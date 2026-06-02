Tarixiy Mundial: FIFA JCH-2026 yakuniy tarkiblarini rasman e’lon qildi
Dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir paytda, Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) millionlar o‘yini ishqibozlari intizorlik bilan kutgan eng katta yangilikni taqdim etdi. Nufuzli tashkilot 2026 yilgi Jahon chempionatida ishtirok etadigan terma jamoalarning yakuniy qaydnomalarini rasman tasdiqladi.
Bu galgi mundial nafaqat ko‘lami, balki futbolimizda yangi sahifa ochib berishi bilan ham tarixda qoladigan bo‘ldi. FIFA bayonotiga ko‘ra, rekord darajadagi 48 ta milliy terma jamoa safida jami 1248 nafar futbolchi sayyoramizning eng bosh sovrini uchun bahs olib boradi. Bu raqamlar futbol tarixida hali kuzatilmagan mislsiz xilma-xillik va global qamrovdan dalolat beradi.
O‘zbekiston tarixiy kuchlar sahnasida!
O‘zbek sporti va butun yurtimiz muxlislari uchun ushbu musobaqaning ahamiyati beqiyos. Chunki futbol olamining eng nufuzli ushbu turnirida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk marotaba maydonga tushadi! Formatning kengaytirilgani biz kabi millionlab insonlarning orzusini ro‘yobga chiqardi. Biz bilan bir qatorda Kabo-Verde, Kyurasao va Iordaniya terma jamoalari ham debyutant sifatida ro‘yxatdan joy olishdi.
Maqolaning eng hayajonli qismi shundaki, dunyo futboli bugun bizning yosh yulduzlarimizni alohida e’tirof etmoqda. Masalan, fransiyalik Uorren Zair-Emeri, marokashlik Bilal El-Xannus qatorida o‘zbek futbolining oltin yigiti Abduqodir Husanov ham JCH-2026ning eng intizorlik bilan kutilayotgan yangi avlod vakillaridan biri sifatida FIFA rasmiy bayonotiga kirdi. Ayni paytda butun o‘zbek xalqining qalbidagi orzular ushbu yigitlarning yelkasida turibdi.
Tajriba va yoshlik namoyishi: Raqamlar so‘zlaganda
JCH-2026 qaydnomalari o‘ziga xos qiziqarli statistik ma’lumotlarga boy bo‘ldi:
Oltinchi reys: Tirik afsonalar Lionel Messi (Argentina), Krishtianu Ronaldu (Portugaliya) va meksikalik mashhur posbon Gilermo Ochoa o‘z faoliyatlaridagi tarixiy 6-Jahon chempionatida qatnashish uchun yashil maydonga tushishadi.
Davomiylik va yangilanish: Turnirdagi 357 nafar futbolchi avval ham mundial havosidan nafas olgan bo‘lsa, qolgan 891 nafar o‘yinchi uchun bu debyut hisoblanadi. Shuningdek, tarkiblarda avval Jahon chempioni bo‘lish baxtiga muyassar bo‘lgan 22 nafar futbolchi bor.
Yosh cheklovlari: Musobaqaning eng keksa vakili shotlandiyalik darvozabon Kreyg Gordon (43 yoshu 162 kunlik) bo‘lsa, eng yosh iqtidor meksikalik Gilberto Moradir (17 yoshu 240 kunlik). Umumiy hisobda 20 yoshga to‘lmagan 22 nafar yigit va 40 yoshdan oshgan 7 nafar "veteran" ro‘yxatga olingan.
Global klublar va murabbiylik rekordi
Zamonaviy futbol geografiyasi shu qadar kengki, JCH-2026 ishtirokchilari sayyoramizning 71 ta davlatidagi 449 ta turli klublar sharafini himoya qilishadi. Ushbu jamoalar qit’alar bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:
Konfederatsiya
Davlatlar soni
UYEFA (Yevropa)
35 ta mamlakat
OFK (Osiyo)
14 ta mamlakat
KONMЕBOL (J. Amerika)
8 ta mamlakat
KONKAKAF (Sh. Amerika)
7 ta mamlakat
KAF (Afrika)
6 ta mamlakat
OFK (Okeaniya)
1 ta mamlakat
Qizig‘i shundaki, jamoalarning tarkibni shakllantirish uslubi ham turlicha. Masalan, Qatar va Saudiya Arabistoni terma jamoalarining 26 nafar futbolchisidan 25 nafari o‘z mahalliy ligalarida to‘p suradi. Buning tamomila aksi o‘laroq, Kabo-Verde, Kongo DR, Kot-d'Ivuar, Kyurasao, Senegal va Urugvay terma jamoalari faqat va faqat legionerlardan (xorijda o‘ynovchilardan) tashkil topgan.
Murabbiylar qiroli: Murabbiylar orasida ham tarixiy natija qayd etildi. Gana terma jamoasi ustozi Karlush Keyrush o‘z faoliyatidagi ketma-ket beshinchi Jahon chempionatiga tashrif buyurmoqda (bungacha 2010 yilda Portugaliya, 2014, 2018, 2022 yillarda Eron bilan qatnashgan). U afsonaviy Bora Milutinovichdan keyin ushbu natijaga erishgan dunyodagi ikkinchi mutaxassisga aylandi.
Kanada, Meksika va AQSH mezbonlik qiladigan ushbu ulug‘vor bayramda jami 104 ta uchrashuv bo‘lib o‘tadi. Vatanimiz futboli tarixida yangi davrni boshlab beruvchi ushbu sehrli musobaqada milliy terma jamoamizga ulkan g‘alabalar va omad yor bo‘lishini tilaymiz. Olg‘a, O‘zbekiston!
…