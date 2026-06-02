Andoni Iraola «Liverpul» klubi bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda...
Mersisaydning «Liverpul» klubida yangi va hayajonli davr boshlanish arafasida turibdi. Yaqindagina o‘z bosh murabbiyi bilan xayrlashgan «qizillar» jamoa jilovini ishonib topshirish uchun uzoq vaqt nomzod izlab o‘tirishmadi. Insayderlik xabarlariga ko‘ra, «Liverpul» rahbariyati taniqli ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola bilan yangi hamkorlik bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi.
Ma’lum bo‘lishicha, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar so‘nggi 48 soat ichida juda jadal tus olgan va unda keskin siljish kuzatilgan. Hozirda barcha asosiy shartlar bo‘yicha kelishib bo‘lingan va yaqin kunlarda rasmiy shartnoma imzolangani to‘g‘risida klub matbuot xizmati tomonidan OAVda e’lon berilishi kutilmoqda.
Arne Slotning ketishi va kutilmagan tayinlov
Eslatib o‘tish joizki, «Liverpul» jamoasi yaqindagina, aniqrog‘i shu yilning 30 may kuni amaldagi bosh murabbiy Arne Slotning o‘z lavozimini rasman tark etganini e’lon qilgan edi. Bunday kutilmagan ayriliqdan so‘ng klub mutasaddilari tezkorlik bilan harakat qilib, Premer-liga havosidan yaxshigina nafas olgan murabbiyni Madrid yoki boshqa yevrograndlar ilib ketmasidan oldin o‘z tomonlariga og‘dira bilishdi.
Iraolaning «Bornmut»dagi muvaffaqiyatli yurishi
Endilikda «Enfild» ahlini g‘alabalar sari boshlashi kutilayotgan 43 yoshli ushbu ispaniyalik mutaxassisning so‘nggi ish joyi APLning boshqa bir vakili — «Bornmut» klubi bo‘lgan edi. Iraola 2023 yilning yozida «Bornmut» boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bo‘lib, o‘tgan mavsum yakunlanganidan so‘ng jamoa bilan do‘stona xayrlashdi.
Ta’kidlash joizki, Andoni Iraola qo‘l ostida kamtarin «Bornmut» klubi haqiqiy sermahsul va shiddatli o‘yin namoyish etdi. Mavsum davomida naqd 57 ochko jamg‘argan jamoa Angliya chempionati turnir jadvalida yuqori — 6-o‘rinni band etdi.
E’tiborli jihati, uning yangi jamoasi «Liverpul» esa ortda qolgan mavsumni 60 ochko bilan atigi bir pog‘ona tepada, ya’ni beshinchi o‘rinda yakunlagan edi. Bu esa yangi murabbiyning taktik salohiyati «qizillar»ning tarkibi bilan birlashganda, kelgusi mavsumda chempionlik uchun jiddiy kurash sodir bo‘lishidan dalolat beradi.
«Liverpul»ning yangi murabbiy qo‘l ostidagi porloq kelajagiga ishonch bildirgan holda, mersisaydliklarning transferlar bozoridagi keyingi yurishlarini ham kuzatishda davom etamiz!
…