Liverpul yangi murabbiy borasida Andoni Iraola bilan kelishuvga yaqin

·49·Sport
Liverpul yangi murabbiy borasida Andoni Iraola bilan kelishuvga yaqin

Liverpul jamoasi Arne Slot isteʼfosidan soʻng boʻsh qolgan bosh murabbiy lavozimiga Bournemouth sobiq ustozi Andoni Iraola bilan muzokaralarni yakunlamoqda. Anfield sport direktori Richard Hughes ushbu jarayonga boshchilik qilmoqda va klub 11-iyun kuni boshlanadigan Jahon chempionatiga qadar rasmiy eʼlonni amalga oshirishni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Times nashri xabariga koʻra, 43 yoshli mutaxassis va klub oʻrtasidagi muzokaralar ijobiy yakunlangan. Bournemouth bilan uch yillik muvaffaqiyatli faoliyatidan soʻng erkin agentga aylangan Iraola, Richard Hughesning shaxsiy tanlovi hisoblanadi. Hughes ispaniyalik murabbiyning agressiv pressingga asoslangan taktik uslubi Liverpul falsafasiga toʻliq mos kelishiga ishonmoqda.

Klub rahbariyati Sebastian Hoeness va Pierre Sage kabi nomzodlarni ham koʻrib chiqqan boʻlsa-da, aynan Iraola asosiy favoritga aylandi. Maʼlumotlarga koʻra, baskiyalik murabbiy oʻzi bilan birga Liverpulning ashaddiy muxlisi boʻlgan yordamchisi Tommy Elphickni ham Mersisaydga olib kelmoqchi.

Iraola oʻtgan mavsumda Bournemouth jamoasini Angliya Premer-ligasida oltinchi oʻringa olib chiqib, klub tarixida ilk bor Yevrokuboklar yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Uning jamoasi tarkibdagi yetakchilar, jumladan hujumchi Antoine Semenyo Manchester Siti klubiga sotilganiga qaramay, yuqori natijalar qayd etgani koʻplab grand klublar eʼtiborini tortgan edi.

Liverpul uchun ushbu yozgi transfer oynasi oʻtish davri boʻlishi kutilmoqda. Yangi murabbiy nafaqat yangi shtabni shakllantirishi, balki jamoani tark etgan Muhammad Salah oʻrniga yuqori saviyadagi vinger topishi ham zarur. Jamoa transfer oynasi yopilgunga qadar tarkibni sezilarli darajada yangilashni rejalashtirgan.

LiverpulAndoni IraolaAngliya Premer-ligasiTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi