Real Madrid Joze Mourinyo uchun endi koʻproq pul toʻlashi kerak

·52·Sport
Real Madrid Joze Mourinyo uchun endi koʻproq pul toʻlashi kerak

Real Madrid va Joze Mourinyo oʻrtasidagi muzokaralar yakuniga yetgan boʻlsa-da, Ispaniya grandi portugaliyalik mutaxassis uchun kutilganidan koʻproq mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keladi. Gap shundaki, murabbiyning Benfica bilan shartnomasidagi maxsus tovon puli muddati tugadi. Avvalroq Madrid klubi murabbiyni 6 million yevro evaziga qoʻlga kiritishi mumkin edi, biroq endilikda bu summa 15 million yevrogacha koʻtarilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashrining xabar berishicha, ushbu kechikishga klubdagi prezidentlik saylovlari bilan bogʻliq maʼmuriy jarayonlar sabab boʻlgan. Joze Mourinyo shartnomasidagi bandga koʻra, Portugaliya chempionati yakunlanganidan keyin 10 ish kuni davomida uni arzonroq narxda sotib olish imkoniyati mavjud edi. Bu muddat 29-may kuni oʻz nihoyasiga yetdi.

Florentino Perez Mourinyo nomzodini qoʻllab-quvvatlayotgan boʻlsa-da, tadbirkor Enrique Riquelme prezidentlik poygasiga qoʻshilishi rasmiy qarorlar qabul qilinishini sekinlashtirdi. Perez matbuot anjumanida oʻziga qarshi yashirin kampaniya olib borilayotganini taʼkidladi. Shunga qaramay, Real Madrid va Joze Mourinyo oʻrtasida uch yillik shartnoma boʻyicha toʻliq kelishuvga erishilgan.

Klubda yangi mavsumga tayyorgarlik davom etmoqda. Xususan, Antonio Rüdiger shartnomasini uzaytirdi, shuningdek, Mourinyo shtabi va yozgi transfer maqsadlari ustida ish olib borilmoqda. Ikki mavsumdan buyon yirik sovrinlarsiz qolayotgan Real Madrid portugaliyalik murabbiy bilan yana gʻalabalar yoʻliga qaytishni koʻzlagan.

Real MadridJoze MourinyoBenficaFlorentino PerezTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi