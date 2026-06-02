Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʼlon qildi
Chelsi klubi oʻzining yosh iqtidorli himoyachisi Josh Acheampong boʻyicha tushgan bir nechta rasmiy takliflarni rad etdi. Stamford Bridge rahbariyati 20 yoshli akademiya tarbiyalanuvchisiga maxsus maqom berib, uni jamoaning kelajagi uchun oʻta muhim futbolchi deb hisoblamoqda. Angliya Premer-ligasining bir qator klublari qiziqishiga qaramay, London klubi uni sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC xabariga koʻra, Acheampong klub ichki iyerarxiyasida Cole Palmer va Moises Caicedo kabi yulduzlar bilan bir xil darajadagi daxlsizlik maqomiga ega boʻldi. Klub rahbariyati yosh himoyachining transferi boʻyicha har qanday muzokaralarni bloklab qoʻygan. Bu qaror futbolchining kelajakdagi salohiyati yuqori baholanayotganidan dalolat beradi.
Oʻtgan mavsumda Acheampong Angliya Premer-ligasida 17 ta oʻyinda maydonga tushib, jami 663 daqiqa harakat qildi va bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Garchi jamoa mavsumni 10-oʻrinda yakunlab, chempion Arsenal jamoasidan 33 ochko ortda qolgan boʻlsa-da, himoyachining oʻyini mutaxassislar tomonidan ijobiy baholandi.
Endilikda futbolchining rivojlanishi Chelsi yangi murabbiyi Xabi Alonso nazorati ostida boʻladi. Acheampongning klub bilan shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Hozirda Arsenal, Nyukasl Yunayted va Kristal Pelas kabi jamoalar uning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Xabi Alonso yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu talabgorlarni qaytarish va jamoani qayta qurish uchun Acheampongni mavsumoldi tayyorgarlik rejalariga kiritishi kutilmoqda. Klub rahbariyati yosh himoyachini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy boʻgʻinlardan biri sifatida koʻrmoqda.
…