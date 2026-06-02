Lamine Yamal Jahon chempionatida 19-raqamda toʻp suradi

·45·Sport
Lamine Yamal Jahon chempionatida 19-raqamda toʻp suradi

Ispaniya terma jamoasi boʻlajak Jahon chempionati uchun futbolchilarning rasmiy raqamlarini eʼlon qildi. Barselona safida oʻzining yorqin oʻyinlari bilan tanilgan yosh yulduz Lamine Yamal oʻzining ilk yirik turnirida 19-raqamli libosda maydonga tushadigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Raqamlar taqsimotidagi eng kutilmagan qaror yarim himoyachi Gavi bilan bogʻliq boʻldi. Odatda markaziy hujumchilarga tegishli boʻlgan ramziy 9-raqam ushbu iqtidorli yarim himoyachiga topshirildi. Avvalari bu raqam ostida Fernando Torres va Alvaro Morata kabi toʻpurarlar harakat qilgan edi. Bu holat muxlislar va mutaxassislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi.

Shuningdek, Dani Olmo nufuzli 10-raqamni qoʻlga kiritgan boʻlsa, Nico Williams 17, Mikel Oyarzabal esa 21-raqamni tanladi. Darvozabonlar oʻrtasida David Raya 1-raqamni, Unai Simon esa 23-raqamni egalladi. Ispaniya terma jamoasining anʼanaviy 1-11 raqamlar tizimidan chekingani ijtimoiy tarmoqlarda turli eʼtirozlarni keltirib chiqardi.

Bosh murabbiy Luis de la Fuente turnir oldidan oʻz jamoasining imkoniyatlarini yuqori baholadi. "Biz favoritlar qatorida boʻlsak-da, ehtiyotkorlikni unutmasligimiz kerak. Oyoqlarimiz yerda boʻlishi lozim. Biz Angliya yoki Fransiya kabi chempionlikka asosiy daʼvogarmiz", — deya taʼkidladi murabbiy.

IspaniyaLamine YamalGaviJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi