻrsatgan oʻyinlari Inter skautlarida katta taassurot qoldirgan.
Dumfriesning 25 million yevrolik tovon puli Real Madrid uchun juda qulay variant hisoblanadi. Bu holat klubga Inter bilan uzoq davom etadigan muzokaralardan qochish imkonini beradi. Shuningdek, niderlandiyalik himoyachi Pedro Porro va Ivan Fresneda kabi muqobillarga qaraganda arzonroq va tajribaliroq variant sifatida baholanmoqda.
…