Liverpul afsonasi Ser Kenni Dalglish saratonga qarshi kurashayotganini maʻlum qildi

·68·Sport
Liverpul afsonasi Ser Kenni Dalglish saratonga qarshi kurashayotganini maʻlum qildi

Liverpul, Seltik va Shotlandiya terma jamoasining afsonaviy vakili Ser Kenni Dalglish oʻzida saraton kasalligi aniqlanganini va hozirda tibbiy muolajalar olayotganini tasdiqladi. 75 yoshli sobiq hujumchi va murabbiy dastlab ushbu xabarni sir saqlamoqchi edi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan xatolik sababli vaziyatni ochiqlashga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dalglish oʻzining texnologiyalar bilan ishlashdagi tajribasizligi tufayli maʻlumotlar tarqalib ketganini hazil aralash tushuntirib oʻtdi. "Ijtimoiy tarmoqdagi ehtiyotsizlik bilan qoʻyilgan postimdan koʻrinib turibdiki, men saraton kasalligidan davolanyapman. Telefon ishlatishimdan farqli oʻlaroq, muolajalar yaxshi ketmoqda. Aslida bu shaxsiy boʻlib qolishi kerak edi, lekin texnik mahoratim pand berdi", — dedi afsonaviy futbolchi.

Liverpul klubi darhol rasmiy bayonot bilan chiqib, oʻz afsonasini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Klub bayonotida shunday deyiladi: "Liverpul aʻzolarining barcha mehri va eng ezgu tilaklari Ser Kenni va uning oilasi bilan birga. Klub barchadan uning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni soʻrab qoladi".

Shunisi eʻtiborga loyiqki, ushbu noxush xabar Liverpulning yana bir yulduzi Kevin Kigan oʻzida saratonning toʻrtinchi bosqichi aniqlanganini eʻlon qilganidan bir kun oʻtib jamoatchilikka maʻlum boʻldi. Dalglish oʻz bayonotida tibbiyot xodimlariga koʻrsatilayotgan gʻamxoʻrlik uchun minnatdorchilik bildirdi.

LiverpulSer Kenni DalglishFutbolAngliya Premer-ligasiSalomatlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi