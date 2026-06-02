Kanadaga qarshi bahsning umumiy raqamlari: Statistika nima deydi?
Tarixiy Jahon chempionati sari qizg‘in hozirlik ko‘rayotgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi navbatdagi jiddiy sinovdan o‘tdi. Fabio Kannavaro shogirdlari mundial mezbonlaridan biri — Kanada terma jamoasiga qarshi yashil maydonga chiqishdi. Garchi vakillarimiz uchrashuv davomida chiroyli va mazmunli o‘yin ko‘rsatishga harakat qilgan bo‘lishsa-da, yakunda maydon egalarining mahorati ustun keldi va bahs 2:0 hisobida mezbonlar foydasiga hal bo‘ldi.
Shunga qaramay, bu kabi nazorat uchrashuvlarida hisob emas, balki jamoaning ko‘rsatgan o‘yini va murabbiylar shtabi uchun kerakli xulosalar muhimroq ahamiyatga ega. Keling, mazkur shiddatli to‘qnashuvda qayd etilgan raqamlar va quruq statistikaga nazar tashlaymiz.
O‘zbekiston va Kanada uchrashuvining to‘liq statistikasi
Ko‘rsatkichlar
O‘zbekiston
Kanada
To‘p nazorati
49%
51%
Umumiy zarbalar
5
10
Darvozaga aniq zarbalar
2
4
Yirik golli imkoniyatlar
2
2
Foydalanilmagan vaziyatlar
2
1
Aniq uzatmalar (paslar)
350 (79%)
378 (82%)
Burchak to‘plari
3
7
Qoidabuzarliklar (fol)
15
9
Ofsaydlar
3
3
Sariq kartochkalar
2
2
Raqib jarima maydonidagi teginishlar
13
24
Darvozabon seyvlari
2
2
To‘pni olib qo‘yishlar (tackles)
22
24
To‘pni to‘sib qolishlar (interceptions)
28
15
Tozalashlar (clearances)
21
16
Muvaffaqiyatli driblinglar
4 (24%)
16 (57%)
Yutilgan yakkakurashlar
45
60
Raqamlar ortidagi haqiqat: O‘yindan qanday xulosa chiqarish mumkin?
Yuqoridagi rasmiy statistikadan ko‘rinib turibdiki, okean orti futbolchilari to‘p nazorati, hujumlar tashkil qilish hamda umumiy zarbalar soni bo‘yicha vakillarimizdan ancha ustunlik qilishgan. Ayniqsa, raqibning dribling va yakkakurashlardagi ustunligi (16 ta muvaffaqiyatli aldamchi harakat) himoyachilarimizga katta qiyinchilik tug‘dirgan.
Biroq, vakillarimiz ham maydonda shunchaki tomoshabin bo‘lib turishgani yo‘q. Fabio Kannavaro shogirdlari raqib darvozasi oldida 2 ta juda qulay golli imkoniyat yarata olishdi. Afsuski, hujumlarni yakunlashdagi sovuqqonlik yetishmagani tufayli bu vaziyatlardan foydalana olmadik. Shuningdek, vakillarimiz himoyada faol bo‘lib, to‘pni to‘sib qolish (28) va xavfni bartaraf etish (21) bo‘yicha raqibdan yaxshiroq ko‘rsatkich qayd etishgan.
Xulosa o‘rnida: Mag‘lubiyat — bu albatta yoqimsiz, ammo kuchli raqib bilan bahsdagi xatolar bizni yanada kuchli qiladi. Oldinda Kannavaro shogirdlarini bundan-da jiddiy sinovlar kutmoqda. Vakillarimizga keyingi uchrashuvlarda omad yor bo‘lishini tilaymiz!
…