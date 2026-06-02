Lamine Yamal Jahon chempionatida 19-raqamda toʻp suradi
Ispaniya terma jamoasi boʻlajak Jahon chempionati uchun futbolchilarning rasmiy raqamlarini eʼlon qildi. Barselona safida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan yosh yulduz Lamine Yamal oʻzining ilk yirik turnirida 19-raqamli libosda maydonga tushadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Raqamlar taqsimotidagi eng kutilmagan qaror yarim himoyachi Gavi bilan bogʻliq boʻldi. Odatda markaziy hujumchilarga tegishli boʻlgan ramziy 9-raqam ushbu iqtidorli yarim himoyachiga topshirildi. Avvalari bu raqam ostida Fernando Torres va Alvaro Morata kabi toʻpurarlar harakat qilgan edi. Bu holat muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.
Shuningdek, Dani Olmo nufuzli 10-raqamni qoʻlga kiritgan boʻlsa, Nico Williams 17, Mikel Oyarzabal esa 21-raqamni tanladi. Darvozabonlar oʻrtasida David Raya 1-raqamni, Unai Simon esa 23-raqamni egalladi. Ispaniya terma jamoasining anʼanaviy 1-11 raqamlar tizimidan chekingani ijtimoiy tarmoqlarda turli eʼtirozlarni keltirib chiqardi.
Bosh murabbiy Luis de la Fuente turnir oldidan oʻz jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. "Biz favoritlar qatorida boʻlsak-da, ehtiyotkorlikni unutmasligimiz kerak. Oyoqlarimiz yerda boʻlishi lozim. Biz Angliya yoki Fransiya kabi chempionlikka asosiy daʼvogarmiz", — deya taʼkidladi murabbiy.
…