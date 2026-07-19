Infinix Note 60 Pro yangi dizaynda: 144 Gs ekran va noyob LED-panel bilan tanishing
Infinix kompaniyasi oʻzining eng noodatiy va texnologik jihatdan boyitilgan smartfonlaridan biri — Note 60 Pro modelining yangi ranglar gammasini eʼlon qildi. Qurilma endilikda Mist Titanium va Frost Silver kabi metall koʻrinishidagi zamonaviy ranglarda ham sotuvga chiqadi. Bu yangilik brendning dizayn borasidagi intilishlarini yanada mustahkamlab, foydalanuvchilarga nafaqat kuchli texnik koʻrsatkichlar, balki estetik jihatdan mukammal tanlovni ham taklif etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi ranglar avvaldan mavjud boʻlgan Solar Orange, Deep Ocean Blue va Mocha Brown variantlari qatoriga qoʻshildi. Garchi tashqi koʻrinishda oʻzgarishlar yuz bergan boʻlsa-da, qurilmaning ichki texnik imkoniyatlari oʻzining yuqori darajasini saqlab qolgan. Smartfon Snapdragon 7s Gen 4 protsessori bilan jihozlangan boʻlib, u brend tarixida ushbu platformada ishlovchi ilk devays hisoblanadi.
Noyob kamera bloki va interaktiv LED-panelInfinix Note 60 Pro modelining eng ajralib turadigan jihati uning kamera blokiga oʻrnatilgan Active Matrix Display paneli hisoblanadi. Ushbu panel 288 ta mustaqil yorugʻlik diodlaridan (LED) tashkil topgan boʻlib, u asosiy ekran oʻchiq boʻlgan holatda ham bildirishnomalar, quvvatlanish darajasi, ob-havo maʼlumotlari va turli animatsiyalarni koʻrsatish qobiliyatiga ega. Bu yechim smartfonni bozordagi boshqa raqobatchilaridan yaqqol ajratib turadi.
Ekran borasida ham Infinix murosasiz yoʻl tutgan: smartfonga 6,78 dyuymli, 1,5K aniqlikdagi AMOLED displey oʻrnatilgan. Uning yangilanish chastotasi 144 Gs ni tashkil etib, oʻyinlar va interfeys harakatlarining oʻta ravonligini taʼminlaydi. Piksel yorqinligi esa rekord darajadagi 4500 kд/kv. m ga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirning tiniq koʻrinishini kafolatlaydi.
Quvvat va multimedia imkoniyatlariQurilmaning avtonomligi 6500 mA·sh sigʻimli ulkan akkumulyator orqali taʼminlanadi. Foydalanuvchilar 90 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash, 30 W simsiz quvvatlash va hatto teskari quvvatlash funksiyalaridan foydalanishlari mumkin. Issiqlikni samarali tarqatish uchun esa 3D IceCore VC sovutish tizimi masʼul etib tayinlangan.
Smartfonning boshqa diqqatga sazovor xususiyatlari quyidagilardan iborat:
- JBL kompaniyasi tomonidan sozlangan yuqori sifatli stereo dinamiklar;
- 50 megapikselli asosiy kamera (optik stabilizatsiya va 4K video yozish imkoniyati bilan);
- Gorilla Glass 7i himoya oynasi va IP64 chang-suvdan himoya standarti;
- Yurak urish tezligi (puls) va qondagi kislorod miqdorini oʻlchovchi datchiklar.
Dasturiy taʼminot masalasida Infinix Note 60 Pro Android 16 operatsion tizimi va XOS 16 qobigʻida ishlaydi. Ishlab chiqaruvchi ushbu model uchun uchta yirik Android yangilanishini va besh yil davomida xavfsizlik tizimi yangilanishlarini taqdim etishga vaʼda bermoqda. Bu esa qurilmaning uzoq muddat davomida dolzarb boʻlib qolishini anglatadi.
…