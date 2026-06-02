Jahon chempionatining rasmiy to‘pi hakamlarga ko‘makchi bo‘ladi
Futbol olami katta tezlikda raqamlashmoqda va yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati bu borada haqiqiy inqilobga aylanishi kutilmoqda. Nufuzli YNews nashrining xabar berishicha, mazkur musobaqada ilk bor butunlay yangilangan Connected Ball Technology (To‘plangan ma’lumotlar texnologiyasi) to‘liq joriy etiladi. Ushbu zamonaviy tizim turnirning rasmiy to‘pi hisoblangan Trionda ichiga mahorat bilan joylashtirilgan.
Xo‘sh, bu sehrli to‘p qanday ishlaydi va futbolga qanday yangiliklar olib kiradi? Quyida ushbu kosmik texnologiyaning sirlari bilan tanishib chiqamiz.
To‘p ichidagi "mikro-miya": Sensor nimalarga qodir?
Innovatsion to‘pning qoq markazida vazni atigi 14 gramm bo‘lgan kichik sensor (datchik) mavjud. U maydondagi har bir harakatni real vaqt rejimida soniyasiga 500 marta tezlikda qayd etib boradi. Bu degani, tizim to‘pning uchish tezligi, havodagi trayektoriyasi, qanday aylanayotgani va eng muhimi — futbolchining oyog‘i to‘pga tekkan aniq lahzani mikrosoniyalargacha o‘lchab beradi.
Bu ma’lumotlar shunchaki yig‘ilmaydi. Stadion tomi ostiga o‘rnatilgan 12 ta o‘ta sezgir va yuqori tezlikdagi maxsus kameralar to‘pdan kelayotgan signalni ilg‘ab oladi. Sun’iy intellekt esa ushbu ma’lumotlarni birlashtirib, soniyalar ichida vaziyatning uch o‘lchamli (3D) modelini yaratadi va to‘g‘ridan to‘g‘ri hakamlar monitoriga yo‘naltiradi.
Ofsaydlar va bahsli gollarga chek qo‘yiladi
Ushbu texnologiyaning yaratilishiga asosiy sabab — futbolda eng ko‘p bahslarga sabab bo‘ladigan ofsayd (o‘yindan tashqari holat) vaziyatlarida adolatni ta’minlashdir. To‘p ichidagi sensor sherigiga pas uzatilgan aniq vaqtni ko‘rsatsa, kameralar o‘sha soniyada hujumchining himoyachidan oldinda yoki orqada bo‘lganini chizib beradi.
Bundan tashqari, tizim quyidagi chigal vaziyatlarni soniya ichida hal qiladi:
To‘pning darvoza chizig‘ini to‘liq kesib o‘tganini (gol bo‘lganini) aniqlash;
Jarima maydonchasi ichida to‘p qo‘lga tekkan-tegmaganini fosh etish;
Hakamlarning qaror chiqarish vaqtini bir necha barobarga tezlashtirish.
Rozetkadan quvvat oluvchi "aqlli" to‘p
E’tiborli jihati, yangi Trionda to‘pi Qatardagi Jahon chempionatida ishlatilgan Al Rihla to‘pidan ancha mukammalroq. Avvallari sensor to‘pning markazida osilib turgan bo‘lsa, endi u to‘p panellaridan birining ichidagi maxsus himoyalangan bo‘linmaga joylandi. To‘pning muvozanati va vazni buzilmasligi uchun muhandislar uning qarama-qarshi tomoniga maxsus qarshi og‘irlik (balansir) tizimini ham o‘rnatishgan.
Xuddi telefonlarimiz kabi, bu to‘plar ham o‘yin oldidan albatta quvvatlantirilishi shart. Uning ichidagi kichik akkumulator uzluksiz 6 soat ishlashga dosh beradi. Agar bahs davomida to‘p maydondan chiqib ketib, boshqasiga almashtirilsa, tizim soniya ichida avtomatik tarzda yangi to‘pga ulanadi va ma’lumotlar uzatilishida hech qanday uzilish bo‘lmaydi.
Muxlislar uchun xulosa: Yangi texnologiyalar tufayli 2026 yilgi mundialda hakamlarning xatolari minimal darajaga tushadi. Demak, bizni faqat toza, shaffof va haqqoniy futbol jozibasi kutmoqda!
…