Jahon chempionati oldidan muxlislar kutgan eng shov-shuvli ma’lumotlar...
Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir paytda, intizorlik bilan kutilayotgan JCH-2026 oldidan haqiqiy futbol bayrami nafasi sezilmoqda. Musobaqada ishtirok etadigan barcha 48 ta terma jamoaning yakuniy tarkiblari rasman tasdiqlandi va bu futbol jamoatchiligi uchun qator hayratlanarli va noyob statistik ma’lumotlarni taqdim etdi. 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan ushbu global turnir tarixda ilk bor kengaytirilgan tarkibda o‘tkaziladi va unda rekord darajadagi 1248 nafar futbolchi ro‘yxatdan o‘tkazildi. Mazkur charm to‘p ustalarining 891 nafari uchun bu mundial hayotidagi debyut bo‘lsa, 357 nafari avval ham bu nufuzli sahnada to‘p surgan.
Shu bilan birga, klublar miqyosida ham transfer bozori qizigandan qizimoqda: «Manchester Yunayted» klubiga kerak bo‘lmay qolgan mashhur hujumchi Markus Reshford atrofidagi voqealar futbol muxlislarining diqqat markazida turibdi.
Afsonalarning oltinchi mundialdagi tarixiy yurishi
Bo‘lajak dunyo birinchiligi futbol tarixidagi eng buyuk rekordlardan biriga guvoh bo‘ladi. Portugaliya terma jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu, Argentina sardori Lionel Messi hamda Meksika terma jamoasi darvozaboni Gilermo Ochoa o‘z faoliyatlaridagi noyob cho‘qqini zabt etishadi. Ular futbol yilnomalarida oltita Jahon chempionatida ishtirok etgan dunyodagi ilk futbolchilar sifatida tarixga o‘z nomlarini oltin harflar bilan yozib qo‘yishadi.
Musobaqa yosh va tajriba borasida ham kontrastlarga juda boy:
Nomi va terma jamoasi
Yoshi / Bo‘yi
Statusi
Kreyg Gordon (Shotlandiya)
43 yosh
Turnirning eng yoshi katta futbolchisi
Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)
41 yosh
Eng yoshi katta uch ishtirokchidan biri
Xilberto Mora (Meksika)
17 yosh
Mundialning eng yosh futbolchisi
Florian Vigele (Avstriya)
205 sm
Eng baland bo‘yli ishtirokchi
Sesar Yanis (Panama)
160 sm
Eng past bo‘yli ishtirokchi
Qiziqarli fakt: Jahon chempionatidagi eng baland va eng past bo‘yli futbolchilar o‘rtasidagi farq naqd 45 santimetrni tashkil etmoqda! Umumiy qaydnomalardan joy olgan o‘yinchilarning 22 nafari 20 yoshdan kichik bo‘lsa, 7 nafar futbolchi 40 yoshlik dovondan o‘tib ulgurgan.
Markus Reshford uchun Yevropa grandlari o‘rtasida jang
Transfer maydonidagi eng issiq yangiliklardan biri ingliz futboli yulduzi Markus Reshford bilan bog‘liq bo‘lib turibdi. O‘tgan yilning yozidan buyon «Manchester Yunayted» rahbariyatining ishonchini yo‘qotgan 28 yoshli hujumchiga hozirning o‘zida Yevropaning beshta yetakchi klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
O‘tgan mavsumni ijara asosida Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safida o‘tkazgan Reshfordni kataloniyaliklar 26 million funt sterling evaziga to‘liq sotib olish huquqiga ega. Ammo buning uchun «ko‘k-anorranglilar»da 15 iyungacha vaqt bor va kun sayin ushbu transferning amalga oshish ehtimoli kamaymoqda. Sababi, «qizil iblislar» rahbariyati «Barselona»ga hech qanday yon berishni istamayapti va futbolchining muvaffaqiyatli mavsumidan so‘ng uni yanada foydaliroq narxda pullashni ko‘zlamoqda.
APL va Bundesliga grandlari harakatga tushdi
Markus Reshfordga faqatgina Ispaniyadan emas, balki o‘z uyi — Angliya Premer-ligasidan ham xaridorlar navbatda turibdi. Ayni damda hujumchiga APLning kamida uchta mashhur jamoasi: «Nyukasl», «Aston Villa» va «Tottenxem» klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Bundan tashqari, Germaniya Bundesligasi grandi «Bavariya» ham ingliz forvardini o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini faol o‘rganmoqda. Myunxenliklar yaqinda Entoni Gordon uchun kechgan transfer kurashida aynan «Barselona»ga imkoniyatni boy berib qo‘yishgan edi. Endilikda ular hujum chizig‘idagi ushbu bo‘shliqni aynan tajribali Markus Reshford yordamida to‘ldirishni maqsad qilishgan.
Jahon chempionatining har bir soniyasi va transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlarini Zamin bilan birgalikda kuzatib boring! Daholar jangi yaqinlashmoqda!
…