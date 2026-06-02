Liverpul afsonasi Ser Kenni Dalglish saratonga qarshi kurashayotganini maʻlum qildi
Liverpul, Seltik va Shotlandiya terma jamoasining afsonaviy vakili Ser Kenni Dalglish oʻzida saraton kasalligi aniqlanganini va hozirda tibbiy muolajalar olayotganini tasdiqladi. 75 yoshli sobiq hujumchi va murabbiy dastlab ushbu xabarni sir saqlamoqchi edi, biroq ijtimoiy tarmoqlardagi kutilmagan xatolik sababli vaziyatni ochiqlashga qaror qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dalglish oʻzining texnologiyalar bilan ishlashdagi tajribasizligi tufayli maʻlumotlar tarqalib ketganini hazil aralash tushuntirib oʻtdi. "Ijtimoiy tarmoqdagi ehtiyotsizlik bilan qoʻyilgan postimdan koʻrinib turibdiki, men saraton kasalligidan davolanyapman. Telefon ishlatishimdan farqli oʻlaroq, muolajalar yaxshi ketmoqda. Aslida bu shaxsiy boʻlib qolishi kerak edi, lekin texnik mahoratim pand berdi", — dedi afsonaviy futbolchi.
Liverpul klubi darhol rasmiy bayonot bilan chiqib, oʻz afsonasini qoʻllab-quvvatlashini bildirdi. Klub bayonotida shunday deyiladi: "Liverpul aʻzolarining barcha mehri va eng ezgu tilaklari Ser Kenni va uning oilasi bilan birga. Klub barchadan uning shaxsiy hayotiga hurmat bilan qarashni soʻrab qoladi".
Shunisi eʻtiborga loyiqki, ushbu noxush xabar Liverpulning yana bir yulduzi Kevin Kigan oʻzida saratonning toʻrtinchi bosqichi aniqlanganini eʻlon qilganidan bir kun oʻtib jamoatchilikka maʻlum boʻldi. Dalglish oʻz bayonotida tibbiyot xodimlariga koʻrsatilayotgan gʻamxoʻrlik uchun minnatdorchilik bildirdi.
…