Jahon chempionati oldidan muxlislar kutgan eng shov-shuvli ma’lumotlar...

·85·Sport
Jahon chempionati oldidan muxlislar kutgan eng shov-shuvli ma’lumotlar...

Butun dunyo nigohi Shimoliy Amerika yashil maydonlariga qaratilgan bir paytda, intizorlik bilan kutilayotgan JCH-2026 oldidan haqiqiy futbol bayrami nafasi sezilmoqda. Musobaqada ishtirok etadigan barcha 48 ta terma jamoaning yakuniy tarkiblari rasman tasdiqlandi va bu futbol jamoatchiligi uchun qator hayratlanarli va noyob statistik ma’lumotlarni taqdim etdi. 11 iyundan 19 iyulga qadar AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan ushbu global turnir tarixda ilk bor kengaytirilgan tarkibda o‘tkaziladi va unda rekord darajadagi 1248 nafar futbolchi ro‘yxatdan o‘tkazildi. Mazkur charm to‘p ustalarining 891 nafari uchun bu mundial hayotidagi debyut bo‘lsa, 357 nafari avval ham bu nufuzli sahnada to‘p surgan.

Shu bilan birga, klublar miqyosida ham transfer bozori qizigandan qizimoqda: «Manchester Yunayted» klubiga kerak bo‘lmay qolgan mashhur hujumchi Markus Reshford atrofidagi voqealar futbol muxlislarining diqqat markazida turibdi.

Afsonalarning oltinchi mundialdagi tarixiy yurishi

Bo‘lajak dunyo birinchiligi futbol tarixidagi eng buyuk rekordlardan biriga guvoh bo‘ladi. Portugaliya terma jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu, Argentina sardori Lionel Messi hamda Meksika terma jamoasi darvozaboni Gilermo Ochoa o‘z faoliyatlaridagi noyob cho‘qqini zabt etishadi. Ular futbol yilnomalarida oltita Jahon chempionatida ishtirok etgan dunyodagi ilk futbolchilar sifatida tarixga o‘z nomlarini oltin harflar bilan yozib qo‘yishadi.

Musobaqa yosh va tajriba borasida ham kontrastlarga juda boy:

Nomi va terma jamoasi

Yoshi / Bo‘yi

Statusi

Kreyg Gordon (Shotlandiya)

43 yosh

Turnirning eng yoshi katta futbolchisi

Krishtianu Ronaldu (Portugaliya)

41 yosh

Eng yoshi katta uch ishtirokchidan biri

Xilberto Mora (Meksika)

17 yosh

Mundialning eng yosh futbolchisi

Florian Vigele (Avstriya)

205 sm

Eng baland bo‘yli ishtirokchi

Sesar Yanis (Panama)

160 sm

Eng past bo‘yli ishtirokchi

Qiziqarli fakt: Jahon chempionatidagi eng baland va eng past bo‘yli futbolchilar o‘rtasidagi farq naqd 45 santimetrni tashkil etmoqda! Umumiy qaydnomalardan joy olgan o‘yinchilarning 22 nafari 20 yoshdan kichik bo‘lsa, 7 nafar futbolchi 40 yoshlik dovondan o‘tib ulgurgan.

Markus Reshford uchun Yevropa grandlari o‘rtasida jang

Transfer maydonidagi eng issiq yangiliklardan biri ingliz futboli yulduzi Markus Reshford bilan bog‘liq bo‘lib turibdi. O‘tgan yilning yozidan buyon «Manchester Yunayted» rahbariyatining ishonchini yo‘qotgan 28 yoshli hujumchiga hozirning o‘zida Yevropaning beshta yetakchi klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

O‘tgan mavsumni ijara asosida Ispaniyaning amaldagi chempioni «Barselona» safida o‘tkazgan Reshfordni kataloniyaliklar 26 million funt sterling evaziga to‘liq sotib olish huquqiga ega. Ammo buning uchun «ko‘k-anorranglilar»da 15 iyungacha vaqt bor va kun sayin ushbu transferning amalga oshish ehtimoli kamaymoqda. Sababi, «qizil iblislar» rahbariyati «Barselona»ga hech qanday yon berishni istamayapti va futbolchining muvaffaqiyatli mavsumidan so‘ng uni yanada foydaliroq narxda pullashni ko‘zlamoqda.

APL va Bundesliga grandlari harakatga tushdi

Markus Reshfordga faqatgina Ispaniyadan emas, balki o‘z uyi — Angliya Premer-ligasidan ham xaridorlar navbatda turibdi. Ayni damda hujumchiga APLning kamida uchta mashhur jamoasi: «Nyukasl», «Aston Villa» va «Tottenxem» klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Bundan tashqari, Germaniya Bundesligasi grandi «Bavariya» ham ingliz forvardini o‘z safiga qo‘shib olish imkoniyatlarini faol o‘rganmoqda. Myunxenliklar yaqinda Entoni Gordon uchun kechgan transfer kurashida aynan «Barselona»ga imkoniyatni boy berib qo‘yishgan edi. Endilikda ular hujum chizig‘idagi ushbu bo‘shliqni aynan tajribali Markus Reshford yordamida to‘ldirishni maqsad qilishgan.

Jahon chempionatining har bir soniyasi va transfer oynasining eng shov-shuvli kelishuvlarini Zamin bilan birgalikda kuzatib boring! Daholar jangi yaqinlashmoqda!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi