Liverpul yangi murabbiy borasida Andoni Iraola bilan kelishuvga yaqin
Liverpul jamoasi Arne Slot isteʼfosidan soʻng boʻsh qolgan bosh murabbiy lavozimiga Bournemouth sobiq ustozi Andoni Iraola bilan muzokaralarni yakunlamoqda. Anfield sport direktori Richard Hughes ushbu jarayonga boshchilik qilmoqda va klub 11-iyun kuni boshlanadigan Jahon chempionatiga qadar rasmiy eʼlonni amalga oshirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Times nashri xabariga koʻra, 43 yoshli mutaxassis va klub oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlangan. Bournemouth bilan uch yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan Iraola, Richard Hughesning shaxsiy tanlovi hisoblanadi. Hughes ispaniyalik murabbiyning agressiv pressingga asoslangan taktik uslubi Liverpul falsafasiga toʻliq mos kelishiga ishonmoqda.
Klub rahbariyati Sebastian Hoeness va Pierre Sage kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan boʻlsa-da, aynan Iraola asosiy favoritga aylandi. Maʼlumotlarga koʻra, baskiyalik murabbiy oʻzi bilan birga Liverpulning ashaddiy muxlisi boʻlgan yordamchisi Tommy Elphickni ham Mersisaydga olib kelmoqchi.
Iraola oʻtgan mavsumda Bournemouth jamoasini Angliya Premer-ligasida oltinchi oʻringa olib chiqib, klub tarixida ilk bor Yevrokuboklar yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Uning jamoasi tarkibdagi yetakchilar, jumladan hujumchi Antoine Semenyo Manchester Siti klubiga sotilganiga qaramay, yuqori natijalar qayd etgani koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan edi.
Liverpul uchun ushbu yozgi transfer oynasi oʻtish davri boʻlishi kutilmoqda. Yangi murabbiy nafaqat yangi shtabni shakllantirishi, balki jamoani tark etgan Muhammad Salah oʻrniga yuqori saviyadagi vinger topishi ham zarur. Jamoa transfer oynasi yopilgunga qadar tarkibni sezilarli darajada yangilashni rejalashtirgan.
…