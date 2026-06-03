Cristiano Ronaldo nima uchun Jahon chempionatida gʻolib chiqmoqchi?

·236·Sport
Cristiano Ronaldo nima uchun Jahon chempionatida gʻolib chiqmoqchi?

Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi yirik sovrin — Jahon chempionati kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Uning sobiq jamoadoshi Eric Djemba-Djemba bergan intervyusiga koʻra, bu istak Lionel Messi bilan raqobatga emas, balki Ronaldoning ichki gʻalaba ishtiyoqiga bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

2026-yilda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan mundialda Cristiano Ronaldo oltinchi bor ishtirok etishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich futbol tarixida mutlaq rekord boʻladi. Lionel Messi 2022-yilda Qatarda gʻoliblikni tantana qilgan boʻlsa-da, Ronaldo oʻz kolleksiyasini toʻldirish va oʻz millati oldidagi masʼuliyatni bajarishni birinchi oʻringa qoʻymoqda.

Manchester Yunayted klubida u bilan birga toʻp surgan Djemba-Djemba Ronaldoning mashgʻulotlardagi xarakterini eslab oʻtdi. Uning aytishicha, Cristiano hatto oddiy zarbalar xato ketganida ham oʻzidan qattiq ranjigan. Bu esa uning har doim eng yaxshisi boʻlishga intilishidan dalolat beradi.

Hozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan 41 yoshli yulduz faoliyatini yakunlashdan oldin 1000 ta gol marrasini zabt etishni ham rejalashtirgan. Jahon chempionligini qoʻlga kiritish esa uning buyuk faoliyatiga munosib yakun boʻlishi shubhasiz.

Cristiano RonaldoLionel MessiJahon ChempionatiAl-NassrFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi