Husanovda Kanadaga qarshi bahsda eng yuqori ball: boshqa futbolchilardachi?
O‘zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga tayyorgarlik doirasida Kanadaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Bahs vakillarimiz uchun kutilgandek oson kechmadi va yakunda Kanada terma jamoasi 2:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Mag‘lubiyat har doim yoqimsiz, ayniqsa Jahon chempionati oldidan muxlislar jamoadan ishonchli o‘yin kutayotgan bir paytda. Ammo bunday o‘rtoqlik uchrashuvlarining asosiy vazifasi faqat natija emas. Bu o‘yinlar orqali murabbiylar shtabi jamoaning haqiqiy holatini ko‘radi, futbolchilarning tayyorgarligini baholaydi va qaysi nuqtalar ustida ko‘proq ishlash kerakligini aniqlaydi.
Kanadaga qarshi bahsdan keyin “Sofascore” portali uchrashuv ishtirokchilariga baholarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, O‘zbekiston milliy terma jamoasi safida eng yuqori baho Abduqodir Husanovga nasib etdi. Himoyachi 7,1 ball bilan vakillarimiz tarkibidagi eng yaxshi futbolchi deb baholandi.
Bu baho Husanovning maydondagi faolligi, yakkama-yakka kurashlardagi qat’iyati va himoyadagi ishonchli harakatlarini ko‘rsatib turibdi. Kanada kabi jismonan kuchli, tezkor va yuqori intensivlikda harakat qiladigan raqibga qarshi himoyachilarga katta bosim tushadi. Shunday sharoitda Husanovning eng yuqori baho olishi alohida e’tiborga loyiq.
Abduqodir Husanov so‘nggi vaqtlarda o‘zbek futbolida eng ko‘p muhokama qilinayotgan futbolchilardan biriga aylandi. Uning yuqori saviyadagi o‘yini, kuchli jismoniy tayyorgarligi va katta raqiblarga qarshi o‘zini yo‘qotmasligi terma jamoamiz uchun muhim omil hisoblanadi. Albatta, hali tuzatilishi kerak bo‘lgan jihatlar bor, ammo uning salohiyati juda katta ekani yana bir bor ko‘rindi.
Darvozabon Abduvohid Ne’matov ham yaxshi bahoga sazovor bo‘ldi. U 7,0 ball oldi. Hisob 0:2 bo‘lganiga qaramay, darvozabonning yuqori baholanishi Kanada hujumlari davomida u bir qator vaziyatlarda jamoani qutqarganini anglatadi. Bunday o‘yinlarda posbonga tushadigan yuk ancha og‘ir bo‘ladi, Ne’matov esa o‘z imkoniyati darajasida ishonchli harakat qildi.
Abdulla Abdullayev 6,8 ball bilan terma jamoamizning nisbatan yuqori baholangan futbolchilaridan biri bo‘ldi. Eldor Shomurodov esa 6,6 ballga loyiq ko‘rildi. Hujum chizig‘ida imkoniyatlar kam bo‘lgan bahslarda forvardlar uchun yuqori baho olish qiyin. Chunki ularga to‘p yetib borishi, jamoaviy hujumlar to‘g‘ri tashkil etilishi va raqib jarima maydonchasida yetarli imkoniyat yaratilishi kerak.
Oston O‘runov 6,5 ball oldi. Uning harakatlarida faollik ko‘ringan bo‘lsa-da, Kanada himoyasi va o‘yin tempi unga to‘liq ochilish imkonini bermadi. Azizbek G‘aniyev, Odil Hamrobekov, Farrux Sayfiyev va Rustam Ashurmatov 6,3 balldan baholandi. Bu futbolchilar jamoa o‘yinida mehnat qildi, ammo umumiy natija va ikkinchi bo‘limdagi xatolar baholarga ta’sir qilgani tabiiy.
Sherzod Nasrullayev 6,1 ball olgan bo‘lsa, Otabek Shukurov 5,9 ball bilan eng past baholardan biriga ega bo‘ldi. Bunday baholar futbolchilar uchun tanqid sifatida emas, balki tahlil va xulosa chiqarish uchun signal bo‘lishi kerak. Jahon chempionati oldidan har bir detal muhim. Kichik xato ham katta turnirda og‘ir jazolanishi mumkin.
O‘zbekiston terma jamoasi futbolchilarining baholari:
Abduqodir Husanov — 7,1
Abduvohid Ne’matov — 7,0
Abdulla Abdullayev — 6,8
Eldor Shomurodov — 6,6
Oston O‘runov — 6,5
Azizbek G‘aniyev — 6,3
Odil Hamrobekov — 6,3
Farrux Sayfiyev — 6,3
Rustam Ashurmatov — 6,3
Sherzod Nasrullayev — 6,1
Otabek Shukurov — 5,9
Kanadaga qarshi mag‘lubiyatdan keyin asosiy xulosa shu: jamoa xalqaro temp, yuqori intensivlik va raqib bosimiga yanada yaxshiroq tayyor bo‘lishi kerak. Birinchi bo‘limdagi yaxshi harakatlar umid bergan bo‘lsa, keyingi pallalardagi xatolar ustida jiddiy ishlash zarurligini ko‘rsatdi.
Jahon chempionatida O‘zbekistonni Portugaliya, Kolumbiya va Kongo DR kabi kuchli raqiblar kutib turibdi. Bu jamoalarga qarshi har bir epizodda diqqat, tezlik va sovuqqonlik talab qilinadi. Shu ma’noda Kanada bilan o‘yin jamoamiz uchun foydali saboq bo‘ldi.
Husanovning eng yuqori baho olishi esa alohida ijobiy signal. Terma jamoamiz himoya markazida katta salohiyatga ega futbolchi borligini yana bir bor ko‘rdik. Endi asosiy vazifa — butun jamoa sifatida barqarorlikni oshirish, xatolarni kamaytirish va Jahon chempionatigacha kerakli darajaga chiqish.
Mag‘lubiyat og‘riqli, lekin vaqtida olingan saboq ba’zan katta g‘alabalarga yo‘l ochadi. Muhimi, bu xulosalar qog‘ozda qolmasin — maydonda javob bo‘lsin.
…