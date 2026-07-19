Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqda

·21·Avto
Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqda

Avtosport olamida oʻzining ekstremal koʻrsatkichlari bilan ajralib turadigan dreg-reysing (drag racing) yoʻnalishi bugungi kunda yangi choʻqqilarni zabt etmoqda. Buyuk Britaniyadagi afsonaviy Santa Pod Raceway trassasi 2026-yilda oʻzining 60 yillik yubileyini nishonlashga tayyorgarlik koʻrmoqda. 1966-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan ushbu maskan nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda tezlik ishqibozlarining asosiy manzillaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Dreg-reysing — bu soniyalar ichida hal boʻladigan, ammo inson tasavvuriga sigʻmaydigan quvvatni talab qiladigan sport turi. Masalan, Top Fuel toifasidagi avtomobillar soatiga 550 kilometr (343 milya) tezlikka bor-yoʻgʻi 3,6 soniyada erishadi. Bunday texnikalarning dvigatel quvvati 11 500 ot kuchiga teng boʻlib, ular soniyasiga qariyb 19 litr (5 gallon) yoqilgʻi sarflaydi. Bu raqamlar dreg-reysingni sayyoradagi eng qisqa, ammo eng shiddatli poyga turiga aylantiradi.

Afsonaviy rahbar va muvaffaqiyat siri

Santa Pod majmuasining bugungi muvaffaqiyati bevosita uning egasi Keith Bartlett ismi bilan bogʻliq. Uni koʻpincha dreg-reysing olamining "Bernie Ecclestone"i deb atashadi. 1996-yilda trassa va uning atrofidagi hududlarni sotib olgan Bartlett, sakson yoshni qarshilayotgan boʻlsa-da, hali ham gʻayrat bilan ushbu sport turini rivojlantirishda davom etmoqda. Uning boshqaruvi ostida Santa Pod shunchaki poyga yoʻlagidan yirik koʻngilochar markazga aylandi.

Qizigʻi shundaki, Santa Pod Raceway joylashgan hudud boʻyicha Bedfordshir va Nortgemptonshir grafliklari oʻrtasida hamon bahslar davom etadi. Ikkala hudud maʼmuriyati ham ushbu nufuzli obektni oʻz xaritasida koʻrishni istaydi. Bu esa poyga maskanining nafaqat sport, balki iqtisodiy va turistik jihatdan qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi.

Nima uchun odamlar dreg-reysingni tanlaydi?

Koʻpchilikni bir savol qiziqtiradi: nima uchun minglab tomoshabinlar bor-yoʻgʻi bir necha soniya davom etadigan poygani koʻrish uchun yigʻiladi? Javob oddiy — bu hissiyotlar portlashi. Dvigatellarning gumburlashi, yerning titrashi va havoga koʻtariladigan yoqilgʻi hidi boshqa hech bir avtosport turida uchramaydigan atmosferani yaratadi. Bu yerda har bir soniyaning mingdan bir ulushi gʻalabani hal qilishi mumkin.

Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham dreg-reysing begona emas. Mamlakatimizda ham soʻnggi yillarda ushbu yoʻnalishda turli musobaqalar oʻtkazib kelinmoqda. Santa Pod kabi tarixiy maskanlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, toʻgʻri tashkil etilgan infratuzilma va kuchli texnik bazaga ega poygalar oʻn yillar davomida oʻz jozibasini yoʻqotmaydi.

Kelgusi yillarda Santa Pod Raceway oʻzining texnik imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Dreg-reysing olamidagi bu "makka" nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, balki zamonaviy elektromobillar uchun ham yangi sinov maydoniga aylanib bormoqda. Bu esa sportning kelajagi porloq ekanini va yangi avlod muxlislari uchun ham qiziqarli boʻlishini taʼminlaydi.

Santa PodDreg-reysingAvtosportTezlikKeith Bartlett
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiBYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdiKecha, 18:55Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Ferrari Luce va avtomobil sanoatidagi yangi tendensiya: Hashamatning qadri pasaymoqdami?Kecha, 18:26BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiBMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdiKecha, 16:52Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiKecha, 15:50UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiKecha, 14:46Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinKecha, 10:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob