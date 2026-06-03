Stiven Jerrard misolida: Nima uchun Deklan Rays hali Oltin toʻpga tayyor emas?

·51·Sport
Stiven Jerrard misolida: Nima uchun Deklan Rays hali Oltin toʻpga tayyor emas?

Liverpul afsonasi Robbi Fauler Arsenal yarim himoyachisi Deklan Raysning nima uchun hali dunyoning eng yaxshi futbolchisi unvoni uchun asosiy nomzodlar qatoriga kirmasligini tushuntirib berdi. Faulerning fikricha, 27 yoshli futbolchi global elitaga qoʻshilish uchun oʻz oʻyinini yanada yuqori darajaga koʻtarishi lozim. Hozirda u Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlagiga aylangan boʻlsa-da, hali oʻsishi kerak boʻlgan jihatlar mavjud. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Deklan Rays Arsenal safiga 105 million funt sterling evaziga kelib qoʻshilgach, jamoaning Angliya Premer-ligasi chempionligini qoʻlga kiritishida katta rol oʻynadi. Londonliklar 22 yillik tanaffusdan soʻng chempionlikka erishganida, aynan Rays maydon markazidagi asosiy kuch boʻlib xizmat qildi. Koʻpchilik mutaxassislar uning 2026-yilgi Oltin toʻp uchun kurashish imkoniyatlarini yuqori baholamoqda.

Angliya terma jamoasi bilan boʻlajak Jahon chempionatida ishtirok etadigan Rays uchun ushbu turnir hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Agar u "Uch sherlar" bilan jahon tojini qoʻlga kiritsa, bu uning nufuzli individual sovrinlar uchun imkoniyatini keskin oshiradi. Biroq, Chempionlar ligasi finalidagi omadsizlik uning reytingiga biroz taʼsir koʻrsatdi.

Robbi Fauler Deklan Raysni sobiq sardor Steven Gerrard bilan solishtirar ekan, shunday dedi: "Men Raysni yoqtiraman, u Arsenalga oʻtgach mukammalroq futbolchiga aylandi. Lekin rostini aytsam, u hali Steven Gerrard darajasiga chiqqani yoʻq. Bu mening Liverpulga boʻlgan mehrimdan emas, balki real holat. Hatto Steven Gerrard ham faoliyati davomida Oltin toʻpni yuta olmaganini unutmaslik kerak".

ArsenalDeklan RaysSteven GerrardOltin ToʻpAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi