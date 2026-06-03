Stiven Jerrard misolida: Nima uchun Deklan Rays hali Oltin toʻpga tayyor emas?
Liverpul afsonasi Robbi Fauler Arsenal yarim himoyachisi Deklan Raysning nima uchun hali dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun asosiy nomzodlar qatoriga kirmasligini tushuntirib berdi. Faulerning fikricha, 27 yoshli futbolchi global elitaga qoʻshilish uchun oʻz oʻyinini yanada yuqori darajaga koʻtarishi lozim. Hozirda u Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlagiga aylangan boʻlsa-da, hali oʻsishi kerak boʻlgan jihatlar mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Deklan Rays Arsenal safiga 105 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgach, jamoaning Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida katta rol oʻynadi. Londonliklar 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikka erishganida, aynan Rays maydon markazidagi asosiy kuch boʻlib xizmat qildi. Koʻpchilik mutaxassislar uning 2026-yilgi Oltin toʻp uchun kurashish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.
Angliya terma jamoasi bilan boʻlajak Jahon chempionatida ishtirok etadigan Rays uchun ushbu turnir hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Agar u "Uch sherlar" bilan jahon tojini qoʻlga kiritsa, bu uning nufuzli individual sovrinlar uchun imkoniyatini keskin oshiradi. Biroq, Chempionlar ligasi finalidagi omadsizlik uning reytingiga biroz taʼsir koʻrsatdi.
Robbi Fauler Deklan Raysni sobiq sardor Steven Gerrard bilan solishtirar ekan, shunday dedi: "Men Raysni yoqtiraman, u Arsenalga oʻtgach mukammalroq futbolchiga aylandi. Lekin rostini aytsam, u hali Steven Gerrard darajasiga chiqqani yoʻq. Bu mening Liverpulga boʻlgan mehrimdan emas, balki real holat. Hatto Steven Gerrard ham faoliyati davomida Oltin toʻpni yuta olmaganini unutmaslik kerak".
…