«Real Madrid»ning yosh yulduzi Sezar Palasios Italiya klubiga o‘tishi mumkin
Yevropa futbolida yozgi transfer oynasi o‘z bag‘rini ochgani sayin, iqtidorli yosh futbolchilar atrofidagi shov-shuvlar yangi pallasiga kirmoqda. Madridning «Real» klubi tizimidagi eng porloq va umidli vakillardan biri — hujumkor yarim himoyachi Sezar Palasios faoliyatini yaqin orada Italiyaning mashhur A Seriyasida davom ettirishi mumkin.
Bu haqda Apennin yarim orolining eng nufuzli va ishonchli sport insayderlaridan biri hisoblangan jurnalist Janluka di Marsio o‘z sahifalarida ma’lum qildi.
A Seriya grandlari o‘rtasidagi jiddiy raqobat
Ma’lumotlarga qaraganda, ayni paytda 21 yoshni qarshi olgan iste’dodli futbolchini o‘z safiga qo‘shib olish uchun Italiyaning ikkita ambitsiyali jamoasi — Sesk Fabregas boshqaruvidagi «Komo» hamda tajribali «Udineze» klublari o‘zaro jiddiy kurash olib bormoqda.
Insayderning alohida qayd etishicha, ushbu transfer shartnomasiga Madrid klubi rahbariyati tomonidan muhim bir band kiritilishi kutilyapti:
Maxsus shart: «Real Madrid» futbolchini italiyaliklarga sotayotganda, uni kelajakda ma’lum bir mablag‘ evaziga qayta sotib olish huquqini (buy-back) o‘zida saqlab qoladi. Eslatib o‘tamiz, «qirollik klubi» xuddi shunday muvaffaqiyatli usulni avvalroq jamoani tark etgan boshqa bir iqtidori — Nikolas Pas transferida ham qo‘llagan edi.
Palasiosning «Kastilya»dagi dahshatli statistikasi
Sezar Palasios o‘zining sermahsul o‘yini bilan allaqachon ko‘plab skautlar e’tiborini tortib ulgurgan. U «qaymoqranglilar»ning asosiy (birinchi) jamoasi tarkibida jami 7 ta uchrashuvda maydonga tushishga ulgurdi.
Uning Madridning ikkinchi jamoasi — «Kastilya» tarkibidagi o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari esa haqiqatan ham tahsinga loyiq:
Musobaqa / Jamoa
O‘yinlar soni
Urilgan gollar
Golli uzatmalar (assist)
«Kastilya» (2025/26)
36 ta
16 ta
5 ta
Bunday yuqori samaradorlik yosh yarim himoyachining transfer bozoridagi bahosini ham oshirdi. Nufuzli Transfermarkt portali ayni damda futbolchining aktual (hozirgi) transfer qiymatini 6 million yevroga baholamoqda. Biroq uning potensiali bundan ancha yuqori ekani futbol jamoatchiligiga yaxshi ma’lum.
Yevropa sporti va transfer olamidagi eng qaynoq, eng qiziqarli va rasmiy xushxabarlarni Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…