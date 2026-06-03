Cristiano Ronaldo nima uchun Jahon chempionatida gʻolib chiqmoqchi?
Portugaliyalik afsonaviy hujumchi Cristiano Ronaldo faoliyatidagi soʻnggi yirik sovrin — Jahon chempionati kubogini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Uning sobiq jamoadoshi Eric Djemba-Djemba bergan intervyusiga koʻra, bu istak Lionel Messi bilan raqobatga emas, balki Ronaldoning ichki gʻalaba ishtiyoqiga bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
2026-yilda AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qiladigan mundialda Cristiano Ronaldo oltinchi bor ishtirok etishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich futbol tarixida mutlaq rekord boʻladi. Lionel Messi 2022-yilda Qatarda gʻoliblikni tantana qilgan boʻlsa-da, Ronaldo oʻz kolleksiyasini toʻldirish va oʻz millati oldidagi masʼuliyatni bajarishni birinchi oʻringa qoʻymoqda.
Manchester Yunayted klubida u bilan birga toʻp surgan Djemba-Djemba Ronaldoning mashgʻulotlardagi xarakterini eslab oʻtdi. Uning aytishicha, Cristiano hatto oddiy zarbalar xato ketganida ham oʻzidan qattiq ranjigan. Bu esa uning har doim eng yaxshisi boʻlishga intilishidan dalolat beradi.
Hozirda Al-Nassr safida toʻp surayotgan 41 yoshli yulduz faoliyatini yakunlashdan oldin 1000 ta gol marrasini zabt etishni ham rejalashtirgan. Jahon chempionligini qoʻlga kiritish esa uning buyuk faoliyatiga munosib yakun boʻlishi shubhasiz.
…