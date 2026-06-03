Goal portali mavsumning eng yaxshi murabbiylari ro‘yxatini e’lon qildi

·59·Sport
Goal portali mavsumning eng yaxshi murabbiylari ro‘yxatini e’lon qildi

Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi shiddatli va unutilmas futbol mavsumi yakuniga yetib, sarhisoblar davri boshlandi. Nufuzli va dunyoga mashhur Goal sport portali 2025/26 yilgi mavsumning eng kuchli hamda muvaffaqiyatli murabbiylari reytingini tuzib chiqdi. Futbol muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘lgan ushbu ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini Fransiyaning «PSJ» klubi ustozi, ispaniyalik tajribali mutaxassis Luis Enrike egalladi va mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb e’tirof etildi.

Reytingning ikkinchi o‘rinini Londonning «Arsenal» klubi bilan ajoyib yurishlarni amalga oshirgan Mikel Arteta band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikka Myunxenning «Bavariya» jamoasida yangi nafas olib kirgan Vensan Kompani yakun yasab berdi. Eng sara mutaxassislar jamlangan ushbu global ro‘yxatdan jami 20 nafar murabbiy joy olgan.

Top-10: Mavsumning eng kuchli mutaxassislari

Futbol olamidagi eng so‘nggi taktik inqiloblar va natijalar asosida shakllantirilgan kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:

O‘rin

Murabbiy

Klub

1

Luis Enrike

«PSJ» (Fransiya)

2

Mikel Arteta

«Arsenal» (Angliya)

3

Vensan Kompani

«Bavariya» (Germaniya)

4

Unai Emeri

«Aston Villa» (Angliya)

5

Sesk Fabregas

«Komo» (Italiya)

6

Hans-Diter Flik

«Barselona» (Ispaniya)

7

Kristian Kivu

«Inter» (Italiya)

8

Andoni Iraola

«Bornmut» (Angliya)

9

Franchesko Faryoli

«Portu» (Portugaliya)

10

Per Saj

«Lans» (Fransiya)

Ro‘yxatdagi kutilmagan holat va Gvardiolaning o‘rni

Ushbu reytingda muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirgan eng qiziqarli va shov-shuvli jihatlardan biri — jahon futbolining eng sovrindor murabbiylaridan biri, «Manchester Siti» klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiolaning kuchli o‘nlikka kira olmagani bo‘ldi. Ispaniyalik geniy ushbu mavsum yakunlariga ko‘ra reytingning atigi 11-pog‘onasidan joy oldi.

Goal portalining bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda futbol ishqibozlari o‘rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, Sesk Fabregas («Komo») va Kristian Kivu («Inter») kabi murabbiylarning kuchli o‘nlikka kiritilgani yangi mavsumda yosh mutaxassislarning roli tobora ortib borayotganidan dalolat beradi.

Yevropa futbolining eng issiq yangiliklari, transferlar va qiziqarli tahlillarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi