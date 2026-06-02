Bugun O‘zbekiston kubogi nimchorak final juftliklariga qur’a tashlanadi

·113·Sport
Bugun O‘zbekiston kubogi nimchorak final juftliklariga qur’a tashlanadi

Mamlakatimizning eng nufuzli va kutilmagan natijalarga boy bo‘lgan ichki musobaqasi — O‘zbekiston kubogi o‘zining eng hayajonli va shiddatli pallasiga kirib bormoqda. Shu yilning 27 may kuni musobaqaning guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvlar rasman yakunlandi. Qizg‘in va murosasiz kechgan bahslar natijasida, kubokning 1/8 final (nimchorak final) bosqichida bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan eng kuchli 16 ta futbol klubining nomi to‘liq ayon bo‘ldi.

Endilikda millionlab futbol ishqibozlarini bir savol qiziqtirmoqda: pley-off bosqichida qaysi jamoa kimga qarshi maydonga tushadi? Mana shu savolga bugun uzil-kesil javob topiladi!

To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Qur’a tashlash marosimi qachon va qayerda?

Bugun, 2 iyun kuni soat 19:00 da O‘zbekiston kubogining pley-off bosqichiga yo‘llanma olgan klublar uchun rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tadi.

Musobaqa tashkilotchilari ushbu hayajonli jarayonni futbol muxlislari uchun to‘liq shaffof tarzda taqdim etishadi. Qur’a tashlash marosimi O‘zbekiston Professional futbol ligasining (O‘zPFL) ijtimoiy tarmoqlardagi barcha rasmiy sahifalari va media platformalari orqali jonli efirda (onlayn) namoyish etiladi.

Nimchorak final reglamenti: Muxlislar nimalarni bilishi kerak?

Musobaqa reglamentiga ko‘ra, pley-offning ilk raundida jamoalarga ustunlik berish borasida o‘ziga xos tartib belgilangan. Ma’lumot o‘rnida quyidagi muhim qoidalarni eslatib o‘tamiz:

  • O‘z uyida o‘ynash imkoniyati: O‘zbekiston kubogining guruh bosqichini o‘z kvartetida 1-o‘rin (peshqadam) sifatida yakunlagan klublar 1/8 final uchrashuvini o‘z maydonlarida, ya’ni o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida qabul qilish baxtiga muyassar bo‘lishadi.

  • Safardagi sinov: Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra 2-o‘rinni band etgan klublar esa chorak final yo‘llanmasi uchun kechadigan yagona o‘yindan iborat pley-off bahsini raqib maydonida (safarda) o‘tkazishga majbur bo‘lishadi.

  • Istisno qoida: Qur’a jarayonida bitta guruhdan keyingi bosqichga yo‘l olgan ikki jamoa 1/8 finalda o‘zaro to‘qnash kelmasligi (bir-biriga raqib bo‘lmasligi) oldindan ta’minlanadi.

Yengilgan jamoa musobaqa bilan xayrlashadigan ushbu bosqichda har bir uchrashuv haqiqiy finalga aylanishi shubhasiz. Barcha sevimli jamoalarimizga qur’ada omad va bo‘lajak shiddatli bahslarda chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi