Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdi
Miniatyur kompyuterlar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Beelink kompaniyasi gibrid qurilmalar olamida yangi qadam tashladi. Yangi taqdim etilgan ME Pro 370 modeli bir vaqtning oʻzida ham yuqori unumdorlikka ega mini-PK, ham sigʻimdor tarmoq xotirasi (NAS) vazifasini bajarishga qodir. Bu kabi universal yechimlar odatda professional foydalanuvchilar va katta hajmdagi maʼlumotlar bilan ishlovchi mutaxassislar uchun moʻljallangan boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning ichki arxitekturasida namoyon boʻladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ME Pro 370 modeli AMD kompaniyasining eng soʻnggi va quvvatli Ryzen AI 9 HX 370 protsessori bilan jihozlangan. Odatda standart NAS tizimlari uchun bunday yuqori hisoblash quvvati talab etilmaydi, biroq Beelink ushbu modelni murakkab vazifalar, jumladan sunʼiy intellekt algoritmlari bilan ishlash uchun ham moslashtirgan.
Xotira imkoniyatlari va texnik koʻrsatkichlarME Pro 370 modelining eng hayratlanarli jihati uning maʼlumot saqlash imkoniyatlaridir. Ixcham korpusga (modifikatsiyaga qarab 145 x 165 mm yoki 112 x 121 mm) qaramay, foydalanuvchilar unga uchta M.2 formatidagi SSD diskini va qoʻshimcha ravishda ikkita yoki toʻrtta SATA drayverini oʻrnatishlari mumkin. Bu esa qurilmani haqiqiy maʼlumotlar omboriga aylantiradi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yuqori modifikatsiyadagi modelga jami 132 TB gacha boʻlgan maʼlumotlarni joylashtirish imkoniyati mavjud. Shuni taʼkidlash joizki, bu koʻrsatkich Beelink tomonidan keltirilgan misol xolos; bozorda yanada sigʻimdor disklar paydo boʻlishi bilan bu cheklovni yanada kengaytirish mumkin boʻladi. Tezkor xotira uchun esa ikkita slot ajratilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchi 32 GB operativ xotiraga ega versiyalarni ham taklif etmoqda.
Kommunikatsiya va narx siyosatiUlanish interfeyslari borasida ham yangi mini-PK zamonaviy standartlarga toʻla javob beradi. Qurilma tarkibida quyidagilar mavjud:
- Yuqori tezlikdagi USB4 portlari;
- Ikki xil tarmoq porti: RJ45 2.5GbE va professional darajadagi RJ45 10GbE;
- Simsiz aloqa uchun Wi-Fi 6E moduli.
Narxlar masalasiga kelsak, Beelink ME Pro 370 Xitoy bozorida ancha hamyonbop narxlarda sotuvga chiqdi. Kichikroq versiya taxminan 590 dollar atrofida baholangan boʻlsa, barcha kengaytirish imkoniyatlariga ega boʻlgan yuqori talqin 635 dollar qiymatida sotilmoqda. Ushbu narxlar qurilmaning texnik xususiyatlari va funksionalligiga nisbatan ancha raqobatbardosh koʻrinadi.
…