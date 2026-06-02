Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʼlon qildi

·59·Sport
Chelsi oʻz himoyachisini daxlsiz deb eʼlon qildi

Chelsi klubi oʻzining yosh iqtidorli himoyachisi Josh Acheampong boʻyicha tushgan bir nechta rasmiy takliflarni rad etdi. Stamford Bridge rahbariyati 20 yoshli akademiya tarbiyalanuvchisiga maxsus maqom berib, uni jamoaning kelajagi uchun oʻta muhim futbolchi deb hisoblamoqda. Angliya Premer-ligasining bir qator klublari qiziqishiga qaramay, London klubi uni sotish niyatida emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC xabariga koʻra, Acheampong klub ichki iyerarxiyasida Cole Palmer va Moises Caicedo kabi yulduzlar bilan bir xil darajadagi daxlsizlik maqomiga ega boʻldi. Klub rahbariyati yosh himoyachining transferi boʻyicha har qanday muzokaralarni bloklab qoʻygan. Bu qaror futbolchining kelajakdagi salohiyati yuqori baholanayotganidan dalolat beradi.

Oʻtgan mavsumda Acheampong Angliya Premer-ligasida 17 ta oʻyinda maydonga tushib, jami 663 daqiqa harakat qildi va bitta gol urishga muvaffaq boʻldi. Garchi jamoa mavsumni 10-oʻrinda yakunlab, chempion Arsenal jamoasidan 33 ochko ortda qolgan boʻlsa-da, himoyachining oʻyini mutaxassislar tomonidan ijobiy baholandi.

Endilikda futbolchining rivojlanishi Chelsi yangi murabbiyi Xabi Alonso nazorati ostida boʻladi. Acheampongning klub bilan shartnomasi 2029-yilning iyuniga qadar amal qiladi. Hozirda Arsenal, Nyukasl Yunayted va Kristal Pelas kabi jamoalar uning holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Xabi Alonso yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar ushbu talabgorlarni qaytarish va jamoani qayta qurish uchun Acheampongni mavsumoldi tayyorgarlik rejalariga kiritishi kutilmoqda. Klub rahbariyati yosh himoyachini jamoaning uzoq muddatli loyihasidagi asosiy boʻgʻinlardan biri sifatida koʻrmoqda.

ChelsiXabi AlonsoAngliya Premer-ligasiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi