Goal portali mavsumning eng yaxshi murabbiylari ro‘yxatini e’lon qildi
Yevropa yashil maydonlarida navbatdagi shiddatli va unutilmas futbol mavsumi yakuniga yetib, sarhisoblar davri boshlandi. Nufuzli va dunyoga mashhur Goal sport portali 2025/26 yilgi mavsumning eng kuchli hamda muvaffaqiyatli murabbiylari reytingini tuzib chiqdi. Futbol muxlislari uchun haqiqiy sovg‘a bo‘lgan ushbu ro‘yxatning eng yuqori pog‘onasini Fransiyaning «PSJ» klubi ustozi, ispaniyalik tajribali mutaxassis Luis Enrike egalladi va mavsumning eng yaxshi murabbiyi deb e’tirof etildi.
Reytingning ikkinchi o‘rinini Londonning «Arsenal» klubi bilan ajoyib yurishlarni amalga oshirgan Mikel Arteta band etgan bo‘lsa, kuchli uchlikka Myunxenning «Bavariya» jamoasida yangi nafas olib kirgan Vensan Kompani yakun yasab berdi. Eng sara mutaxassislar jamlangan ushbu global ro‘yxatdan jami 20 nafar murabbiy joy olgan.
Top-10: Mavsumning eng kuchli mutaxassislari
Futbol olamidagi eng so‘nggi taktik inqiloblar va natijalar asosida shakllantirilgan kuchli o‘nlik quyidagicha ko‘rinish oldi:
O‘rin
Murabbiy
Klub
1
Luis Enrike
«PSJ» (Fransiya)
2
Mikel Arteta
«Arsenal» (Angliya)
3
Vensan Kompani
«Bavariya» (Germaniya)
4
Unai Emeri
«Aston Villa» (Angliya)
5
Sesk Fabregas
«Komo» (Italiya)
6
Hans-Diter Flik
«Barselona» (Ispaniya)
7
Kristian Kivu
«Inter» (Italiya)
8
Andoni Iraola
«Bornmut» (Angliya)
9
Franchesko Faryoli
«Portu» (Portugaliya)
10
Per Saj
«Lans» (Fransiya)
Ro‘yxatdagi kutilmagan holat va Gvardiolaning o‘rni
Ushbu reytingda muxlislar va ekspertlarni hayratda qoldirgan eng qiziqarli va shov-shuvli jihatlardan biri — jahon futbolining eng sovrindor murabbiylaridan biri, «Manchester Siti» klubi bosh murabbiyi Pep Gvardiolaning kuchli o‘nlikka kira olmagani bo‘ldi. Ispaniyalik geniy ushbu mavsum yakunlariga ko‘ra reytingning atigi 11-pog‘onasidan joy oldi.
Goal portalining bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda futbol ishqibozlari o‘rtasida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, Sesk Fabregas («Komo») va Kristian Kivu («Inter») kabi murabbiylarning kuchli o‘nlikka kiritilgani yangi mavsumda yosh mutaxassislarning roli tobora ortib borayotganidan dalolat beradi.
Yevropa futbolining eng issiq yangiliklari, transferlar va qiziqarli tahlillarni Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting!
…