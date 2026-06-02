Andoni Iraola «Liverpul» klubi bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda...

·93·Sport
Andoni Iraola «Liverpul» klubi bosh murabbiyiga aylanishi kutilmoqda...

Mersisaydning «Liverpul» klubida yangi va hayajonli davr boshlanish arafasida turibdi. Yaqindagina o‘z bosh murabbiyi bilan xayrlashgan «qizillar» jamoa jilovini ishonib topshirish uchun uzoq vaqt nomzod izlab o‘tirishmadi. Insayderlik xabarlariga ko‘ra, «Liverpul» rahbariyati taniqli ispaniyalik mutaxassis Andoni Iraola bilan yangi hamkorlik bo‘yicha prinsipial kelishuvga erishdi.

Ma’lum bo‘lishicha, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar so‘nggi 48 soat ichida juda jadal tus olgan va unda keskin siljish kuzatilgan. Hozirda barcha asosiy shartlar bo‘yicha kelishib bo‘lingan va yaqin kunlarda rasmiy shartnoma imzolangani to‘g‘risida klub matbuot xizmati tomonidan OAVda e’lon berilishi kutilmoqda.

Arne Slotning ketishi va kutilmagan tayinlov

Eslatib o‘tish joizki, «Liverpul» jamoasi yaqindagina, aniqrog‘i shu yilning 30 may kuni amaldagi bosh murabbiy Arne Slotning o‘z lavozimini rasman tark etganini e’lon qilgan edi. Bunday kutilmagan ayriliqdan so‘ng klub mutasaddilari tezkorlik bilan harakat qilib, Premer-liga havosidan yaxshigina nafas olgan murabbiyni Madrid yoki boshqa yevrograndlar ilib ketmasidan oldin o‘z tomonlariga og‘dira bilishdi.

Iraolaning «Bornmut»dagi muvaffaqiyatli yurishi

Endilikda «Enfild» ahlini g‘alabalar sari boshlashi kutilayotgan 43 yoshli ushbu ispaniyalik mutaxassisning so‘nggi ish joyi APLning boshqa bir vakili — «Bornmut» klubi bo‘lgan edi. Iraola 2023 yilning yozida «Bornmut» boshqaruvini o‘z qo‘liga olgan bo‘lib, o‘tgan mavsum yakunlanganidan so‘ng jamoa bilan do‘stona xayrlashdi.

Ta’kidlash joizki, Andoni Iraola qo‘l ostida kamtarin «Bornmut» klubi haqiqiy sermahsul va shiddatli o‘yin namoyish etdi. Mavsum davomida naqd 57 ochko jamg‘argan jamoa Angliya chempionati turnir jadvalida yuqori — 6-o‘rinni band etdi.

E’tiborli jihati, uning yangi jamoasi «Liverpul» esa ortda qolgan mavsumni 60 ochko bilan atigi bir pog‘ona tepada, ya’ni beshinchi o‘rinda yakunlagan edi. Bu esa yangi murabbiyning taktik salohiyati «qizillar»ning tarkibi bilan birlashganda, kelgusi mavsumda chempionlik uchun jiddiy kurash sodir bo‘lishidan dalolat beradi.

«Liverpul»ning yangi murabbiy qo‘l ostidagi porloq kelajagiga ishonch bildirgan holda, mersisaydliklarning transferlar bozoridagi keyingi yurishlarini ham kuzatishda davom etamiz!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi