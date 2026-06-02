Arsenal himoyachisi Mosquera Chempionlar ligasi finalidagi xatosi haqida gapirdi

·117·Sport
Arsenal himoyachisi Mosquera Chempionlar ligasi finalidagi xatosi haqida gapirdi

Arsenal himoyachisi Cristhian Mosquera Pari Sen-Jermen jamoasiga qarshi kechgan Chempionlar ligasi finalidagi mag‘lubiyatdan so‘ng ilk bor ommaga murojaat qildi. Ispaniyalik himoyachi o‘z darvozasiga belgilangan penalti sababli hafsalasi pir bo‘lganini tan oldi, biroq bu achchiq tajriba uni yanada kuchli qilishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning hal qiluvchi pallalarida Mosquera PSJ vingeri Khvicha Kvaratskhelia bilan to‘qnash keldi. Gruziyalik futbolchi jarima maydonchasi ichida himoyachini aldab o‘tganida, Mosquera vaziyatni tuzatishga urinib, raqibini yiqitdi. Hakam tomonidan belgilangan penaltini Ousmane Dembele aniq amalga oshirib, Kai Havertz tomonidan kiritilgan ilk golga javob qaytardi.

Bahsning asosiy va qo‘shimcha vaqtlari 1:1 hisobida yakunlangach, g‘olib nomi penaltilar seriyasida aniqlandi. Eberechi Eze va Gabriel Magalhaes o‘z imkoniyatlaridan foydalana olmagach, London klubi 4:3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Mosquera Instagram sahifasida qoldirgan xabarida bolalikdagi orzulari bir lahzada o‘zgarib ketganini ta’kidladi.

"Hamma narsa bir lahzada qanchalik tez o‘zgarishi mumkinligini ko‘ring. Bolalikdan orzu qilganingizdek hammasi mukammal ketayotganda, kutilmagan bir harakat barchasini o‘zgartirib yuboradi. Bu og‘riqli bo‘lsa-da, meni kuchliroq qiladigan sinovdir. Shunga qaramay, klubdagi birinchi mavsumim unutilmas bo‘ldi. Biz Angliya chempionimiz!" deb yozdi futbolchi.

Arsenal kiyinish xonasidagi jamoadoshlari Mosquerani darhol qo‘llab-quvvatlashdi. Himoyachi Gabriel "Olg‘a, birodar! Biz birgamiz" deb yozgan bo‘lsa, Mikel Merino ham unga dalda berib, jamoaning birdamligini ko‘rsatdi. Mag‘lubiyatga qaramay, klub muxlislari va futbolchilar kelajakka umid bilan qarashmoqda.

ArsenalChempionlar LigasiCristhian MosqueraPSJFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi