Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishing

·27·Texno
Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishing

Infinix kompaniyasi oʻzining eng noodatiy va texnologik jihatdan boyitilgan smartfonlaridan biri — Note 60 Pro modelining yangi ranglar gammasini eʼlon qildi. Qurilma endilikda Mist Titanium va Frost Silver kabi metall koʻrinishidagi zamonaviy ranglarda ham sotuvga chiqadi. Bu yangilik brendning dizayn borasidagi intilishlarini yanada mustahkamlab, foydalanuvchilarga nafaqat kuchli texnik koʻrsatkichlar, balki estetik jihatdan mukammal tanlovni ham taklif etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ranglar avvaldan mavjud boʻlgan Solar Orange, Deep Ocean Blue va Mocha Brown variantlari qatoriga qoʻshildi. Garchi tashqi koʻrinishda oʻzgarishlar yuz bergan boʻlsa-da, qurilmaning ichki texnik imkoniyatlari oʻzining yuqori darajasini saqlab qolgan. Smartfon Snapdragon 7s Gen 4 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u brend tarixida ushbu platformada ishlovchi ilk devays hisoblanadi.

Noyob kamera bloki va interaktiv LED-panel

Infinix Note 60 Pro modelining eng ajralib turadigan jihati uning kamera blokiga oʻrnatilgan Active Matrix Display paneli hisoblanadi. Ushbu panel 288 ta mustaqil yorugʻlik diodlaridan (LED) tashkil topgan boʻlib, u asosiy ekran oʻchiq boʻlgan holatda ham bildirishnomalar, quvvatlanish darajasi, ob-havo maʼlumotlari va turli animatsiyalarni koʻrsatish qobiliyatiga ega. Bu yechim smartfonni bozordagi boshqa raqobatchilaridan yaqqol ajratib turadi.

Ekran borasida ham Infinix murosasiz yoʻl tutgan: smartfonga 6,78 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi AMOLED displey oʻrnatilgan. Uning yangilanish chastotasi 144 Gs ni tashkil etib, oʻyinlar va interfeys harakatlarining oʻta ravonligini taʼminlaydi. Piksel yorqinligi esa rekord darajadagi 4500 kд/kv. m ga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.

Quvvat va multimedia imkoniyatlari

Qurilmaning avtonomligi 6500 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator orqali taʼminlanadi. Foydalanuvchilar 90 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash, 30 W simsiz quvvatlash va hatto teskari quvvatlash funksiyalaridan foydalanishlari mumkin. Issiqlikni samarali tarqatish uchun esa 3D IceCore VC sovutish tizimi masʼul etib tayinlangan.

Smartfonning boshqa diqqatga sazovor xususiyatlari quyidagilardan iborat:

  • JBL kompaniyasi tomonidan sozlangan yuqori sifatli stereo dinamiklar;
  • 50 megapikselli asosiy kamera (optik stabilizatsiya va 4K video yozish imkoniyati bilan);
  • Gorilla Glass 7i himoya oynasi va IP64 chang-suvdan himoya standarti;
  • Yurak urish tezligi (puls) va qondagi kislorod miqdorini oʻlchovchi datchiklar.

Dasturiy taʼminot masalasida Infinix Note 60 Pro Android 16 operatsion tizimi va XOS 16 qobigʻida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun uchta yirik Android yangilanishini va besh yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini taqdim etishga vaʼda bermoqda. Bu esa qurilmaning uzoq muddat davomida dolzarb boʻlib qolishini anglatadi.

InfinixSmartfonTexnologiyaAndroidSnapdragon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiOppo, Realme va OnePlus brendlari birlashmoqda: Strategik oʻzgarishlar eʼlon qilindiBugun, 05:59Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiBugun, 02:51San-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiSan-Fransiskoda Waymo robotaksilari faoliyati vaqtincha toʻxtatildiBugun, 00:50Astronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiAstronomlar kutilmagan kashfiyot qilishdi: 1998 SH2 asteroidi aslida kometa boʻlib chiqdiBugun, 00:20Xitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiXitoyning Kimi modeli dunyo texnologiya bozorini larzaga keltirdiKecha, 23:51Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiTesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda