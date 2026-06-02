Arsenal himoyachisi Mosquera Chempionlar ligasi finalidagi xatosi haqida gapirdi
Arsenal himoyachisi Cristhian Mosquera Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi kechgan Chempionlar ligasi finalidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ilk bor ommaga murojaat qildi. Ispaniyalik himoyachi o‘z darvozasiga belgilangan penalti sababli hafsalasi pir bo‘lganini tan oldi, biroq bu achchiq tajriba uni yanada kuchli qilishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida Mosquera PSJ vingeri Khvicha Kvaratskhelia bilan to‘qnash keldi. Gruziyalik futbolchi jarima maydonchasi ichida himoyachini aldab o‘tganida, Mosquera vaziyatni tuzatishga urinib, raqibini yiqitdi. Hakam tomonidan belgilangan penaltini Ousmane Dembele aniq amalga oshirib, Kai Havertz tomonidan kiritilgan ilk golga javob qaytardi.
Bahsning asosiy va qo‘shimcha vaqtlari 1:1 hisobida yakunlangach, g‘olib nomi penaltilar seriyasida aniqlandi. Eberechi Eze va Gabriel Magalhaes o‘z imkoniyatlaridan foydalana olmagach, London klubi 4:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mosquera Instagram sahifasida qoldirgan xabarida bolalikdagi orzulari bir lahzada o‘zgarib ketganini ta’kidladi.
"Hamma narsa bir lahzada qanchalik tez o‘zgarishi mumkinligini ko‘ring. Bolalikdan orzu qilganingizdek hammasi mukammal ketayotganda, kutilmagan bir harakat barchasini o‘zgartirib yuboradi. Bu og‘riqli bo‘lsa-da, meni kuchliroq qiladigan sinovdir. Shunga qaramay, klubdagi birinchi mavsumim unutilmas bo‘ldi. Biz Angliya chempionimiz!" deb yozdi futbolchi.
Arsenal kiyinish xonasidagi jamoadoshlari Mosquerani darhol qo‘llab-quvvatlashdi. Himoyachi Gabriel "Olg‘a, birodar! Biz birgamiz" deb yozgan bo‘lsa, Mikel Merino ham unga dalda berib, jamoaning birdamligini ko‘rsatdi. Mag‘lubiyatga qaramay, klub muxlislari va futbolchilar kelajakka umid bilan qarashmoqda.
…