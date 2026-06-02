Eldor Shomurodov Saudiya Arabistoni klublarining qiziqish doirasiga tushdi
O‘zbek futbolining faxri va milliy terma jamoamiz tarixidagi eng buyuk to‘purar Eldor Shomurodov atrofida transfer mish-mishlari yana avj olmoqda. Okean ortida o‘tadigan JCH-2026 musobaqasi yakuniga yetgach, mahoratli hujumchimiz o‘z klub faoliyatida keskin burilish yasashi mumkin.
Ortda qolgan mavsumni Turkiya Superligasida haqiqiy "benzin" vazifasini bajarib, yuqori notada yakunlagan 30 yoshli forvardimiz Saudiya Arabistonining boy klublari e’tiborini tortdi. Bu haqda nufuzli Metaratings nashri xabar bermoqda.
Insayderlarning ta’kidlashicha, agar Saudiya tomonidan ham moliyaviy, ham sport nuqtayi nazaridan hozirgisidan ancha jozibali va manfaatli taklif tushsa, Shomurodov yangi jamoaga o‘tish variantini jiddiy ko‘rib chiqishga tayyor. Ayni paytda Eldorni Turkiyada taqdim etilgan sharoitlar to‘liq qoniqtirmoqda, shu sababli u faqatgina sezilarli darajada ustun bo‘lgan taklifgagina rozilik berishi mumkin.
To‘purarning talabi va klubning rejasi
So‘nggi qaynoq ma’lumotlarga qaraganda, Eldor Shomurodov o‘zini o‘z safiga qo‘shib olmoqchi bo‘lgan klublardan yiliga roppa-rosa 3 million yevro miqdorida sof maosh talab qilmoqda.
O‘z navbatida, uning amaldagi klubi — “Istanbul Bashakshehir” rahbariyati ham o‘zbek forvardini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas. Istanbulliklar ushbu transferdan kamida 8,5 million yevro sof daromad ishlab olishni maqsad qilishgan.
Turkiyadagi fenomenal mavsum va narxning ko‘tarilishi
Eldorning Saudiyada bunchalik xaridorgir bo‘lib qolgani bejiz emas. Ortda qolgan mavsumda hamyurtimiz raqiblar darvozasini naqd 22 marotaba ishg‘ol qilib, Turkiya Superligasining eng yaxshi to‘purari (shahonshohi) bo‘ldi. Uning bu sermahsulligi “Istanbul Bashakshehir”ning kuchli beshlikka kirishi va UYEFA Konferensiyalar ligasi yo‘llanmasini qo‘lga kiritishida bosh omil bo‘ldi.
Eslatib o‘tamiz, Eldor Italiya A Seriyasidagi qariyb besh yillik faoliyatidan so‘ng dastlab Turkiya klubiga 3 million yevro evaziga ijaraga berilgan edi. Keyinchalik, Transfermarkt portali tasdiqlashicha, turklar “Roma”ga yana 2,8 million yevro to‘lab, hujumchini to‘liq sotib olishdi va u bilan 2029 yilning o‘rtasigacha shartnoma imzolashdi. Ushbu muvaffaqiyatli yurishdan so‘ng, Eldorning transfer bahosi yana 2 millionga ko‘tarilib, umumiy qiymati 7 million yevroga yetdi.
"Mash’al"dan Yevropa cho‘qqilari sari: Tarixiy yo‘l
Eldor Shomurodovning katta futboldagi yo‘li o‘zimizning “Mash’al” va “Bunyodkor” klublarida boshlangan edi. 2017 yilda u Rossiyaning “Rostov” klubiga o‘tdi va u yerda taniqli mutaxassis Valeriy Karpin qo‘l ostida haqiqiy yulduz darajasiga ko‘tarildi.
2020 yil kuzida esa Italiyaning eng ko‘hna klubi “Jenoa” uni A Seriyaga olib ketdi. Debyut mavsumidayoq 8 ta gol urgan forvardimizni poytaxtning mashhur “Roma” klubi o‘z safiga qo‘shib oldi. Rimliklar tarkibida Eldor 2022 yili UYEFA Konferensiyalar ligasining tarixiy ilk mavsumida bosh sovrinni baland ko‘tarib, Yevropa kubogini yutgan ilk o‘zbek futbolchisiga aylandi. Shundan so‘ng u A Seriyaning “Spetsiya” va “Kalyari” jamoalarida ham ijarada to‘p tepdi.
Terma jamoadagi afsonaviy ko‘rsatkich: Eldor Shomurodov O‘zbekiston milliy terma jamoasi libosida hozirgacha jami 91 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga naqd 44 ta gol yo‘llagan va jamoa tarixidagi mutlaq rekordchi bo‘lib turibdi.
Hamyurtimizga bo‘lajak Jahon chempionatida va keyingi faoliyatida ulkan zafarlar tilab qolamiz. Tez orada yangi transfer tafsilotlarini Zamin sahifalarida kuzatib boring!
…