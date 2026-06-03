«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin

·139·Sport
«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin

Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi o‘z bag‘rini ochgani sayin, iqtidorli yosh futbolchilar atrofidagi shov-shuvlar yangi pallasiga kirmoqda. Madridning «Real» klubi tizimidagi eng porloq va umidli vakillardan biri — hujumkor yarim himoyachi Sezar Palasios faoliyatini yaqin orada Italiyaning mashhur A Seriyasida davom ettirishi mumkin.

Bu haqda Apennin yarim orolining eng nufuzli va ishonchli sport insayderlaridan biri hisoblangan jurnalist Janluka di Marsio o‘z sahifalarida ma’lum qildi.

A Seriya grandlari o‘rtasidagi jiddiy raqobat

Ma’lumotlarga qaraganda, ayni paytda 21 yoshni qarshi olgan iste’dodli futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun Italiyaning ikkita ambitsiyali jamoasi — Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» hamda tajribali «Udineze» klublari o‘zaro jiddiy kurash olib bormoqda.

Insayderning alohida qayd etishicha, ushbu transfer shartnomasiga Madrid klubi rahbariyati tomonidan muhim bir band kiritilishi kutilyapti:

Maxsus shart: «Real Madrid» futbolchini italiyaliklarga sotayotganda, uni kelajakda ma’lum bir mablag‘ evaziga qayta sotib olish huquqini (buy-back) o‘zida saqlab qoladi. Eslatib o‘tamiz, «qirollik klubi» xuddi shunday muvaffaqiyatli usulni avvalroq jamoani tark etgan boshqa bir iqtidori — Nikolas Pas transferida ham qo‘llagan edi.

Palasiosning «Kastilya»dagi dahshatli statistikasi

Sezar Palasios o‘zining sermahsul o‘yini bilan allaqachon ko‘plab skautlar e’tiborini tortib ulgurgan. U «qaymoqranglilar»ning asosiy (birinchi) jamoasi tarkibida jami 7 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi.

Uning Madridning ikkinchi jamoasi — «Kastilya» tarkibidagi o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari esa haqiqatan ham tahsinga loyiq:

Musobaqa / Jamoa

O‘yinlar soni

Urilgan gollar

Golli uzatmalar (assist)

«Kastilya» (2025/26)

36 ta

16 ta

5 ta

Bunday yuqori samaradorlik yosh yarim himoyachining transfer bozoridagi bahosini ham oshirdi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda futbolchining aktual (hozirgi) transfer qiymatini 6 million yevroga baholamoqda. Biroq uning potensiali bundan ancha yuqori ekani futbol jamoatchiligiga yaxshi ma’lum.

Yevropa sporti va transfer olamidagi eng qaynoq, eng qiziqarli va rasmiy xushxabarlarni Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Premer-ligada kuchlar muvozanati butunlay o‘zgarib ketdi...Bugun, 14:36Gvardiola Abduqodir Husanovni Kayl Uoker bilan taqqosladi...Bugun, 14:08Piter Rid: Garri Keyn Angliya Premer-ligasiga qaytishni istaydiBugun, 13:55O‘zbekistonning mundial uchun taxminiy tarkibi qanday ko‘rinmoqda? (foto)Bugun, 13:40Lennart Karl har bir oʻyinda Lionel Messi suratini oʻzi bilan olib chiqadiBugun, 13:31O‘zbekiston futbolchilari Kanadaga samimiy minnatdorchilik bildirdi (foto)Bugun, 13:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Everton” va “Manchester Siti” bahsidan keyin Husanovning reytingi eʼlon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi