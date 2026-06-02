Bugun O‘zbekiston kubogi nimchorak final juftliklariga qur’a tashlanadi
Mamlakatimizning eng nufuzli va kutilmagan natijalarga boy bo‘lgan ichki musobaqasi — O‘zbekiston kubogi o‘zining eng hayajonli va shiddatli pallasiga kirib bormoqda. Shu yilning 27 may kuni musobaqaning guruh bosqichidagi so‘nggi uchrashuvlar rasman yakunlandi. Qizg‘in va murosasiz kechgan bahslar natijasida, kubokning 1/8 final (nimchorak final) bosqichida bosh sovrin uchun kurashni davom ettiradigan eng kuchli 16 ta futbol klubining nomi to‘liq ayon bo‘ldi.
Endilikda millionlab futbol ishqibozlarini bir savol qiziqtirmoqda: pley-off bosqichida qaysi jamoa kimga qarshi maydonga tushadi? Mana shu savolga bugun uzil-kesil javob topiladi!
To‘g‘ridan to‘g‘ri efir: Qur’a tashlash marosimi qachon va qayerda?
Bugun, 2 iyun kuni soat 19:00 da O‘zbekiston kubogining pley-off bosqichiga yo‘llanma olgan klublar uchun rasmiy qur’a tashlash marosimi bo‘lib o‘tadi.
Musobaqa tashkilotchilari ushbu hayajonli jarayonni futbol muxlislari uchun to‘liq shaffof tarzda taqdim etishadi. Qur’a tashlash marosimi O‘zbekiston Professional futbol ligasining (O‘zPFL) ijtimoiy tarmoqlardagi barcha rasmiy sahifalari va media platformalari orqali jonli efirda (onlayn) namoyish etiladi.
Nimchorak final reglamenti: Muxlislar nimalarni bilishi kerak?
Musobaqa reglamentiga ko‘ra, pley-offning ilk raundida jamoalarga ustunlik berish borasida o‘ziga xos tartib belgilangan. Ma’lumot o‘rnida quyidagi muhim qoidalarni eslatib o‘tamiz:
O‘z uyida o‘ynash imkoniyati: O‘zbekiston kubogining guruh bosqichini o‘z kvartetida 1-o‘rin (peshqadam) sifatida yakunlagan klublar 1/8 final uchrashuvini o‘z maydonlarida, ya’ni o‘z muxlislari ko‘z o‘ngida qabul qilish baxtiga muyassar bo‘lishadi.
Safardagi sinov: Guruh bosqichi yakunlariga ko‘ra 2-o‘rinni band etgan klublar esa chorak final yo‘llanmasi uchun kechadigan yagona o‘yindan iborat pley-off bahsini raqib maydonida (safarda) o‘tkazishga majbur bo‘lishadi.
Istisno qoida: Qur’a jarayonida bitta guruhdan keyingi bosqichga yo‘l olgan ikki jamoa 1/8 finalda o‘zaro to‘qnash kelmasligi (bir-biriga raqib bo‘lmasligi) oldindan ta’minlanadi.
Yengilgan jamoa musobaqa bilan xayrlashadigan ushbu bosqichda har bir uchrashuv haqiqiy finalga aylanishi shubhasiz. Barcha sevimli jamoalarimizga qur’ada omad va bo‘lajak shiddatli bahslarda chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz!
…