Husanovda Kanadaga qarshi bahsda eng yuqori ball: boshqa futbolchilardachi?

·316·Sport
Husanovda Kanadaga qarshi bahsda eng yuqori ball: boshqa futbolchilardachi?

O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Bahs vakillarimiz uchun kutilgandek oson kechmadi va yakunda Kanada terma jamoasi 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Mag‘lubiyat har doim yoqimsiz, ayniqsa Jahon chempionati oldidan muxlislar jamoadan ishonchli o‘yin kutayotgan bir paytda. Ammo bunday o‘rtoqlik uchrashuvlarining asosiy vazifasi faqat natija emas. Bu o‘yinlar orqali murabbiylar shtabi jamoaning haqiqiy holatini ko‘radi, futbolchilarning tayyorgarligini baholaydi va qaysi nuqtalar ustida ko‘proq ishlash kerakligini aniqlaydi.

Kanadaga qarshi bahsdan keyin “Sofascore” portali uchrashuv ishtirokchilariga baholarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida eng yuqori baho Abduqodir Husanovga nasib etdi. Himoyachi 7,1 ball bilan vakillarimiz tarkibidagi eng yaxshi futbolchi deb baholandi.

Bu baho Husanovning maydondagi faolligi, yakkama-yakka kurashlardagi qat’iyati va himoyadagi ishonchli harakatlarini ko‘rsatib turibdi. Kanada kabi jismonan kuchli, tezkor va yuqori intensivlikda harakat qiladigan raqibga qarshi himoyachilarga katta bosim tushadi. Shunday sharoitda Husanovning eng yuqori baho olishi alohida e’tiborga loyiq.

Abduqodir Husanov so‘nggi vaqtlarda o‘zbek futbolida eng ko‘p muhokama qilinayotgan futbolchilardan biriga aylandi. Uning yuqori saviyadagi o‘yini, kuchli jismoniy tayyorgarligi va katta raqiblarga qarshi o‘zini yo‘qotmasligi terma jamoamiz uchun muhim omil hisoblanadi. Albatta, hali tuzatilishi kerak bo‘lgan jihatlar bor, ammo uning salohiyati juda katta ekani yana bir bor ko‘rindi.

Darvozabon Abduvohid Ne’matov ham yaxshi bahoga sazovor bo‘ldi. U 7,0 ball oldi. Hisob 0:2 bo‘lganiga qaramay, darvozabonning yuqori baholanishi Kanada hujumlari davomida u bir qator vaziyatlarda jamoani qutqarganini anglatadi. Bunday o‘yinlarda posbonga tushadigan yuk ancha og‘ir bo‘ladi, Ne’matov esa o‘z imkoniyati darajasida ishonchli harakat qildi.

Abdulla Abdullayev 6,8 ball bilan terma jamoamizning nisbatan yuqori baholangan futbolchilaridan biri bo‘ldi. Eldor Shomurodov esa 6,6 ballga loyiq ko‘rildi. Hujum chizig‘ida imkoniyatlar kam bo‘lgan bahslarda forvardlar uchun yuqori baho olish qiyin. Chunki ularga to‘p yetib borishi, jamoaviy hujumlar to‘g‘ri tashkil etilishi va raqib jarima maydonchasida yetarli imkoniyat yaratilishi kerak.

Oston O‘runov 6,5 ball oldi. Uning harakatlarida faollik ko‘ringan bo‘lsa-da, Kanada himoyasi va o‘yin tempi unga to‘liq ochilish imkonini bermadi. Azizbek G‘aniyev, Odil Hamrobekov, Farrux Sayfiyev va Rustam Ashurmatov 6,3 balldan baholandi. Bu futbolchilar jamoa o‘yinida mehnat qildi, ammo umumiy natija va ikkinchi bo‘limdagi xatolar baholarga ta’sir qilgani tabiiy.

Sherzod Nasrullayev 6,1 ball olgan bo‘lsa, Otabek Shukurov 5,9 ball bilan eng past baholardan biriga ega bo‘ldi. Bunday baholar futbolchilar uchun tanqid sifatida emas, balki tahlil va xulosa chiqarish uchun signal bo‘lishi kerak. Jahon chempionati oldidan har bir detal muhim. Kichik xato ham katta turnirda og‘ir jazolanishi mumkin.

O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarining baholari:

Abduqodir Husanov — 7,1

Abduvohid Ne’matov — 7,0

Abdulla Abdullayev — 6,8

Eldor Shomurodov — 6,6

Oston O‘runov — 6,5

Azizbek G‘aniyev — 6,3

Odil Hamrobekov — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Rustam Ashurmatov — 6,3

Sherzod Nasrullayev — 6,1

Otabek Shukurov — 5,9

Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin asosiy xulosa shu: jamoa xalqaro temp, yuqori intensivlik va raqib bosimiga yanada yaxshiroq tayyor bo‘lishi kerak. Birinchi bo‘limdagi yaxshi harakatlar umid bergan bo‘lsa, keyingi pallalardagi xatolar ustida jiddiy ishlash zarurligini ko‘rsatdi.

Jahon chempionatida O‘zbekistonni Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi kuchli raqiblar kutib turibdi. Bu jamoalarga qarshi har bir epizodda diqqat, tezlik va sovuqqonlik talab qilinadi. Shu ma’noda Kanada bilan o‘yin jamoamiz uchun foydali saboq bo‘ldi.

Husanovning eng yuqori baho olishi esa alohida ijobiy signal. Terma jamoamiz himoya markazida katta salohiyatga ega futbolchi borligini yana bir bor ko‘rdik. Endi asosiy vazifa — butun jamoa sifatida barqarorlikni oshirish, xatolarni kamaytirish va Jahon chempionatigacha kerakli darajaga chiqish.

Mag‘lubiyat og‘riqli, lekin vaqtida olingan saboq ba’zan katta g‘alabalarga yo‘l ochadi. Muhimi, bu xulosalar qog‘ozda qolmasin — maydonda javob bo‘lsin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09Angliya Premer-ligasining eng qimmatbaho o‘n nafar futbolchisiBugun, 12:53Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi