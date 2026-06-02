Kanadaga qarshi bahsning umumiy raqamlari: Statistika nima deydi?

·111·Sport
Kanadaga qarshi bahsning umumiy raqamlari: Statistika nima deydi?

Tarixiy Jahon chempionati sari qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi jiddiy sinovdan o‘tdi. Fabio Kannavaro shogirdlari mundial mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi yashil maydonga chiqishdi. Garchi vakillarimiz uchrashuv davomida chiroyli va mazmunli o‘yin ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lishsa-da, yakunda maydon egalarining mahorati ustun keldi va bahs 2:0 hisobida mezbonlar foydasiga hal bo‘ldi.

Shunga qaramay, bu kabi nazorat uchrashuvlarida hisob emas, balki jamoaning ko‘rsatgan o‘yini va murabbiylar shtabi uchun kerakli xulosalar muhimroq ahamiyatga ega. Keling, mazkur shiddatli to‘qnashuvda qayd etilgan raqamlar va quruq statistikaga nazar tashlaymiz.

O‘zbekiston va Kanada uchrashuvining to‘liq statistikasi

Ko‘rsatkichlar

O‘zbekiston

Kanada

To‘p nazorati

49%

51%

Umumiy zarbalar

5

10

Darvozaga aniq zarbalar

2

4

Yirik golli imkoniyatlar

2

2

Foydalanilmagan vaziyatlar

2

1

Aniq uzatmalar (paslar)

350 (79%)

378 (82%)

Burchak to‘plari

3

7

Qoidabuzarliklar (fol)

15

9

Ofsaydlar

3

3

Sariq kartochkalar

2

2

Raqib jarima maydonidagi teginishlar

13

24

Darvozabon seyvlari

2

2

To‘pni olib qo‘yishlar (tackles)

22

24

To‘pni to‘sib qolishlar (interceptions)

28

15

Tozalashlar (clearances)

21

16

Muvaffaqiyatli driblinglar

4 (24%)

16 (57%)

Yutilgan yakkakurashlar

45

60

Raqamlar ortidagi haqiqat: O‘yindan qanday xulosa chiqarish mumkin?

Yuqoridagi rasmiy statistikadan ko‘rinib turibdiki, okean orti futbolchilari to‘p nazorati, hujumlar tashkil qilish hamda umumiy zarbalar soni bo‘yicha vakillarimizdan ancha ustunlik qilishgan. Ayniqsa, raqibning dribling va yakkakurashlardagi ustunligi (16 ta muvaffaqiyatli aldamchi harakat) himoyachilarimizga katta qiyinchilik tug‘dirgan.

Biroq, vakillarimiz ham maydonda shunchaki tomoshabin bo‘lib turishgani yo‘q. Fabio Kannavaro shogirdlari raqib darvozasi oldida 2 ta juda qulay golli imkoniyat yarata olishdi. Afsuski, hujumlarni yakunlashdagi sovuqqonlik yetishmagani tufayli bu vaziyatlardan foydalana olmadik. Shuningdek, vakillarimiz himoyada faol bo‘lib, to‘pni to‘sib qolish (28) va xavfni bartaraf etish (21) bo‘yicha raqibdan yaxshiroq ko‘rsatkich qayd etishgan.

Xulosa o‘rnida: Mag‘lubiyat — bu albatta yoqimsiz, ammo kuchli raqib bilan bahsdagi xatolar bizni yanada kuchli qiladi. Oldinda Kannavaro shogirdlarini bundan-da jiddiy sinovlar kutmoqda. Vakillarimizga keyingi uchrashuvlarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi