Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdi

·33·Texno
Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdi

Miniatyur kompyuterlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Beelink kompaniyasi gibrid qurilmalar olamida yangi qadam tashladi. Yangi taqdim etilgan ME Pro 370 modeli bir vaqtning oʻzida ham yuqori unumdorlikka ega mini-PK, ham sigʻimdor tarmoq xotirasi (NAS) vazifasini bajarishga qodir. Bu kabi universal yechimlar odatda professional foydalanuvchilar va katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki arxitekturasida namoyon boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ME Pro 370 modeli AMD kompaniyasining eng soʻnggi va quvvatli Ryzen AI 9 HX 370 protsessori bilan jihozlangan. Odatda standart NAS tizimlari uchun bunday yuqori hisoblash quvvati talab etilmaydi, biroq Beelink ushbu modelni murakkab vazifalar, jumladan sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash uchun ham moslashtirgan.

Xotira imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlar

ME Pro 370 modelining eng hayratlanarli jihati uning maʼlumot saqlash imkoniyatlaridir. Ixcham korpusga (modifikatsiyaga qarab 145 x 165 mm yoki 112 x 121 mm) qaramay, foydalanuvchilar unga uchta M.2 formatidagi SSD diskini va qoʻshimcha ravishda ikkita yoki toʻrtta SATA drayverini oʻrnatishlari mumkin. Bu esa qurilmani haqiqiy maʼlumotlar omboriga aylantiradi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yuqori modifikatsiyadagi modelga jami 132 TB gacha boʻlgan maʼlumotlarni joylashtirish imkoniyati mavjud. Shuni taʼkidlash joizki, bu koʻrsatkich Beelink tomonidan keltirilgan misol xolos; bozorda yanada sigʻimdor disklar paydo boʻlishi bilan bu cheklovni yanada kengaytirish mumkin boʻladi. Tezkor xotira uchun esa ikkita slot ajratilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi 32 GB operativ xotiraga ega versiyalarni ham taklif etmoqda.

Kommunikatsiya va narx siyosati

Ulanish interfeyslari borasida ham yangi mini-PK zamonaviy standartlarga toʻla javob beradi. Qurilma tarkibida quyidagilar mavjud:

  • Yuqori tezlikdagi USB4 portlari;
  • Ikki xil tarmoq porti: RJ45 2.5GbE va professional darajadagi RJ45 10GbE;
  • Simsiz aloqa uchun Wi-Fi 6E moduli.
Oʻzbekiston bozorida ham mini-PKlarga boʻlgan talab ortib borayotganini hisobga olsak, ushbu model videouskuna nazorati tizimlari yoki kichik ofislar uchun server sifatida juda qoʻl kelishi mumkin. Ayniqsa, 10GbE portining mavjudligi maʼlumotlarni mahalliy tarmoqda soniyalar ichida uzatish imkonini beradi.

Narxlar masalasiga kelsak, Beelink ME Pro 370 Xitoy bozorida ancha hamyonbop narxlarda sotuvga chiqdi. Kichikroq versiya taxminan 590 dollar atrofida baholangan boʻlsa, barcha kengaytirish imkoniyatlariga ega boʻlgan yuqori talqin 635 dollar qiymatida sotilmoqda. Ushbu narxlar qurilmaning texnik xususiyatlari va funksionalligiga nisbatan ancha raqobatbardosh koʻrinadi.

BeelinkMini-PKNASTexnologiyaRyzen AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiBugun, 18:24Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBugun, 17:53Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda