Tezlik va adrenalin maskani: Santa Pod Raceway oʻzining 60 yilligini nishonlamoqda
Avtosport olamida oʻzining ekstremal koʻrsatkichlari bilan ajralib turadigan dreg-reysing (drag racing) yoʻnalishi bugungi kunda yangi choʻqqilarni zabt etmoqda. Buyuk Britaniyadagi afsonaviy Santa Pod Raceway trassasi 2026-yilda oʻzining 60 yillik yubileyini nishonlashga tayyorgarlik koʻrmoqda. 1966-yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan ushbu maskan nafaqat Yevropada, balki butun dunyoda tezlik ishqibozlarining asosiy manzillaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Dreg-reysing — bu soniyalar ichida hal boʻladigan, ammo inson tasavvuriga sigʻmaydigan quvvatni talab qiladigan sport turi. Masalan, Top Fuel toifasidagi avtomobillar soatiga 550 kilometr (343 milya) tezlikka bor-yoʻgʻi 3,6 soniyada erishadi. Bunday texnikalarning dvigatel quvvati 11 500 ot kuchiga teng boʻlib, ular soniyasiga qariyb 19 litr (5 gallon) yoqilgʻi sarflaydi. Bu raqamlar dreg-reysingni sayyoradagi eng qisqa, ammo eng shiddatli poyga turiga aylantiradi.
Afsonaviy rahbar va muvaffaqiyat siriSanta Pod majmuasining bugungi muvaffaqiyati bevosita uning egasi Keith Bartlett ismi bilan bogʻliq. Uni koʻpincha dreg-reysing olamining "Bernie Ecclestone"i deb atashadi. 1996-yilda trassa va uning atrofidagi hududlarni sotib olgan Bartlett, sakson yoshni qarshilayotgan boʻlsa-da, hali ham gʻayrat bilan ushbu sport turini rivojlantirishda davom etmoqda. Uning boshqaruvi ostida Santa Pod shunchaki poyga yoʻlagidan yirik koʻngilochar markazga aylandi.
Qizigʻi shundaki, Santa Pod Raceway joylashgan hudud boʻyicha Bedfordshir va Nortgemptonshir grafliklari oʻrtasida hamon bahslar davom etadi. Ikkala hudud maʼmuriyati ham ushbu nufuzli obektni oʻz xaritasida koʻrishni istaydi. Bu esa poyga maskanining nafaqat sport, balki iqtisodiy va turistik jihatdan qanchalik muhim ekanligidan dalolat beradi.
Nima uchun odamlar dreg-reysingni tanlaydi?Koʻpchilikni bir savol qiziqtiradi: nima uchun minglab tomoshabinlar bor-yoʻgʻi bir necha soniya davom etadigan poygani koʻrish uchun yigʻiladi? Javob oddiy — bu hissiyotlar portlashi. Dvigatellarning gumburlashi, yerning titrashi va havoga koʻtariladigan yoqilgʻi hidi boshqa hech bir avtosport turida uchramaydigan atmosferani yaratadi. Bu yerda har bir soniyaning mingdan bir ulushi gʻalabani hal qilishi mumkin.
Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham dreg-reysing begona emas. Mamlakatimizda ham soʻnggi yillarda ushbu yoʻnalishda turli musobaqalar oʻtkazib kelinmoqda. Santa Pod kabi tarixiy maskanlar tajribasi shuni koʻrsatadiki, toʻgʻri tashkil etilgan infratuzilma va kuchli texnik bazaga ega poygalar oʻn yillar davomida oʻz jozibasini yoʻqotmaydi.
Kelgusi yillarda Santa Pod Raceway oʻzining texnik imkoniyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Dreg-reysing olamidagi bu "makka" nafaqat anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari, balki zamonaviy elektromobillar uchun ham yangi sinov maydoniga aylanib bormoqda. Bu esa sportning kelajagi porloq ekanini va yangi avlod muxlislari uchun ham qiziqarli boʻlishini taʼminlaydi.
…