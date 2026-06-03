Liverpul nishonidagi Yan Diomande oʻzining yangi kumiri kimligini aytdi

·163·Sport
Liverpul nishonidagi Yan Diomande oʻzining yangi kumiri kimligini aytdi

RB Leipzig jamoasining yosh yulduzi Yan Diomande yozgi transfer oynasi oldidan Yevropaning gigant klublari eʼtiborini tortmoqda. Kot-d'Ivuarlik qanot hujumchisi Bundesliga doirasida koʻrsatayotgan oʻyinlari bilan Liverpul va PSJ kabi jamoalar oʻrtasida haqiqiy kurashga sabab boʻldi. 19 yoshli futbolchi oʻz oʻyin uslubini shakllantirishda kimlardan oʻrnak olayotganini ochiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

"Ilgari mening kumirim Cristiano Ronaldo edi, shuningdek, R9 (Ronaldo)ni ham yoqtirardim. Ammo hozirda koʻproq Vinicius Junior va Kylian Mbappe kabi futbolchilarni kuzatib boryapman. Men oʻzim bilan bir xil pozitsiyada oʻynaydigan futbolchilarning harakatlarini oʻrganishga va ularning eng yaxshi jihatlarini maydonda takrorlashga harakat qilaman", — deya taʼkidladi Diomande Sky Sports nashriga bergan intervyusida.

Yosh iqtidor egasi oʻz ustida ishlashdan toʻxtamayotganini va hali mukammallikdan yiroq ekanini tan oldi. Joriy mavsumda 118 ta muvaffaqiyatli dribling bilan ligada peshqadamlik qilayotganiga qaramay, u kamtarlikni saqlab qolgan. "Men ham insonman, xato qilishim mumkin. Agar yomon oʻyin oʻtkazgan boʻlsangiz, buni tan olishingiz va keyingisida qattiqroq ishlashingiz kerak. Bu mavsumda ham yomon oʻyinlarim boʻldi", — deya qoʻshimcha qildi u.

Liverpul rahbariyati Muhammad Salah oʻrnini bosishi mumkin boʻlgan eng munosib nomzod sifatida aynan Diomandeni koʻrmoqda. Futbolchining oʻzi ham avvalroq TikTok orqali Mersisayd klubiga boʻlgan mehrini yashirmagan edi: "Men Liverpul muxlisiman va Anfield maydonida toʻp surishni orzu qilaman. Otam ham bir kun kelib meni oʻsha yerda koʻrishni xohlaydi".

Biroq, ushbu transferni amalga oshirish oson boʻlmaydi. RB Leipzig oʻz yulduzini kamida 100 million yevro evaziga qoʻyib yuborishga tayyor. Futbolchining nemis klubi bilan shartnomasi 2030-yilgacha amal qiladi va klub rahbariyati uni kamida yana bir mavsum jamoada olib qolish niyatida ekanini bildirgan.

LiverpulRB LeipzigTransferBundesligaMuhammad Salah
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi